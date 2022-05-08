Sau thời gian dài bị gán cho danh xưng "thuốc độc phòng vé", Cảnh Điềm hiện tại đã vươn lên, trở thành một trong những diễn viên nữ được ưa chuong nhất thời điểm hiện tại. Hiện tại, nữ minh tinh đang trong quá trình quay phim cho tác phẩm Lạc Du Nguyên hợp tác với Hứa Khải.

Cảnh Điềm đang trong quá trình quay phim cho tác phẩm Lạc Du Nguyên hợp tác với Hứa Khải - Ảnh: Internet

Ngày 8/5 vừa qua, Cảnh Điềm đã đăng tải lên tài khoản cá nhân của mình loạt ảnh khoe trọn visual không tì vết và nhận lại cơn mưa lời khen từ phía công chúng, quả thật không hổ danh "đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh". Được biết, lúc này cô đang ở phim trường và diện đồ cổ trang và để mặt mộc nhưng khí chất vẫn ngời ngợi và xuất chúng.