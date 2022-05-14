Loạt phim tình cảm 'chị chị em em' sắp sửa được lên sóng: Dương Mịch tiếp tục gây ấn tượng với diễn xuất, AngelaBaby bị chê bai thậm tệ

Sao quốc tế 14/05/2022 22:23

Sắp tới đây những mỹ nhân hàng đầu Cbiz như Lưu Diệc Phi, Dương Mịch đều sẽ có những dự án phim tình cảm ''chị chị em em'' hứa hẹn sẽ mang đến nhiều điều mới mẻ trong năm nay.

Thời gian gần đây, giới phim ảnh Trung Quốc xuất hiện nhiều tin tức về phim nói về tình cảm chị chị em em với nhau. Tính cả tác phẩm đã đóng máy và tin đồn chưa xác nhận, có tổng cộng 11 bộ phim thuộc thể loại này.

Trong đó, các tiểu hoa nổi tiếng như Dương Mịch, Angelababy, Lưu Diệc Phi cũng tham gia đường đua. Do vậy, khán giả đùa rằng, nếu phim đam mỹ bị cấm sóng thì phim tỷ đệ luyến sẽ trở thành xu hướng.

Loạt phim tình cảm 'chị chị em em' sắp sửa được lên sóng: Dương Mịch tiếp tục gây ấn tượng với diễn xuất, AngelaBaby bị chê bai thậm tệ - Ảnh 1
Dương Mịch và Hứa Khải trong dự án phim mới sắp được ra mắt - Ảnh: Internet

Trong nhóm tiểu hoa, Dương Mịch có 3 tác phẩm thuộc đề tài này. Tuy nhiên, một bộ đã đóng máy, 2 bộ còn lại vẫn chỉ là tin đồn.

Hiện, phim Định Luật Tình Yêu 80/20 của Dương Mịch và Hứa Khải đang chờ ngày phát sóng. Ngoài ra, nữ diễn viên có thể sẽ hợp tác với Cung Tuấn trong 2 bộ phim là Ti Mệnh và Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương. 

Netizen kỳ vọng với tài năng diễn xuất đã được khẳng định của mình, Dương Mịch sẽ có thể mang đến cho khán giả những dự án hay nhất khi mà những người đàn em của cô như Triệu Lộ Tư trong Thả Thí Thiên Hạ đang gây thất vọng tràn trề.

Angelababy nổi tiếng là tiểu hoa có nhan sắc nhưng năng lực diễn xuất kém. Không ít lần khán giả cho rằng nữ diễn viên nên nghĩ đến chuyện giã từ sự nghiệp diễn xuất để chuyển sang đi gameshow thì hơn nhưng sau tất cả cô nàng vẫn nhận đều đều dự án phim mới và tiếp tục nghiệp diễn

Loạt phim tình cảm 'chị chị em em' sắp sửa được lên sóng: Dương Mịch tiếp tục gây ấn tượng với diễn xuất, AngelaBaby bị chê bai thậm tệ - Ảnh 2
AngelaBaby cũng là một trong 3 mỹ nhân được chọn mặt gửi vàng trong dự án phim tình cảm ''chị chị em em'' - Ảnh: Internet

Tác phẩm sắp tới của cô mang tên Dáng Vẻ Nên Có Của Tình Yêu, với dự án lần này Angelababy sẽ nên duyên với đàn em Lại Quán Lâm. Tuy nhiên, cặp đôi cách nhau tới 12 tuổi nên một số người lo lắng hai bên có chênh lệch tuổi tác.

Ngoài Lại Quán Lâm, Angelababy cũng hợp tác với Vương An Vũ trong Mạn Ảnh Tầm Tung. Bộ phim đã quay xong, dự kiến chiếu vào năm sau.

Lưu Diệc Phi có thể sẽ nên duyên với Trần Triết Viễn trong phim Trường Lăng. Tuy nhiên, đây vẫn chỉ là tin đồn và chưa được chính chủ xác nhận.

Mỹ nhân họ Lưu là tiểu hoa nổi tiếng của Hoa ngữ. Tuy nhiên, cũng giống như AngelaBaby khả năng diễn xuất của cô vẫn luôn bị đặt dấu hỏi khi không thể thoát nỗi cái bóng ''Tiểu Long Nữ'' ngày nào và liên tục gây thất vọng trong những dự án gần đây. 

