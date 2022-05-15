Rộ tin Dương Mịch bị xóa tên khỏi Kiều Tàng vì không tìm được nam chính hay do Kiều Tàng bất đồng quan điểm với Gia Hành?

Sao quốc tế 15/05/2022 12:10

Cư dân mạng đã phát hiện  trang Tencent video đã xóa bài viết tuyên Dương Mịch là nữ chính của Kiều Tàng năm 2021. Hiện tại, nếu nhập từ khóa phim Kiều Tàng, cư dân mạng cũng không thể tìm ra thông tin về dự án phim này trên trang Tencent video nữa.

Mới đây, cư dân mạng đã phát hiện trang Tencent video đã xóa bài viết tuyên truyền Dương Mịch là nữ chính của Kiều Tàng năm 2021. Hiện tại, nếu nhập từ khóa phim Kiều Tàng, cư dân mạng cũng không thể tìm ra thông tin về dự án phim này trên trang Tencent video nữa.

Rộ tin Dương Mịch bị xóa tên khỏi Kiều Tàng vì không tìm được nam chính hay do Kiều Tàng bất đồng quan điểm với Gia Hành? - Ảnh 1
Trang Tencent video đã xóa bài viết tuyên truyền Dương Mịch là nữ chính của Kiều Tàng năm 2021 - Ảnh: Internet

 

Có thông tin cho biết, việc Kiều Tàng mãi chưa thể tìm được nam chính là nguyên nhân khiến Dương Mịch bị xóa tên khỏi dự án này. Ở tuổi 35, Dương Mịch vẫn đang dậm chân tại chỗ với các dự án phim ngôn tình chuyển thể. Trong khi đó, các bạn diễn cùng trang lứa hều hết đã bắt đầu chuyển hình như Triệu Lệ Dĩnh. Ngay cả Địch Lệ Nhiệt Ba cũng đã có phim chính kịch Công Tố Tinh Anh.

Rộ tin Dương Mịch bị xóa tên khỏi Kiều Tàng vì không tìm được nam chính hay do Kiều Tàng bất đồng quan điểm với Gia Hành? - Ảnh 2
Dương Mịch - Ảnh: Internet

 

Những nam diễn viên trẻ ít tên tuổi khó sánh đôi với Dương Mịch. Song, những ngôi sao nam trẻ có danh tiếng ngang tầm với cô như Cung Tuấn, Tiêu Chiến, Lý Hiện, hay các tài tử thực lực, có địa vị cao trong giới như Hồ Ca, Trần Khôn, Đặng Siêu cũng không muốn góp mặt trong dự án mà vai diễn của họ không có sức nặng bằng nữ chính. Do đó, Dương Mịch đang ở vào thế khó tìm được bạn diễn phù hợp.

Tuy nhiên, có cư dân mạng cho biết, nguyên nhân thật sự khiến Tencent xóa bài viết liên quan đến Kiều Tàng là bởi bất đồng quan điểm với Gia Hành. Bên phía Gia Hành muốn nam chính là người của mình, tuy nhiên phía Tencent lại không đồng ý. Hai bên đã tiến hành thương lượng rất lâu nhưng không thể đạt được tiếng nói chung.

Rộ tin Dương Mịch bị xóa tên khỏi Kiều Tàng vì không tìm được nam chính hay do Kiều Tàng bất đồng quan điểm với Gia Hành? - Ảnh 3
Kiều Tàng mãi chưa thể tìm được nam chính là nguyên nhân khiến Dương Mịch bị xóa tên khỏi dự án này - Ảnh: Internet

 

Như vậy, có thể thấy lục đục nội bộ phim Kiều Tàng đang trong giai đoạn căng thẳng. Rất có thể sau này, Dương Mịch sẽ không còn đảm nhận vai nữ chính của dự án phim này nữa.

 

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