Dương Mịch gây choáng với gu bạn trai lý tưởng, đúng là 'phú bà' có khác

Sau khi ly hôn với Lưu Khải Uy, gu bạn trai lý tưởng của Dương Mịch được cô tiết lộ đã khiến ai nấy đều bất ngờ.

Sau khi ly hôn với Lưu Khải Uy vào cuối năm 2018, Dương Mịch rất kín tiếng về chuyện tình cảm của mình. thậm chí, dù cho có không ít lần vướng vào tin đồn hẹn hò đàn em Ngụy Đại Huân thì cô vẫn chọn cách giữ im lặng, không khẳng định hay phủ nhận điều gì.

Sau khi ly hôn với Lưu Khải Uy vào cuối năm 2018, Dương Mịch rất kín tiếng về chuyện tình cảm của mình - Ảnh: Internet

Khi được hỏi về chuyện yê đương, Dương Mịch trả lời rằng: “Tôi luôn cảm thấy rằng nếu bản thân quá cố gắng thì sẽ không thành công. Bởi khi đó tình yêu sẽ không còn tư vị mà nó vốn có nữa. Tôi thấy tình yêu không quá quan trọng như bạn nghĩ, nó chỉ là một trải nghiệm mà bạn có trong cuộc đời mà thôi”.

Tuy vậy, mới đây khi xuất hiện trong một chương trình truyền hình, Dương Mịch đã tiết lộ các tiêu chuẩn chọn bạn trai của mình khi MC hỏi về quan điểm về cảm giác an toàn ở một người đàn ông. Câu trả lời này của cô được netizen đánh giá là "chuẩn" gu phú bà, nhiều người khác thì khen về sự độc lập cũng như mạnh mẽ ở nữ minh tinh họ Dương.

Dương Mịch tiết lộ các tiêu chuẩn chọn bạn trai của mình - Ảnh: Internet

Cụ thể, Dương Mịch đã nói rằng: “Tự thân cũng được mà. Thậm chí, nếu có người đàn ông nào đó đối xử tốt với chị vì chị giàu, thì chị vui quá đi ấy chứ, vì chị giàu mà”.

Một số bình luận của cư dân mạng:

- Sau Lưu Khải Uy, chị nên tìm kiếm một người đàn ông khác tốt hơn rồi.

- Dương Mịch là biểu tượng cho việc hạnh phúc tự thân và dựa vào chính mình để có được hạnh phúc ấy, đáng ngưỡng mộ vô cùng.

- Phú bà xinh đẹp, hãy bao nuôi tụi em đi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/duong-mich-gay-choang-voi-gu-ban-trai-ly-tuong-dung-la-phu-ba-co-khac-467718.html