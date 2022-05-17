Ảnh 'sao nhí' 12 năm trước trong Mỹ Nhân Tâm Kế bất ngờ được đào lại: Tưởng Y Y nay đã lớn, Dương Mịch trẻ mãi chưa chịu già

Sao quốc tế 17/05/2022 11:05

Hình ảnh của Dương Mịch và Tưởng Y Y ở hậu trường phim Mỹ Nhân Tâm Kế bất ngờ được đào lại khiến nhiều người vô cùng bất ngờ.

Mỹ nhân tâm kế là một bộ phim truyền hình thuộc thể loại dã sử Trung Quốc trong năm 2010, do Vu Chính làm biên kịch lấy ý tưởng từ tiểu thuyết Vô tận chìm nổi của Tiêu Kỳ Anh. Lấy bối cảnh thành Trường An, đầu thời kỳ Tây Hán, "Mỹ nhân tâm kế" kể về cuộc đời thăng trầm của hoàng hậu Đậu Y Phòng (Lâm Tâm Như đóng) và nói đến những nỗ lực và thành tựu của cô trong chốn hoàng cung lẫn những ảnh hưởng tích cực của chồng bà là Hán Văn Đế (Trần Kiện Phong đóng), người mở đường cho chính sách thuế và lao dịch. Bộ phim quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng: Lâm Tâm Như, Dương Mịch, Trần Kiện Phong,…

Ảnh 'sao nhí' 12 năm trước trong Mỹ Nhân Tâm Kế bất ngờ được đào lại: Tưởng Y Y nay đã lớn, Dương Mịch trẻ mãi chưa chịu già - Ảnh 1
Mỹ nhân tâm kế - Ảnh: Internet

Mới đây, hình ảnh của Dương Mịch và Tưởng Y Y ở hậu trường phim Mỹ Nhân Tâm Kế bất ngờ được đào lại khiến nhiều người vô cùng bất ngờ.

Năm 2010, Dương Mịch 24 tuổi được giao cho vai Mạc Tuyết Diên trong Mỹ Nhân Tâm Kế. Tuy chỉ là vai phụ làm nền cho Lâm Tâm Như, song thời điểm đó nàng tiểu Hoa đán đã gây ấn với nhan sắc xinh đẹp và diễn xuất tốt.

Ảnh 'sao nhí' 12 năm trước trong Mỹ Nhân Tâm Kế bất ngờ được đào lại: Tưởng Y Y nay đã lớn, Dương Mịch trẻ mãi chưa chịu già - Ảnh 2
Dương Mịch và Tưởng Y Y lúc nhỏ - Ảnh: Internet

 

Trong khi đó, Tưởng Y Y mới 9 tuổi đã đảm nhận vai diễn hồi nhỏ của Vương Lệ Khôn là Thích Thận Nhi và Vương Chí. Gương mặt nhỏ đáng yêu, đôi mắt long lanh đầy linh khí của nàng tiểu mỹ nhân này khiến khán giả nhớ mãi không quên.

Ảnh 'sao nhí' 12 năm trước trong Mỹ Nhân Tâm Kế bất ngờ được đào lại: Tưởng Y Y nay đã lớn, Dương Mịch trẻ mãi chưa chịu già - Ảnh 3
Tưởng Y Y (bên trái) mới 9 tuổi đã đảm nhận vai diễn hồi nhỏ của Vương Lệ Khôn là Thích Thận Nhi và Vương Chí - Ảnh: Internet

 

Trải qua 12 năm, giờ Tưởng Y Y đã trở thành cô thiếu nữ 21 tuổi. Cô nàng được nhận xét đã trổ mã trở nên xinh đẹp hơn nhưng nụ cười vẫn trong sáng, đáng yêu như ngày nào. Thêm vào đó, diễn xuất của Tưởng Y Y cũng được đánh giá là có tiềm năng phát triển trong tương lai.

Ảnh 'sao nhí' 12 năm trước trong Mỹ Nhân Tâm Kế bất ngờ được đào lại: Tưởng Y Y nay đã lớn, Dương Mịch trẻ mãi chưa chịu già - Ảnh 4
Tưởng Y Y đã trở thành cô thiếu nữ 21 tuổi - Ảnh: Internet

 

Khi mà Tưởng Y Y đã trưởng thành thì Dương Mịch lại khiến nhiều người phải ngỡ ngàng vì chẳng chịu già đi. 12 năm trôi qua, Dương Mịch từ sao nữ kém tiếng vươn lên trở thành một trong những tiểu Hoa đán nổi tiếng nhất Cbiz. Nhan sắc của cô hiện tại được khen ngợi vì biến hóa đa dạng, lúc thì trong sáng, đáng yêu, khi lại mặn mà quyến rũ. Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự ghen tị với Dương Mịch khi mà cô mãi chẳng chịu già đi.

Ảnh 'sao nhí' 12 năm trước trong Mỹ Nhân Tâm Kế bất ngờ được đào lại: Tưởng Y Y nay đã lớn, Dương Mịch trẻ mãi chưa chịu già - Ảnh 5
Dương Mịch ngày càng mặn mà - Ảnh: Internet

 

- Không ngờ đã 12 năm rồi, nhan sắc của cả 2 giờ đều thăng hạng thấy rõ.

- Tưởng Y Y lớn nhanh quá, mới đó đã trở thành thiếu nữ rồi, còn Dương Mịch thì chẳng chịu già đi tẹo nào.

- Giờ Dương Mịch và Tưởng Y Y mà chụp chung với nhau nhỉ. Tưởng Y Y lớn nhanh quá mà Dương Mịch thì như bị thời gian bỏ quên vậy.

- Nhan sắc Dương Mịch đúng đỉnh luôn, giờ không còn vẻ ngây thơ nhưng vẫn đẹp, đẹp mặn mà quyến rũ luôn đó.

- Tưởng Y Y xinh đẹp, diễn xuất tốt đáng tiếc là tài nguyên không nhiều.

 

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Từ khóa:   dương mịch tưởng y y lâm tâm như sao hoa ngữ cbiz

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