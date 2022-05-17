Phim còn chưa chính thức công bố diễn viên chính, Lệ Dĩnh - Dương Mịch bỗng 'cực cháy' trong tạo hình 'cổ trang' mới do fan thiết kế để thỏa mong ước

Sao quốc tế 17/05/2022 15:06

Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương phần Nguyệt Hồng Thiên và Dữ Phượng Hành dự đoán do Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh đóng chính. Dù chưa xác nhận, nhưng fan đã rần rần design ảnh tạo hình cho nhân vật mà 2 nữ diễn viên sẽ đảm nhận.

Được biết, dự kiến 2 bộ phim này phải đến tháng 6 mới khai máy là Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương phần Nguyệt Hồng Thiên và Dữ Phượng Hành. Theo nhiều lời đồn đoán, Dương Mịch được chọn vào nữ chính phim Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương, còn Triệu Lệ Dĩnh được chọn vào Dữ Phượng Hành.

Cụ thể, nguyên nhân xuất hiện tin đồn này, ngày 14/5, Sohu đưa tin Dương Mịch xác nhận cô tham gia đoàn phim mới từ tháng 6. Trong phần Nguyệt Hồng, Dương Mịch đóng vai Đồ Sơn Hồng Hồng - nữ vương của tộc hồ yêu. Cung Tuấn diễn Đông Phương Nguyệt Sơ - đạo sĩ có thể sử dụng yêu thuật của hồ ly.

Phim còn chưa chính thức công bố diễn viên chính, Lệ Dĩnh - Dương Mịch bỗng 'cực cháy' trong tạo hình 'cổ trang' mới do fan thiết kế để thỏa mong ước - Ảnh 1
Sohu đưa tin Dương Mịch xác nhận đóng chính trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương - Ảnh: Internet

 

Còn về phim Dữ Phượng Hành, hình ảnh Triệu Lệ Dĩnh tập luyện thương pháp đã được phòng làm việc của cô nàng đăng tải, khán giả nhờ đó cũng chắc chắn tin đồn Triệu Lệ Dĩnh tham gia Dữ Phượng Hành là chính xác.

Phim còn chưa chính thức công bố diễn viên chính, Lệ Dĩnh - Dương Mịch bỗng 'cực cháy' trong tạo hình 'cổ trang' mới do fan thiết kế để thỏa mong ước - Ảnh 2
Hình ảnh luyện tập của Triệu Lệ Dĩnh được đồn đoán dành cho Dữ Phượng Hành - Ảnh: Internet

Thế nhưng, fan của cả hai có vẻ không chịu nổi, đã rần rần design ảnh tạo hình cho nhân vật mà Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh sẽ đảm nhận. Với Dương Mịch, nữ diễn viên sẽ hóa thân thành hồ yêu, có thể là vai nữ cường. Fan của Dương Mịch đua nhau thiết kế tạo hình cho cô, hầu hết đều là tông đỏ chủ đạo. Tạo hình còn thêm bắt mắt hơn với đôi mắt ma mị, đôi tai hồ ly trông vừa đáng yêu, vừa đẹp lại hút mắt.

Phim còn chưa chính thức công bố diễn viên chính, Lệ Dĩnh - Dương Mịch bỗng 'cực cháy' trong tạo hình 'cổ trang' mới do fan thiết kế để thỏa mong ước - Ảnh 3
Phim còn chưa chính thức công bố diễn viên chính, Lệ Dĩnh - Dương Mịch bỗng 'cực cháy' trong tạo hình 'cổ trang' mới do fan thiết kế để thỏa mong ước - Ảnh 4
Fan design nhân vật của Dương Mịch - Ảnh: Internet

 

Fan Triệu Lệ Dĩnh cũng chẳng vừa gì khi design ảnh cho thần tượng vô cùng có tâm. Đảm nhận nữ chính Thẩm Ly, một vị thần thượng cổ pháp lực cao cường nên lần này, Triệu Lệ Dĩnh được fan làm ảnh với vẻ ngoài xinh đẹp, quyền lực và đầy ngạo khí. Nhìn chung nếu tạo hình của Thẩm Ly trên phim có thể được phần nào như ảnh fan design chắc người từng đọc truyện cũng rất yên tâm với tác phẩm.

Phim còn chưa chính thức công bố diễn viên chính, Lệ Dĩnh - Dương Mịch bỗng 'cực cháy' trong tạo hình 'cổ trang' mới do fan thiết kế để thỏa mong ước - Ảnh 5
Phim còn chưa chính thức công bố diễn viên chính, Lệ Dĩnh - Dương Mịch bỗng 'cực cháy' trong tạo hình 'cổ trang' mới do fan thiết kế để thỏa mong ước - Ảnh 6
Fan design nhân vật của Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet
 

 Các fan hâm mộ tiếp tục mong chờ những design nhân vật của mình sẽ trở thành sự thật với 2 bộ phim có sự góp mặt của diễn viên mình yêu thích.

 

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