Hậu ly hôn Lưu Khải Uy, Dương Mịch khoe thân hình 'nóng bỏng' dù bị chụp lén

Nhờ nhan sắc "hack tuổi" cùng thân hình với tỷ lệ hoàn hảo, Dương Mịch vẫn khiến đàn em phải ngưỡng mộ, ghen tị dù đã ngoài 30.

Sắc vóc rực rỡ của Dương Mịch luôn được đánh giá cao và ngày một thăng hạng. Nhờ nhan sắc "hack tuổi" cùng dáng vóc với tỷ lệ hoàn hảo, bà mẹ một con dù đã ngoài 30 mà vẫn khiến đàn em phải ngưỡng mộ, ghen tị. Đây cũng chính là yếu tố giúp nữ diễn viên luôn giữ vững phong độ trên bảng xếp hạng những biểu tượng nhan sắc hàng đầu làng giải trí Hoa ngữ.

Mới đây nhất khi xuất hiện trong buổi ghi hình cho một chương trình, ngôi sao hạng A một lần nữa khiến người hâm mộ "đứng ngồi không yên" trước ngoại hình đẹp mê.

Mặc dù những bức ảnh được tuồn ra có chất lượng thấp và toàn chụp lén, nhưng Dương Mịch vẫn khẳng định đẳng cấp khó bị lung lay của mình. Không dừng lại ở đó, dù mặc che giấu đường cong, bà mẹ một con vẫn trông đầy mi nhon và thanh thoát nhờ cách phối đồ khéo léo, sành điệu. Và nhờ trang phục này mà không thể không dành mọi sự chú ý cho vòng 1 đầy đặn, nở nang của Dương Mịch.

Trong nhóm tiểu hoa 85 của màn ảnh Hoa ngữ, Dương Mịch là người chăm chỉ làm việc trên phim trường nhất khoảng 5 năm trở lại đây, điều này giúp cô "phủ sóng" dày đặc từ điện ảnh đến truyền hình. Dù vậy, không có bộ phim nào mà Dương Mịch thật sự đạt chất lượng tốt. Gần đây nhất, bà mẹ một con hứng "gạch đá" vì diễn xuất một màu, lặp lại hình tượng các nhân vật trước đó vào phim Hộc Châu phu nhân.

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