Loạt phim tình cảm 'chị chị em em' sắp sửa được lên sóng: Dương Mịch tiếp tục gây ấn tượng với diễn xuất, AngelaBaby bị chê bai thậm tệ - Ảnh 3
Lưu Diệc Phi vẫn chưa thể thoát khỏi cái bóng quá lớn ''Tiểu Long Nữ'' - Ảnh: Internet

Ngược lại, Trần Triết Viễn xuất thân là ca sĩ trong nhóm nhạc thần tượng. Nam diễn viên từng đóng Bí Quả, Tân Tuyệt Đại Song Kiêu, Bí Mật Nơi Góc Tối... Với gia tài phim ảnh ít ỏi, anh vẫn là diễn viên trẻ kém tiếng trong giới giải trí.Vì thế, tin tức Lưu Diệc Phi hợp tác với đàn em sinh năm 1996 khiến nhiều khán giả bất ngờ. Một số người cho rằng, Trần Triết Viễn có kim chủ nâng đỡ nên nhận được nhiều dự án chất lượng.

Hậu ly hôn Lưu Khải Uy, Dương Mịch khoe thân hình 'nóng bỏng' dù bị chụp lén

Hậu ly hôn Lưu Khải Uy, Dương Mịch khoe thân hình 'nóng bỏng' dù bị chụp lén

Nhờ nhan sắc "hack tuổi" cùng thân hình với tỷ lệ hoàn hảo, Dương Mịch vẫn khiến đàn em phải ngưỡng mộ, ghen tị dù đã ngoài 30.

Xem thêm
Từ khóa:   Lưu Diệc Phi Dương Mịch Angelababy sao châu á phim hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Hậu ly hôn Lưu Khải Uy, Dương Mịch khoe thân hình 'nóng bỏng' dù bị chụp lén

Hậu ly hôn Lưu Khải Uy, Dương Mịch khoe thân hình 'nóng bỏng' dù bị chụp lén

Sao nữ Hoa ngữ sở hữu body vạn người mê: Địch Lệ Nhiệt Ba vượt mặt Dương Mịch, "trùm cuối" mới chính là cực phẩm

Sao nữ Hoa ngữ sở hữu body vạn người mê: Địch Lệ Nhiệt Ba vượt mặt Dương Mịch, "trùm cuối" mới chính là cực phẩm

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 13/5/2022: Lưu Diệc Phi tái xuất với phim mới vào tháng 8, Dương Mịch là một trong ba cổ đông lớn của công ty?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 13/5/2022: Lưu Diệc Phi tái xuất với phim mới vào tháng 8, Dương Mịch là một trong ba cổ đông lớn của công ty?

Trải qua một 'lần đò' với Lưu Khải Uy, Dương Mịch không ngại đàn ông yêu mình vì... TIỀN

Trải qua một 'lần đò' với Lưu Khải Uy, Dương Mịch không ngại đàn ông yêu mình vì... TIỀN

Phiên bản thay thế của dàn mỹ nhân Hoa Ngữ: Triệu Lộ Tư, Dương Tử trở thành phiên bản của Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh?

Phiên bản thay thế của dàn mỹ nhân Hoa Ngữ: Triệu Lộ Tư, Dương Tử trở thành phiên bản của Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh?

Dương Mịch gây choáng với gu bạn trai lý tưởng, đúng là 'phú bà' có khác

Dương Mịch gây choáng với gu bạn trai lý tưởng, đúng là 'phú bà' có khác

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Sao quốc tế 53 phút trước
Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Sao quốc tế 1 giờ 7 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi đi theo tọa độ định vị điện thoại của chồng

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi đi theo tọa độ định vị điện thoại của chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 7 phút trước
Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Chỉ sau tiếng nổ lớn rồi gây ra hỏa hoạn, 5 người tử vong, 10 người bị thương nặng

Chỉ sau tiếng nổ lớn rồi gây ra hỏa hoạn, 5 người tử vong, 10 người bị thương nặng

Video 1 giờ 37 phút trước
Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Sao quốc tế 1 giờ 39 phút trước
Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Sao quốc tế 1 giờ 41 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Sao quốc tế 1 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?