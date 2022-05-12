Trải qua một 'lần đò' với Lưu Khải Uy, Dương Mịch không ngại đàn ông yêu mình vì... TIỀN

Mới đây, Dương Mịch chia sẻ việc nắm trong tay khối tài sản "khủng" khiến cô cảm thấy an toàn trong tình yêu.

Cách đây không lâu, trang Sina đưa tin Dương Mịch tham gia chương trình giải trí mới, chia sẻ quan điểm về tình yêu. Nữ diễn viên cho biết nếu muốn có cảm giác an toàn khi hẹn hò thì phải xuất phát từ bản thân.

Cụ thể, nữ diễn viên nhận được câu hỏi nếu có người theo đuổi cô vì tiền, cô sẽ có nghĩ thế nào. Ngay lập tức, Dương Mịch đáp: "Nếu anh ta đối xử tốt với tôi vì tiền, tôi không thất vọng mà cảm thấy vui vì điều đó chứng tỏ tôi là người có tiền".

Dương Mịch không ngại khi đàn ông yêu cô vì tiền bởi "tôi có tiền" - Ảnh: Chụp màn hình

Dương Mịch chia sẻ cô không quá bận tâm tới tình yêu: "Tôi nghĩ nếu bản thân vồ vập tìm kiếm tình yêu, sẽ đánh mất đi sự hứng thú vốn có. Hơn nữa, tình yêu với tôi cũng không quá quan trọng, chỉ là một trong số những trải nghiệm cần có của cuộc đời. Vì vậy, tôi cũng không để tâm mấy đến chuyện tình cảm".

"Tôi đang nỗ lực theo đuổi cuộc sống hạnh phúc của chính mình đó là phấn đấu cho sự nghiệp. Tôi nghĩ đây là một lựa chọn đúng đắn. Chỉ bản thân mới mang lại cảm giác an toàn tuyệt đối cho mình. Bạn sẽ đối mặt với rủi ro nếu tìm kiếm sự an toàn, bảo bọc từ người khác. Nếu người ta bỏ bạn đi, bạn sẽ thế nào", Dương Mịch chia sẻ.

Trước đó, nữ diễn viên ly hôn chồng cũ Lưu Khải Uy. Cả hai gần ít xa nhiều, Dương Mịch bận rộn phát triển sự nghiệp nên ít tới nhà chồng ở Hong Kong.

Dương Mịch - Ảnh: Internet

Dương Mịch nổi tiếng với nhiều dự án truyền hình đặc sắc của Trung Quốc như Cung tỏa tâm ngọc, Tam sinh tam thế Thập lý đào hoa, Tiểu thời đại, Tôi là nhân chứng, Tú Xuân Đao 2... Gần đây, cô góp mặt trong các dự án như Hộc Châu phu nhân, Bạo phong nhãn, Cảm ơn bác sĩ, Định luật 80/20 của tình yêu...

Hiện tại, nữ diễn viên 8X là một trong những nghệ sĩ có lượng fan đông đảo tại Trung Quốc và châu Á. Ngoài ra, cô còn cổ phần và là bà chủ của một số công ty giải trí có tiếng tại Trung Quốc, chuyên nâng đỡ, tạo dựng sự nghiệp cho thế hệ đàn em.

Rộ tin Dương Mịch bị nhà chồng cũ cấm gặp con sau khi 'đường ai nấy đi' với Lưu Khải Uy? Mối quan hệ giữa Dương Mịch và Lưu Khải Uy cùng gia đình chồng cũ vẫn nhận được sự quan tâm đặc biệt của cư dân mạng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/trai-qua-mot-lan-do-voi-luu-khai-uy-duong-mich-khong-ngai-dan-ong-yeu-minh-vi-tien-468241.html