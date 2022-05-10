Dương Mịch gây choáng với gu bạn trai lý tưởng, đúng là 'phú bà' có khác

Sao quốc tế 10/05/2022 17:07

Sau khi ly hôn với Lưu Khải Uy, gu bạn trai lý tưởng của Dương Mịch được cô tiết lộ đã khiến ai nấy đều bất ngờ.

Sau khi ly hôn với Lưu Khải Uy vào cuối năm 2018, Dương Mịch rất kín tiếng về chuyện tình cảm của mình. thậm chí, dù cho có không ít lần vướng vào tin đồn hẹn hò đàn em Ngụy Đại Huân thì cô vẫn chọn cách giữ im lặng, không khẳng định hay phủ nhận điều gì.

duong mich 1
Sau khi ly hôn với Lưu Khải Uy vào cuối năm 2018, Dương Mịch rất kín tiếng về chuyện tình cảm của mình - Ảnh: Internet

Khi được hỏi về chuyện yê đương, Dương Mịch trả lời rằng: “Tôi luôn cảm thấy rằng nếu bản thân quá cố gắng thì sẽ không thành công. Bởi khi đó tình yêu sẽ không còn tư vị mà nó vốn có nữa. Tôi thấy tình yêu không quá quan trọng như bạn nghĩ, nó chỉ là một trải nghiệm mà bạn có trong cuộc đời mà thôi”.

Tuy vậy, mới đây khi xuất hiện trong một chương trình truyền hình, Dương Mịch đã tiết lộ các tiêu chuẩn chọn bạn trai của mình khi MC hỏi về quan điểm về cảm giác an toàn ở một người đàn ông. Câu trả lời này của cô được netizen đánh giá là "chuẩn" gu phú bà, nhiều người khác thì khen về sự độc lập cũng như mạnh mẽ ở nữ minh tinh họ Dương.

duong mich 2
Dương Mịch tiết lộ các tiêu chuẩn chọn bạn trai của mình - Ảnh: Internet

Cụ thể, Dương Mịch đã nói rằng: “Tự thân cũng được mà. Thậm chí, nếu có người đàn ông nào đó đối xử tốt với chị vì chị giàu, thì chị vui quá đi ấy chứ, vì chị giàu mà”.

Một số bình luận của cư dân mạng:

- Sau Lưu Khải Uy, chị nên tìm kiếm một người đàn ông khác tốt hơn rồi.

- Dương Mịch là biểu tượng cho việc hạnh phúc tự thân và dựa vào chính mình để có được hạnh phúc ấy, đáng ngưỡng mộ vô cùng.

- Phú bà xinh đẹp, hãy bao nuôi tụi em đi.

Nhan sắc, sự nghiệp dàn 'tiểu hoa 85' sau khi có con: Triệu Lệ Dĩnh nhan sắc sự nghiệp lên hương, Dương Mịch xuống sắc, Lưu Thi Thi lui về hậu phương

Nhan sắc, sự nghiệp dàn 'tiểu hoa 85' sau khi có con: Triệu Lệ Dĩnh nhan sắc sự nghiệp lên hương, Dương Mịch xuống sắc, Lưu Thi Thi lui về hậu phương

Sau khi kết hôn, sinh con dàn Hoa 85 người thì chuyên tâm chăm sóc gia đình, người lại tiếp tục miệt mài theo đuổi sự nghiệp.

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Mịch Lưu Khải Uy Ngụy Đại Huân sao Hoa ngữ sao châu Á

TIN LIÊN QUAN

Nhan sắc, sự nghiệp dàn 'tiểu hoa 85' sau khi có con: Triệu Lệ Dĩnh nhan sắc sự nghiệp lên hương, Dương Mịch xuống sắc, Lưu Thi Thi lui về hậu phương

Nhan sắc, sự nghiệp dàn 'tiểu hoa 85' sau khi có con: Triệu Lệ Dĩnh nhan sắc sự nghiệp lên hương, Dương Mịch xuống sắc, Lưu Thi Thi lui về hậu phương

Luôn bị netizen xăm soi chuyện không chăm sóc con chu đáo, sự thật đằng sau đó khiến nhiều người cảm động vì hành động này của Dương Mịch

Luôn bị netizen xăm soi chuyện không chăm sóc con chu đáo, sự thật đằng sau đó khiến nhiều người cảm động vì hành động này của Dương Mịch

Triệu Lệ Dĩnh từng 'cướp vai' Dương Mịch vì có gương mặt bầu bĩnh? Netizen công nhận không thể phù hợp hơn

Triệu Lệ Dĩnh từng 'cướp vai' Dương Mịch vì có gương mặt bầu bĩnh? Netizen công nhận không thể phù hợp hơn

Nhiều năm không thăm con, Dương Mịch bị con gái quên mặt?

Nhiều năm không thăm con, Dương Mịch bị con gái quên mặt?

Cnet đề cử tứ đại hoa đán thế hệ mới, những cái tên Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh, Nhiệt Ba gây tranh cãi

Cnet đề cử tứ đại hoa đán thế hệ mới, những cái tên Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh, Nhiệt Ba gây tranh cãi

Màn so tài nhan sắc đỉnh cao giữa 3 mỹ nhân hàng đầu Cbiz: Triệu Lệ Dĩnh chiếm ưu thế, Dương Mịch bất ngờ tụt xuống vị trí cuối cùng

Màn so tài nhan sắc đỉnh cao giữa 3 mỹ nhân hàng đầu Cbiz: Triệu Lệ Dĩnh chiếm ưu thế, Dương Mịch bất ngờ tụt xuống vị trí cuối cùng

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Tâm sự 20 phút trước
Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Tâm sự 50 phút trước
Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Tâm sự gia đình 1 giờ 20 phút trước
Lời từ chối đắt giá dành cho người mẹ chồng hụt ngày muốn để lại di sản bạc tỷ

Lời từ chối đắt giá dành cho người mẹ chồng hụt ngày muốn để lại di sản bạc tỷ

Tâm sự gia đình 1 giờ 50 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Đang đưa tin trực tiếp, 2 nhà báo bị xe ô tô đâm trúng và cái kết

Đang đưa tin trực tiếp, 2 nhà báo bị xe ô tô đâm trúng và cái kết

Video 2 giờ 20 phút trước
Phản ứng của gia đình khi người mẹ chồng đột ngột đổi ý về khoản vàng cưới của con dâu

Phản ứng của gia đình khi người mẹ chồng đột ngột đổi ý về khoản vàng cưới của con dâu

Tâm sự 2 giờ 50 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Sao quốc tế 3 giờ 7 phút trước
Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Sao quốc tế 3 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?