Từ sau thành công của Tư Đằng, Cảnh Điềm đã trở thành một trong những diễn viên nữ triển vọng nhất làng giải trí Hoa ngữ, không chỉ diễn xuất mà nhan sắc của cô cũng được nhiều người khen ngợi.
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Sau thời gian dài bị gán cho danh xưng "thuốc độc phòng vé", Cảnh Điềm hiện tại đã vươn lên, trở thành một trong những diễn viên nữ được ưa chuong nhất thời điểm hiện tại. Hiện tại, nữ minh tinh đang trong quá trình quay phim cho tác phẩm Lạc Du Nguyên hợp tác với Hứa Khải.
Ngày 8/5 vừa qua, Cảnh Điềm đã đăng tải lên tài khoản cá nhân của mình loạt ảnh khoe trọn visual không tì vết và nhận lại cơn mưa lời khen từ phía công chúng, quả thật không hổ danh "đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh". Được biết, lúc này cô đang ở phim trường và diện đồ cổ trang và để mặt mộc nhưng khí chất vẫn ngời ngợi và xuất chúng.
Trong loạt ảnh này, có thể thấy, Cảnh Điềm không hề tránh né mà hoàn toàn đưa sát khuôn mặt lại gần camera, việc "thách thức" cả ống kính như này chắc chỉ mình cô là làm được. Nhiều người còn khen ngợi rằng, nhan sắc hiện tại của nữ minh tinh có thể xếp vào hàng top trong các tiểu hoa đồng lứa.
Lạc Du Nguyên được chuyển thể từ tiểu thuyết của Phỉ Ngã Tư Tồn với nội dung kể về cô nương tên Thôi Lâm thường xuyên xung phong ra chiến trường thay cho vị thanh mai trúc mã Liễu Thừa Phong thường xuyên bệnh tật của mình. Khác với lần đóng Tư Đằng, Cảnh Điềm trong phim này không còn là đảm nhận vai diễn cực ngầu nữa mà cô phải hóa thân thành một nhân vật khả ái, nhẹ nhàng nhưng bên trong chứa đựng một trái tim mạnh mẽ.