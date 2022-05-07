Nhiều năm không thăm con, Dương Mịch bị con gái quên mặt?

Theo những chia sẻ mới nhất của cha ruột Lưu Khải Uy, vì thời gian dài không gặp mẹ trực tiếp nên bé Tiểu Gạo Nếp đã không còn nhớ Dương Mịch nữa.

Truyền thông Hong Kong đưa tin, mới đây, khi ông Lưu Đan - cha ruột Lưu Khải Uy - xuất hiện tại mộ sự kiện công khai đã tiết lộ một thông tin gây sốc về mối quan hệ giữa bé Tiểu Gạo Nếp và mẹ ruột. Theo đó, khi được phóng viên hỏi rằng cháu gái ông năm nay có tổ chức Ngày Của Mẹ với Dương Mịch và thời gian gần đây có nhớ mẹ không, ông Lưu Đan chỉ cười gượng rồi lảng tránh câu hỏi, đáp rằng không biết gì cả.

Ông Lưu Đan không nhắc gì về Dương Mịch khi được hỏi về cháu gái - Ảnh: Internet

Ông Lưu Đan cho hay, những năm trước đây, chỉ cần Lưu Khải Uy có mặt ở nhà thì chắc chắn sẽ cùng bé Tiểu Gạo Nếp tổ chức Ngày Của Mẹ cho bà Lưu (mẹ Lưu Khải Uy). Tuy vậy, do năm nay Lưu Khải Uy có công việc ở Trung Quốc đại lục nên không thể cùng tổ chức Ngày Của Mẹ với con gái được.

Qua câu trả lời này của ông Lưu Đan, cư dân mạng xứ Trung đang tranh cãi sôi nổi về liệu Dương Mịch có quan tâm, chăm sóc con gái nhiều sau khi cô và chồng cũ ly hôn hay không.

Dương Mịch vẫn thường xuyên bay đến thăm con nếu có thời gian rảnh sau khi ly hôn với Lưu Khải Uy - Ảnh: Internet

Thực tế, kể từ khi Dương Mịch và Lưu Khải Uy "đường ai nấy đi" vào năm 2018, con gái của hai người được nam diễn viên và gia đình anh nuôi dưỡng, Dương Mịch vẫn thường xuyên bay đến thăm con nếu có thời gian rảnh.

Tuy vậy, hai năm trở lại đây do tình hình dịch bệnh nên nữ minh tinh họ Dương không thể gặp con gái trực tiếp được. Không những vậy, việc ông Lưu Đan thường hay chia sẻ chuyện của cháu gái với truyền thông càng khiến cho Dương Mịch trong mắt công chúng là một người mẹ vô tâm và tệ bạc.

Mối quan hệ giữa Dương Mịch và gia đình Lưu Khải Uy vốn không mấy tốt đẹp - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, nhiều nguồn tin cho hay, mối quan hệ giữa Dương Mịch và gia đình Lưu Khải Uy vốn không mấy tốt đẹp. Thậm chí còn có tin đồn rằng Dương Mịch bị cha mẹ của nam diễn viên họ Lưu ngăn cản việc gặp gỡ con gái.

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