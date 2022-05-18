Ngô Kỳ Long đập tan tin đồn ly với Lưu Thi Thi bằng một hành động nhỏ nhưng vô cùng tinh tế

Sao quốc tế 18/05/2022 09:41

Động thái mới nhất của Ngô Kỳ Long đã gián tiếp phủ nhận tin đồn anh và vợ Lưu Thi Thi hiện đang có trục trặc về tình cảm.

Tờ Sin Chew Daily đưa tin, Ngô Kỳ Long mới đây đã thay đổi ảnh đại diện tài khoản Weibo của mình, điều đáng chú ý là trong bức ảnh này nam tài tử đã khoe khéo chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út của mình. Tuy không hề nhắc gì đến chuyện đời tư nhưng công chúng đều cho rằng đây là cách riêng mà anh muốn khẳng định vợ chồng mình vẫn vô cùng hạnh phúc.

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Ngô Kỳ Long khoe nhẫn cưới, gián tiếp phủ nhận tin đồn trục trặc tình cảm - Ảnh: Weibo

Trước đây, khi có tin đồn hôn nhân của Lưu Thi Thi và Ngô Kỳ Long tan vỡ, nam tài tử cũng đã từng đáp trả một cách khéo léo bằng chiếc nhẫn cưới này. Bên cạnh đó, cặp vợ chồng nổi tiếng cũng nhờ đến pháp luật để xử lý những kẻ tung tin đồn thất thiệt.

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Ngô Kỳ Long và Lưu Thi Thi đã nhờ đến pháp luật để xử lý những kẻ tung tin đồn thất thiệt về cuộc hôn nhân của mình - Ảnh: Internet

Ngoài việc ẩn ý phủ nhận tin đồn tan vỡ, Ngô Kỳ Long và Lưu Thi Thi còn dùng hành động để chứng minh cả hai vẫn đồng hành cùng nhau trong công việc. Vừa qua, khi Thượng Hải phải phong tỏa toàn thành phố, cả Ngô Kỳ Long và Lưu Thi Thi đã lập ra quỹ Vợ Chồng Long Thi để hỗ trợ những người già neo đơn, hành động này của cặp đôi đã nhận được nhiều lời khen từ công chúng.

Được biết, tin đồn Ngô Kỳ Long và Lưu Thi Thi ly hôn xuất phát từ một blogger khá có tiếng chuyên đăng tải các câu chuyện về người nổi tiếng Trương Tiểu Hàn vào ngày 25/2 vừa qua. Blogger này cho biết, lý do mà vợ chồng này tan vỡ là vì nam tài tử họ Ngô đã có tư tình với một nữ trợ lý, cả hai ngôi sao sau đó đã lên tiếng bác bỏ tin đồn này.

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Lưu Thi Thi và Ngô Kỳ Long nên duyên nhờ Bộ Bộ Kinh Tâm - Ảnh: Internet

Năm 2015, Lưu Thi Thi và Ngô Kỳ Long chính thức kết hôn sau 4 năm hẹn hò. Vào năm 2019 hai ngôi sao chào đón con trai đầu lòng và đặt tên là Bộ Bộ - xuất phát từ tác phẩm đã se duyên cho cả hai là Bộ Bộ Kinh Tâm.

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