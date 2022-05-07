Nhiều năm không thăm con, Dương Mịch bị con gái quên mặt?

Sao quốc tế 07/05/2022 17:30

Theo những chia sẻ mới nhất của cha ruột Lưu Khải Uy, vì thời gian dài không gặp mẹ trực tiếp nên bé Tiểu Gạo Nếp đã không còn nhớ Dương Mịch nữa.

Truyền thông Hong Kong đưa tin, mới đây, khi ông Lưu Đan - cha ruột Lưu Khải Uy - xuất hiện tại mộ sự kiện công khai đã tiết lộ một thông tin gây sốc về mối quan hệ giữa bé Tiểu Gạo Nếp và mẹ ruột. Theo đó, khi được phóng viên hỏi rằng cháu gái ông năm nay có tổ chức Ngày Của Mẹ với Dương Mịch và thời gian gần đây có nhớ mẹ không, ông Lưu Đan chỉ cười gượng rồi lảng tránh câu hỏi, đáp rằng không biết gì cả.

duong mich 3
Ông Lưu Đan không nhắc gì về Dương Mịch khi được hỏi về cháu gái - Ảnh: Internet

Ông Lưu Đan cho hay, những năm trước đây, chỉ cần Lưu Khải Uy có mặt ở nhà thì chắc chắn sẽ cùng bé Tiểu Gạo Nếp tổ chức Ngày Của Mẹ cho bà Lưu (mẹ Lưu Khải Uy). Tuy vậy, do năm nay Lưu Khải Uy có công việc ở Trung Quốc đại lục nên không thể cùng tổ chức Ngày Của Mẹ với con gái được.

Qua câu trả lời này của ông Lưu Đan, cư dân mạng xứ Trung đang tranh cãi sôi nổi về liệu Dương Mịch có quan tâm, chăm sóc con gái nhiều sau khi cô và chồng cũ ly hôn hay không.

duong mich 2
Dương Mịch vẫn thường xuyên bay đến thăm con nếu có thời gian rảnh sau khi ly hôn với Lưu Khải Uy - Ảnh: Internet

Thực tế, kể từ khi Dương Mịch và Lưu Khải Uy "đường ai nấy đi" vào năm 2018, con gái của hai người được nam diễn viên và gia đình anh nuôi dưỡng, Dương Mịch vẫn thường xuyên bay đến thăm con nếu có thời gian rảnh.

Tuy vậy, hai năm trở lại đây do tình hình dịch bệnh nên nữ minh tinh họ Dương không thể gặp con gái trực tiếp được. Không những vậy, việc ông Lưu Đan thường hay chia sẻ chuyện của cháu gái với truyền thông càng khiến cho Dương Mịch trong mắt công chúng là một người mẹ vô tâm và tệ bạc.

duong mich 1
Mối quan hệ giữa Dương Mịch và gia đình Lưu Khải Uy vốn không mấy tốt đẹp - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, nhiều nguồn tin cho hay, mối quan hệ giữa Dương Mịch và gia đình Lưu Khải Uy vốn không mấy tốt đẹp. Thậm chí còn có tin đồn rằng Dương Mịch bị cha mẹ của nam diễn viên họ Lưu ngăn cản việc gặp gỡ con gái.

Từ khóa:   Dương Mịch Lưu Khải Uy Dương Mịch - Lưu Khải Uy sao Hoa ngữ sao châu Á

TIN LIÊN QUAN

Màn so tài nhan sắc đỉnh cao giữa 3 mỹ nhân hàng đầu Cbiz: Triệu Lệ Dĩnh chiếm ưu thế, Dương Mịch bất ngờ tụt xuống vị trí cuối cùng

Màn so tài nhan sắc đỉnh cao giữa 3 mỹ nhân hàng đầu Cbiz: Triệu Lệ Dĩnh chiếm ưu thế, Dương Mịch bất ngờ tụt xuống vị trí cuối cùng

Dương Mịch và Cung Tuấn lần đầu đóng chung phim, fan vô cùng mong ngóng

Dương Mịch và Cung Tuấn lần đầu đóng chung phim, fan vô cùng mong ngóng

Sau tuyên bố tạm dừng nghệ thuật, rộ thông tin Dương Mịch chơi lớn mua tiểu thuyết về tự sản xuất nâng gà nhà?

Sau tuyên bố tạm dừng nghệ thuật, rộ thông tin Dương Mịch chơi lớn mua tiểu thuyết về tự sản xuất nâng gà nhà?

Xuất hiện với khí chất kiêu sa trong Định Luật Tình Yêu 80/20, Dương Mịch khiến netizen 'choáng ngợp' trước vẻ đẹp không giới hạn ở tuổi 35

Xuất hiện với khí chất kiêu sa trong Định Luật Tình Yêu 80/20, Dương Mịch khiến netizen 'choáng ngợp' trước vẻ đẹp không giới hạn ở tuổi 35

Rộ tin Dương Mịch bị nhà chồng cũ cấm gặp con sau khi 'đường ai nấy đi' với Lưu Khải Uy?

Rộ tin Dương Mịch bị nhà chồng cũ cấm gặp con sau khi 'đường ai nấy đi' với Lưu Khải Uy?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 7/5/2022: Lưu Diệc Phi 'nên duyên' cùng tình trẻ Ngô Lỗi, Dương Mịch tham gia chương trình truyền hình mà bỏ bê đóng phim?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 7/5/2022: Lưu Diệc Phi 'nên duyên' cùng tình trẻ Ngô Lỗi, Dương Mịch tham gia chương trình truyền hình mà bỏ bê đóng phim?

TIN MỚI NHẤT

Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 21 phút trước
Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Tâm sự gia đình 51 phút trước
Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 21 phút trước
Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Ngoại tình 1 giờ 51 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Tâm sự 2 giờ 21 phút trước
Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Tâm sự 2 giờ 51 phút trước
Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Tâm sự gia đình 3 giờ 21 phút trước
Lời từ chối đắt giá dành cho người mẹ chồng hụt ngày muốn để lại di sản bạc tỷ

Lời từ chối đắt giá dành cho người mẹ chồng hụt ngày muốn để lại di sản bạc tỷ

Tâm sự gia đình 3 giờ 51 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?