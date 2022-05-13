Dàn mỹ nhân cbiz đọ sắc trong sườn xám: Cảnh Điềm nhan sắc xinh đẹp xuất sắc, Nghê Ni thần thái khí chất đều ăn đứt những người còn lại

Sao quốc tế 13/05/2022 15:55

Dàn mỹ nhân thi nhau đọ sắc trong trang phục sườn xám đang khiến netizen xứ Trung bấn loạn vì quá xinh đẹp.

Mỗi một quốc gia, một dân tộc đều có những nét đẹp và trang phục truyền thống riêng. Nếu ở Việt Nam là chiếc áo dài đơn giản nhưng đầy tinh tế, thì Trung Quốc cũng có sườn xám làm đại diện cho nền văn hóa Trung Quốc. Đây cũng là bộ trang phục rất được lòng các diễn viên, thường xuyên xuất hiện trên màn ảnh nhỏ. 

Cảnh Điềm 

Dàn mỹ nhân cbiz đọ sắc trong sườn xám: Cảnh Điềm nhan sắc xinh đẹp xuất sắc, Nghê Ni thần thái khí chất đều ăn đứt những người còn lại - Ảnh 1
Nhan sắc lung linh của nữ diễn viên Cảnh Điềm - Ảnh: Internet

Nhắc đến những mỹ nhân diện sườn xám "sang chảnh" nhất hiện nay, có lẽ  tạo hình của Tư Đằng (Cảnh Điềm thủ vai) trong phim Tư Đằng vẫn là đỉnh cao và xuất sắc nhất. 

Sở hữu nhan sắc nghịch thiên, cộng thêm nước da trắng trẻo giúp cho Cảnh Điểm có thể cân mọi trang phục hiện nay, khán giả vẫn luôn cho rằng Cảnh Điềm trong trang phục Sườn xám là một trong những tạo hình gây ấn tượng nhất trên màn ảnh xứ Trung vì sự xinh đẹp xuất sắc của cô nàng. 

Cổ Lực Na Trát 

Dàn mỹ nhân cbiz đọ sắc trong sườn xám: Cảnh Điềm nhan sắc xinh đẹp xuất sắc, Nghê Ni thần thái khí chất đều ăn đứt những người còn lại - Ảnh 2
Cổ Lực Na Trát trong sườn xám - Ảnh: Internet

Cổ Lực Na Trát có màn trình diễn sườn xám vô cùng ấn tượng trong bộ phim Thập Nhị Đàm. Mỗi tập phim là một bộ sườn xám với thiết kế và sự biến hóa khác nhau, nhiều người còn lầm tưởng nàng tiểu hoa đang đi trình diễn thời trang chứ không phải đang đóng phim. 

Diễn xuất còn hạn chế nhưng theo một số netizen cho rằng sắc đẹp của cô nàng đã đủ cứu vớt phần nào khả năng đóng phim của nữ diễn viên. Sóng mũi cao đi kèm theo là từng đường nét sắc xảo trên khuôn mặt giúp Cổ Lực Na Trát có khả năng hớp hồn nhiều người chỉ trong lần đầu gặp mặt. 

Bạch Lộc 

Dàn mỹ nhân cbiz đọ sắc trong sườn xám: Cảnh Điềm nhan sắc xinh đẹp xuất sắc, Nghê Ni thần thái khí chất đều ăn đứt những người còn lại - Ảnh 3
Nữ diễn viên Bạch Lộc - Ảnh: Internet

Bạch Lộc trong mắt khán giả là một cô gái cá tính, đôi khi tính tình còn có phần giống... con trai, nên khi nhìn thấy cô mặc sườn xám trong phim Nhất Sinh Nhất Thế, nhiều người tỏ ra khá bất ngờ và cảm thán rằng hóa ra nữ nhân họ Bạch cũng có lúc dịu dàng và đằm thắm đến thế. 

Ngoài đời, cô nàng cũng từng có dịp khoe sắc trong bộ sườn xám, dù không xinh đẹp xuất sắc như nữ thần nhưng thần thái của Bạch Lộc mang lại cảm giác cuốn hút khó cưỡng. 

Đàm Tùng Vận 

Dàn mỹ nhân cbiz đọ sắc trong sườn xám: Cảnh Điềm nhan sắc xinh đẹp xuất sắc, Nghê Ni thần thái khí chất đều ăn đứt những người còn lại - Ảnh 4
Hình ảnh khác xa so với những tạo hình thường thấy từ Đàm Tùng Vận - Ảnh: Internet

Trong phim ngắn Biểu Diễn Đẹp Nhất, Đàm Tùng Vận hóa thân vào vai một sát thủ quyến rũ, khoác lên mình bộ sườn xám màu hồng đơn giản, dịu dàng nhưng không kém phần quyến rũ. Chính bản thân cô từng chia sẻ đây là lần đầu tiên cô nàng mặc sườn xám trong phim, cũng như đóng một vai "hấp dẫn" như vậy. 

