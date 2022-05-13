Dàn mỹ nhân cbiz đọ sắc trong sườn xám: Cảnh Điềm nhan sắc xinh đẹp xuất sắc, Nghê Ni thần thái khí chất đều ăn đứt những người còn lại

Nhắc đến những mỹ nhân diện sườn xám "sang chảnh" nhất hiện nay, có lẽ tạo hình của Tư Đằng ( Cảnh Điềm thủ vai) trong phim Tư Đằng vẫn là đỉnh cao và xuất sắc nhất.

Mỗi một quốc gia, một dân tộc đều có những nét đẹp và trang phục truyền thống riêng. Nếu ở Việt Nam là chiếc áo dài đơn giản nhưng đầy tinh tế, thì Trung Quốc cũng có sườn xám làm đại diện cho nền văn hóa Trung Quốc. Đây cũng là bộ trang phục rất được lòng các diễn viên, thường xuyên xuất hiện trên màn ảnh nhỏ.

Cổ Lực Na Trát có màn trình diễn sườn xám vô cùng ấn tượng trong bộ phim Thập Nhị Đàm. Mỗi tập phim là một bộ sườn xám với thiết kế và sự biến hóa khác nhau, nhiều người còn lầm tưởng nàng tiểu hoa đang đi trình diễn thời trang chứ không phải đang đóng phim.

Sở hữu nhan sắc nghịch thiên, cộng thêm nước da trắng trẻo giúp cho Cảnh Điểm có thể cân mọi trang phục hiện nay, khán giả vẫn luôn cho rằng Cảnh Điềm trong trang phục Sườn xám là một trong những tạo hình gây ấn tượng nhất trên màn ảnh xứ Trung vì sự xinh đẹp xuất sắc của cô nàng.

Diễn xuất còn hạn chế nhưng theo một số netizen cho rằng sắc đẹp của cô nàng đã đủ cứu vớt phần nào khả năng đóng phim của nữ diễn viên. Sóng mũi cao đi kèm theo là từng đường nét sắc xảo trên khuôn mặt giúp Cổ Lực Na Trát có khả năng hớp hồn nhiều người chỉ trong lần đầu gặp mặt.

Bạch Lộc

Nữ diễn viên Bạch Lộc - Ảnh: Internet

Bạch Lộc trong mắt khán giả là một cô gái cá tính, đôi khi tính tình còn có phần giống... con trai, nên khi nhìn thấy cô mặc sườn xám trong phim Nhất Sinh Nhất Thế, nhiều người tỏ ra khá bất ngờ và cảm thán rằng hóa ra nữ nhân họ Bạch cũng có lúc dịu dàng và đằm thắm đến thế.

Ngoài đời, cô nàng cũng từng có dịp khoe sắc trong bộ sườn xám, dù không xinh đẹp xuất sắc như nữ thần nhưng thần thái của Bạch Lộc mang lại cảm giác cuốn hút khó cưỡng.

Đàm Tùng Vận

Hình ảnh khác xa so với những tạo hình thường thấy từ Đàm Tùng Vận - Ảnh: Internet

Trong phim ngắn Biểu Diễn Đẹp Nhất, Đàm Tùng Vận hóa thân vào vai một sát thủ quyến rũ, khoác lên mình bộ sườn xám màu hồng đơn giản, dịu dàng nhưng không kém phần quyến rũ. Chính bản thân cô từng chia sẻ đây là lần đầu tiên cô nàng mặc sườn xám trong phim, cũng như đóng một vai "hấp dẫn" như vậy.

Khác hẳn hình tượng học sinh, ngây thơ trong sáng, dễ thương thường ngày Đàm Tùng Vận trong trang phục sườn xãm khiến người hâm mộ không khỏi ngạc nhiên vì độ cuốn hút mà bấy lâu này tưởng chừng mỹ nhân họ Đàm sẽ không bao giờ mang lại.

Nghê Ni

Thần thái hút hồn của Nghê Ni trong sườn xám - Ảnh: internet

Nghê Ni với bộ sườn xám truyền thống trong phim Kim Lăng Thập Tam Thoa đã từng gây ấn tượng cực mạnh cho khán giả xem phim. Khí chất kiêu sa cộng thêm lối make up đậm quyến rũ, trông Nghê Ni nổi bần bật trong từng khung hình.