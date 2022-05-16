Sau 6 tháng 'thất nghiệp', Dương Mịch bất ngờ tái xuất bên 'tài tử kém 6 tuổi' Cung Tuấn

Sao quốc tế 16/05/2022 20:48

Mới đây, truyền thông xứ Trung thông báo Dương Mịch sẽ hợp tác với Cung Tuấn trong bộ phim truyền hình cổ trang "Hồ yêu Tiểu Hồng Nương".

Vào ngày 14/5, trang Sohu đưa tin, Dương Mịch xác nhận cô tham gia đoàn phim mới từ tháng 6. Nữ diễn viên sẽ đóng chính trong dự án thuộc đề tài cổ trang mang tên "Hồ yêu Tiểu Hồng Nương" phần Nguyệt Hồng. Dự án phim này có nội dung về câu chuyện tình yêu ngang trái, nhiều thử thách giữa người và yêu. Series này có ba phần gồm Nguyệt Hồng, Trúc Nghiệp (Lưu Thi Thi, Thành Nghị đóng) và Vương Quyền.

Đây được xem là dự án "giải hạn" cho Dương Mịch trong năm nay bởi vì nữ diễn viên chịu cảnh thất nghiệp hơn 6 tháng qua vì không tìm được bạn diễn. Trong đó, bộ phim Kiều tàng mà cô được mời đóng chính từ cuối năm 2021 đến nay vẫn chưa thể bấm máy vì không có nam chính.

Sau 6 tháng 'thất nghiệp', Dương Mịch bất ngờ tái xuất bên 'tài tử kém 6 tuổi' Cung Tuấn - Ảnh 1
Dương Mịch - Ảnh: Internet

Nhiều người cho rằng Dương Mịch đang rơi vào tình cảnh ảm đạm. Cô muốn hợp tác cùng nam diễn viên hạng A, vừa có khả năng diễn xuất, vừa có tiếng tăm để tạo ra tác phẩm chất lượng cao nhằm cứu vớt danh tiếng, nhưng không một ai muốn diễn chung với Dương Mịch.

5 năm trở lại đây, Dương Mịch đóng không ít phim, nhưng không có dự án nào thành công. Cô bị chê diễn xuất thụt lùi, không có tinh thần cầu tiến khi sa lầy vào kịch bản ngôn tình. Sự nghiệp phim ảnh ảm đạm khiến ngôi sao Hộc Châu phu nhân phải chuyển sang quay chương trình truyền hình, chụp ảnh tạp chí để duy trì tên tuổi.

Sau 6 tháng 'thất nghiệp', Dương Mịch bất ngờ tái xuất bên 'tài tử kém 6 tuổi' Cung Tuấn - Ảnh 2
Cung Tuấn - Ảnh: Internet

Trong phần Nguyệt Hồng, Dương Mịch đóng vai Đồ Sơn Hồng Hồng - nữ vương của tộc hồ yêu. Cung Tuấn diễn Đông Phương Nguyệt Sơ - đạo sĩ có thể sử dụng yêu thuật của hồ ly.

Nhân duyên của họ bắt đầu khi Đồ Sơn Hồng Hồng cứu mạng Đông Phương Nguyệt Sơ và đưa về núi Đồ Sơn tu luyện. Đông Phương Nguyệt Sơ phải lòng nữ vương tộc hồ ly ngay lần đầu gặp gỡ. Sau khi đắc đạo, Đông Phương Nguyệt Sơ quyết định xuống núi, tìm gặp Đồ Sơn Hồng Hồng. Họ sau đó cùng sát cánh chống lại kẻ ác.

Rộ tin Dương Mịch bị xóa tên khỏi Kiều Tàng vì không tìm được nam chính hay do Kiều Tàng bất đồng quan điểm với Gia Hành?

Rộ tin Dương Mịch bị xóa tên khỏi Kiều Tàng vì không tìm được nam chính hay do Kiều Tàng bất đồng quan điểm với Gia Hành?

Cư dân mạng đã phát hiện  trang Tencent video đã xóa bài viết tuyên Dương Mịch là nữ chính của Kiều Tàng năm 2021. Hiện tại, nếu nhập từ khóa phim Kiều Tàng, cư dân mạng cũng không thể tìm ra thông tin về dự án phim này trên trang Tencent video nữa.

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Mịch Cung Tuấn sao Hoa ngữ sao Châu Á làng sao phim Trung Quốc Hồ yêu Tiểu Hồng Nương

TIN LIÊN QUAN

Rộ tin Dương Mịch bị xóa tên khỏi Kiều Tàng vì không tìm được nam chính hay do Kiều Tàng bất đồng quan điểm với Gia Hành?

Rộ tin Dương Mịch bị xóa tên khỏi Kiều Tàng vì không tìm được nam chính hay do Kiều Tàng bất đồng quan điểm với Gia Hành?

Loạt phim tình cảm 'chị chị em em' sắp sửa được lên sóng: Dương Mịch tiếp tục gây ấn tượng với diễn xuất, AngelaBaby bị chê bai thậm tệ

Loạt phim tình cảm 'chị chị em em' sắp sửa được lên sóng: Dương Mịch tiếp tục gây ấn tượng với diễn xuất, AngelaBaby bị chê bai thậm tệ

Hậu ly hôn Lưu Khải Uy, Dương Mịch khoe thân hình 'nóng bỏng' dù bị chụp lén

Hậu ly hôn Lưu Khải Uy, Dương Mịch khoe thân hình 'nóng bỏng' dù bị chụp lén

Sao nữ Hoa ngữ sở hữu body vạn người mê: Địch Lệ Nhiệt Ba vượt mặt Dương Mịch, "trùm cuối" mới chính là cực phẩm

Sao nữ Hoa ngữ sở hữu body vạn người mê: Địch Lệ Nhiệt Ba vượt mặt Dương Mịch, "trùm cuối" mới chính là cực phẩm

Trải qua một 'lần đò' với Lưu Khải Uy, Dương Mịch không ngại đàn ông yêu mình vì... TIỀN

Trải qua một 'lần đò' với Lưu Khải Uy, Dương Mịch không ngại đàn ông yêu mình vì... TIỀN

Phiên bản thay thế của dàn mỹ nhân Hoa Ngữ: Triệu Lộ Tư, Dương Tử trở thành phiên bản của Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh?

Phiên bản thay thế của dàn mỹ nhân Hoa Ngữ: Triệu Lộ Tư, Dương Tử trở thành phiên bản của Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh?

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Sao quốc tế 57 phút trước
Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Sao quốc tế 1 giờ 10 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi đi theo tọa độ định vị điện thoại của chồng

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi đi theo tọa độ định vị điện thoại của chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 10 phút trước
Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Chỉ sau tiếng nổ lớn rồi gây ra hỏa hoạn, 5 người tử vong, 10 người bị thương nặng

Chỉ sau tiếng nổ lớn rồi gây ra hỏa hoạn, 5 người tử vong, 10 người bị thương nặng

Video 1 giờ 40 phút trước
Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Sao quốc tế 1 giờ 42 phút trước
Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Sao quốc tế 1 giờ 44 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Sao quốc tế 1 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?