Khác hẳn hình tượng học sinh, ngây thơ trong sáng, dễ thương thường ngày Đàm Tùng Vận trong trang phục sườn xãm khiến người hâm mộ không khỏi ngạc nhiên vì độ cuốn hút mà bấy lâu này tưởng chừng mỹ nhân họ Đàm sẽ không bao giờ mang lại. 

Nghê Ni 

Dàn mỹ nhân cbiz đọ sắc trong sườn xám: Cảnh Điềm nhan sắc xinh đẹp xuất sắc, Nghê Ni thần thái khí chất đều ăn đứt những người còn lại - Ảnh 5
Thần thái hút hồn của Nghê Ni trong sườn xám - Ảnh: internet

Nghê Ni với bộ sườn xám truyền thống trong phim Kim Lăng Thập Tam Thoa đã từng gây ấn tượng cực mạnh cho khán giả xem phim. Khí chất kiêu sa cộng thêm lối make up đậm quyến rũ, trông Nghê Ni nổi bần bật trong từng khung hình. 

 

Nữ thần Kim Ưng năm 2022: Viên Băng Nghiên được đề cử cùng Dương Tử, Đàm Tùng Vận, Cổ Lực Na Trát

Nữ thần Kim Ưng năm 2022: Viên Băng Nghiên được đề cử cùng Dương Tử, Đàm Tùng Vận, Cổ Lực Na Trát

Mới đây, trên mạng đã xuất hiện thông tin cho biết Viên Băng Nghiên cũng đang là cái tên được nhắm đến cho vị trí Nữ thần Kim ưng cùng Dương Tử, Đàm Tùng Vận, Cổ Lực Na Trát này.

Xem thêm
Từ khóa:   Cổ Lực Na Trát Cảnh Điềm Đàm Tùng Vận Nghê Ni Bạch Lộc sao châu á

TIN LIÊN QUAN

Nữ thần Kim Ưng năm 2022: Viên Băng Nghiên được đề cử cùng Dương Tử, Đàm Tùng Vận, Cổ Lực Na Trát

Nữ thần Kim Ưng năm 2022: Viên Băng Nghiên được đề cử cùng Dương Tử, Đàm Tùng Vận, Cổ Lực Na Trát

Điểm mặt dàn 'gà cưng khủng' dưới trướng Lý Băng Băng: Cổ Lực Na Trát có địa vị trong lòng công chúng, Dương Tử thế chỗ Triệu Lệ Dĩnh

Điểm mặt dàn 'gà cưng khủng' dưới trướng Lý Băng Băng: Cổ Lực Na Trát có địa vị trong lòng công chúng, Dương Tử thế chỗ Triệu Lệ Dĩnh

Cổ Lực Na Trát đau xót tiết lộ lý do khóa bình luận suốt 6 năm ròng

Cổ Lực Na Trát đau xót tiết lộ lý do khóa bình luận suốt 6 năm ròng

Vũ trụ phim hoa ngữ gọi tên 5 sao nhí tiềm năng, 'Tiểu Bảo' là ngôi sao sáng nhất, một mỹ nhân nhí 'bản sao' Cổ Lực Na Trát

Vũ trụ phim hoa ngữ gọi tên 5 sao nhí tiềm năng, 'Tiểu Bảo' là ngôi sao sáng nhất, một mỹ nhân nhí 'bản sao' Cổ Lực Na Trát

Sánh đôi với Lưu Dĩ Hào trong phim mới, liệu Cổ Lực Na Trát có thoát khỏi mác 'bình hoa di động'?

Sánh đôi với Lưu Dĩ Hào trong phim mới, liệu Cổ Lực Na Trát có thoát khỏi mác 'bình hoa di động'?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 27/3/2022: Cổ Lực Na Trát 'nên duyên' Từ Khai Sính trong phim mới, Lý Nhất Đồng và Triệu Lộ Tư là cùng công ty quản lý?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 27/3/2022: Cổ Lực Na Trát 'nên duyên' Từ Khai Sính trong phim mới, Lý Nhất Đồng và Triệu Lộ Tư là cùng công ty quản lý?

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Sao quốc tế 49 phút trước
Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Sao quốc tế 1 giờ 2 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi đi theo tọa độ định vị điện thoại của chồng

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi đi theo tọa độ định vị điện thoại của chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 2 phút trước
Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Chỉ sau tiếng nổ lớn rồi gây ra hỏa hoạn, 5 người tử vong, 10 người bị thương nặng

Chỉ sau tiếng nổ lớn rồi gây ra hỏa hoạn, 5 người tử vong, 10 người bị thương nặng

Video 1 giờ 32 phút trước
Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Sao quốc tế 1 giờ 34 phút trước
Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Sao quốc tế 1 giờ 37 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Sao quốc tế 1 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?