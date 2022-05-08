Luôn bị netizen xăm soi chuyện không chăm sóc con chu đáo, sự thật đằng sau đó khiến nhiều người cảm động vì hành động này của Dương Mịch

Sao quốc tế 08/05/2022 21:00

Bấy lâu nay người hâm mộ vẫn luôn nghĩ sai về Dương Mịch khi cho rằng cô nàng là một người mẹ tồi nhưng sự thật đằng sau lại chứng minh điều ngược lại.

Sau khi Dương MịchLưu Khải Uy ly hôn, Tiểu Gạo Nếp đã về sống với bố. Sẽ không gì đáng nói khi bố của Lưu Khải Uy là ông Lưu Đan nhiều lần lên án con dâu quá tập trung vào sự nghiệp nên bỏ bê chuyện gia đình. Gần đây, ông Lưu Đan còn tiết lộ, Dương Mịch đã không về thăm con trong một thời gian dài. 

Luôn bị netizen xăm soi chuyện không chăm sóc con chu đáo, sự thật đằng sau đó khiến nhiều người cảm động vì hành động này của Dương Mịch - Ảnh 1
Dương Mịch từng bị chỉ trích rất nhiều vì không dành thời gian cho con gái - Ảnh: Internet

Điều này đã khiến cho nữ diễn viên họ Dương nhận về tương đối khá nhiều lời chỉ trích và cho rằng cô là một người mẹ tồi khi không danh thời gian chăm sóc con cái. 

Tuy nhiên, việc Dương Mịch không đón con gái về nuôi đều có lý do. Nguồn tin trong ngành cho biết, Tiểu Gạo Nếp đã sống ở Hồng Kông từ nhỏ nên quen với môi trường này.Vì thế, Dương Mịch lo ngại, nếu đưa con gái về Đại Lục sẽ khiến con không quen với môi trường. Điều này có thể ảnh hưởng đến cuộc sống và sự phát triển của con.

Luôn bị netizen xăm soi chuyện không chăm sóc con chu đáo, sự thật đằng sau đó khiến nhiều người cảm động vì hành động này của Dương Mịch - Ảnh 2
Cô nàng luôn che giấu con khỏi ống kính máy quay - Ảnh: Internet

Có thể thấy, mỹ nhân cbiz không hề vô tâm với con mà trái lại cô luôn nghĩ về Tiểu Gạo và mong muốn con có một môi trường sống tốt nhất. Bằng chứng là từ khi sinh đến nay, Dương Mịch rất ít khi cho Tiểu Gạo Nếp xuất hiện trước truyền thông. Trong một số bức ảnh hiếm hoi đăng trên báo chí, nữ diễn viên cũng cố gắng che mặt con gái.

Netizen đã dành nhiều lời khen cho cách cô không để truyền thông ảnh hưởng nhiều đến con của mình, để Tiểu Gạo có thể có một cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác. 

 

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