Sau 6 tháng 'thất nghiệp', Dương Mịch bất ngờ tái xuất bên 'tài tử kém 6 tuổi' Cung Tuấn

Mới đây, truyền thông xứ Trung thông báo Dương Mịch sẽ hợp tác với Cung Tuấn trong bộ phim truyền hình cổ trang "Hồ yêu Tiểu Hồng Nương".

Vào ngày 14/5, trang Sohu đưa tin, Dương Mịch xác nhận cô tham gia đoàn phim mới từ tháng 6. Nữ diễn viên sẽ đóng chính trong dự án thuộc đề tài cổ trang mang tên "Hồ yêu Tiểu Hồng Nương" phần Nguyệt Hồng. Dự án phim này có nội dung về câu chuyện tình yêu ngang trái, nhiều thử thách giữa người và yêu. Series này có ba phần gồm Nguyệt Hồng, Trúc Nghiệp (Lưu Thi Thi, Thành Nghị đóng) và Vương Quyền.

Đây được xem là dự án "giải hạn" cho Dương Mịch trong năm nay bởi vì nữ diễn viên chịu cảnh thất nghiệp hơn 6 tháng qua vì không tìm được bạn diễn. Trong đó, bộ phim Kiều tàng mà cô được mời đóng chính từ cuối năm 2021 đến nay vẫn chưa thể bấm máy vì không có nam chính.

Dương Mịch - Ảnh: Internet

Nhiều người cho rằng Dương Mịch đang rơi vào tình cảnh ảm đạm. Cô muốn hợp tác cùng nam diễn viên hạng A, vừa có khả năng diễn xuất, vừa có tiếng tăm để tạo ra tác phẩm chất lượng cao nhằm cứu vớt danh tiếng, nhưng không một ai muốn diễn chung với Dương Mịch.

5 năm trở lại đây, Dương Mịch đóng không ít phim, nhưng không có dự án nào thành công. Cô bị chê diễn xuất thụt lùi, không có tinh thần cầu tiến khi sa lầy vào kịch bản ngôn tình. Sự nghiệp phim ảnh ảm đạm khiến ngôi sao Hộc Châu phu nhân phải chuyển sang quay chương trình truyền hình, chụp ảnh tạp chí để duy trì tên tuổi.

Cung Tuấn - Ảnh: Internet

Trong phần Nguyệt Hồng, Dương Mịch đóng vai Đồ Sơn Hồng Hồng - nữ vương của tộc hồ yêu. Cung Tuấn diễn Đông Phương Nguyệt Sơ - đạo sĩ có thể sử dụng yêu thuật của hồ ly.

Nhân duyên của họ bắt đầu khi Đồ Sơn Hồng Hồng cứu mạng Đông Phương Nguyệt Sơ và đưa về núi Đồ Sơn tu luyện. Đông Phương Nguyệt Sơ phải lòng nữ vương tộc hồ ly ngay lần đầu gặp gỡ. Sau khi đắc đạo, Đông Phương Nguyệt Sơ quyết định xuống núi, tìm gặp Đồ Sơn Hồng Hồng. Họ sau đó cùng sát cánh chống lại kẻ ác.

Rộ tin Dương Mịch bị xóa tên khỏi Kiều Tàng vì không tìm được nam chính hay do Kiều Tàng bất đồng quan điểm với Gia Hành? Cư dân mạng đã phát hiện trang Tencent video đã xóa bài viết tuyên Dương Mịch là nữ chính của Kiều Tàng năm 2021. Hiện tại, nếu nhập từ khóa phim Kiều Tàng, cư dân mạng cũng không thể tìm ra thông tin về dự án phim này trên trang Tencent video nữa.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-6-thang-that-nghiep-duong-mich-bat-ngo-tai-xuat-ben-tai-tu-kem-6-tuoi-cung-tuan-469174.html