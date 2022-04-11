Khoảnh khắc 'khóa môi' đầy tình tứ của Cảnh Điềm và Hứa Khải tại hậu trường 'Lạc Du Nguyên'

Những hình ảnh cực ngọt ngào của Cảnh Điềm và Hứa Khải ở hậu trường phim "Lạc Du Nguyên" được tiết lộ khiến dân tình "đứng ngồi không yên".

Mới đây, mạng xã hội Trung Quốc lan truyền những hình ảnh được cho là hậu trường quay Lạc Du Nguyên. Nổi bật trong bộ ảnh là khoảnh khắc tập luyện cảnh "khóa môi" của bộ đôi diễn viên chính Cảnh Điềm và Hứa Khải.

Sau khi những hình ảnh hậu trường này được chia sẻ rầm rộ, nhiều khán giả không khỏi "bấn loạn" trước khoảnh khắc vô cùng tình tứ của cặp đôi. Khán giả mong ngóng bộ phim sớm được ra mắt bởi vì "phản ứng hóa học" của cả hai quá tốt dù Cảnh Điềm và Hứa Khải chỉ mới hợp tác với nhau lần đầu.

Khoảnh khắc tập luyện cảnh 'khóa môi' của cặp đôi - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, nhiều người nhận xét rằng tạo hình của cặp đôi có phần giản dị và không được đầu tư chỉn chu so với các bộ phim cổ trang khác. Tuy nhiên, nhờ nhan sắc xinh đẹp và sự phù hợp với vai diễn nên đã cứu vớt được khâu trang phục của đoàn phim.

Hứa Khải và Cảnh Điềm - Ảnh: Internet

Nhạc du nguyên" được chuyển thể từ tiểu thuyết của nhà văn Phỉ Ngã Từ Tồn. Cô có biệt danh "mẹ ghẻ" vì nhân vật trong truyện có cuộc sống khó khăn, trải qua nhiều trắc trở mới đến được với nhau. Trong phim, Cảnh Điềm vào vai nữ chính Thôi Lâm, đóng giả trai thay anh ra trận. Hứa Khải vào vai tướng quân Trấn Tây - Lý Nghi, người phát hiện ra thân phận thật sự của Thôi Lâm. Trong quá trình kề vai chiến đấu, họ nảy sinh tình cảm.

Hầu hết tác phẩm trên đều thành công, do đó, khán giả mong chờ "Nhạc du nguyên" là mốc son mới trong sự nghiệp của Hứa Khải và Cảnh Điềm. Phim còn có sự tham gia của hai người đẹp Triệu Gia Mẫn, Trịnh Hợp Huệ Tử.

Hứa Khải 'yêu đương' với Cảnh Điềm trong dự án phim mới "Nhạc du nguyên" được chuyển thể từ tiểu thuyết của nhà văn Phỉ Ngã Từ Tồn với hai điễn viên chính là Hứa Khải và Cảnh Điềm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khoanh-khac-khoa-moi-day-tinh-tu-cua-canh-diem-va-hua-khai-tai-hau-truong-lac-du-nguyen-461550.html