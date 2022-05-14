Loạt phim tình cảm 'chị chị em em' sắp sửa được lên sóng: Dương Mịch tiếp tục gây ấn tượng với diễn xuất, AngelaBaby bị chê bai thậm tệ

Trong đó, các tiểu hoa nổi tiếng như Dương Mịch , Angelababy , Lưu Diệc Phi cũng tham gia đường đua. Do vậy, khán giả đùa rằng, nếu phim đam mỹ bị cấm sóng thì phim tỷ đệ luyến sẽ trở thành xu hướng.

Thời gian gần đây, giới phim ảnh Trung Quốc xuất hiện nhiều tin tức về phim nói về tình cảm chị chị em em với nhau. Tính cả tác phẩm đã đóng máy và tin đồn chưa xác nhận, có tổng cộng 11 bộ phim thuộc thể loại này.

Hiện, phim Định Luật Tình Yêu 80/20 của Dương Mịch và Hứa Khải đang chờ ngày phát sóng. Ngoài ra, nữ diễn viên có thể sẽ hợp tác với Cung Tuấn trong 2 bộ phim là Ti Mệnh và Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương.

Trong nhóm tiểu hoa, Dương Mịch có 3 tác phẩm thuộc đề tài này. Tuy nhiên, một bộ đã đóng máy, 2 bộ còn lại vẫn chỉ là tin đồn.

Netizen kỳ vọng với tài năng diễn xuất đã được khẳng định của mình, Dương Mịch sẽ có thể mang đến cho khán giả những dự án hay nhất khi mà những người đàn em của cô như Triệu Lộ Tư trong Thả Thí Thiên Hạ đang gây thất vọng tràn trề.

Angelababy nổi tiếng là tiểu hoa có nhan sắc nhưng năng lực diễn xuất kém. Không ít lần khán giả cho rằng nữ diễn viên nên nghĩ đến chuyện giã từ sự nghiệp diễn xuất để chuyển sang đi gameshow thì hơn nhưng sau tất cả cô nàng vẫn nhận đều đều dự án phim mới và tiếp tục nghiệp diễn

AngelaBaby cũng là một trong 3 mỹ nhân được chọn mặt gửi vàng trong dự án phim tình cảm ''chị chị em em'' - Ảnh: Internet

Tác phẩm sắp tới của cô mang tên Dáng Vẻ Nên Có Của Tình Yêu, với dự án lần này Angelababy sẽ nên duyên với đàn em Lại Quán Lâm. Tuy nhiên, cặp đôi cách nhau tới 12 tuổi nên một số người lo lắng hai bên có chênh lệch tuổi tác.

Ngoài Lại Quán Lâm, Angelababy cũng hợp tác với Vương An Vũ trong Mạn Ảnh Tầm Tung. Bộ phim đã quay xong, dự kiến chiếu vào năm sau.

Lưu Diệc Phi có thể sẽ nên duyên với Trần Triết Viễn trong phim Trường Lăng. Tuy nhiên, đây vẫn chỉ là tin đồn và chưa được chính chủ xác nhận.

Mỹ nhân họ Lưu là tiểu hoa nổi tiếng của Hoa ngữ. Tuy nhiên, cũng giống như AngelaBaby khả năng diễn xuất của cô vẫn luôn bị đặt dấu hỏi khi không thể thoát nỗi cái bóng ''Tiểu Long Nữ'' ngày nào và liên tục gây thất vọng trong những dự án gần đây.

Lưu Diệc Phi vẫn chưa thể thoát khỏi cái bóng quá lớn ''Tiểu Long Nữ'' - Ảnh: Internet

Ngược lại, Trần Triết Viễn xuất thân là ca sĩ trong nhóm nhạc thần tượng. Nam diễn viên từng đóng Bí Quả, Tân Tuyệt Đại Song Kiêu, Bí Mật Nơi Góc Tối... Với gia tài phim ảnh ít ỏi, anh vẫn là diễn viên trẻ kém tiếng trong giới giải trí.Vì thế, tin tức Lưu Diệc Phi hợp tác với đàn em sinh năm 1996 khiến nhiều khán giả bất ngờ. Một số người cho rằng, Trần Triết Viễn có kim chủ nâng đỡ nên nhận được nhiều dự án chất lượng.