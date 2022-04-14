Vũ trụ phim hoa ngữ gọi tên 5 sao nhí tiềm năng, 'Tiểu Bảo' là ngôi sao sáng nhất, một mỹ nhân nhí 'bản sao' Cổ Lực Na Trát

Sao quốc tế 14/04/2022 16:29

Những sao nhí có tiềm năng về diễn xuất được lòng công chúng của nền điện ảnh hoa ngữ.

Bên cạnh những ngôi sao lớn, sự xuất hiện của các ngôi sao nhí trong những loạt phim  truyền hình cũng nhận được nhiều chú ý của khán giả. Hầu hết, trong số đó, đều hóa thân vào nhân vật chính trong thời thơ ấu, không chỉ có ngoại hình đáng yêu mà kỹ năng diễn xuất cũng rất có sinh khí.

 Lưu Kỳ Kỹ

Vũ trụ phim hoa ngữ gọi tên 5 sao nhí tiềm năng, 'Tiểu Bảo' là ngôi sao sáng nhất, một mỹ nhân nhí 'bản sao' Cổ Lực Na Trát - Ảnh 1
Lưu Kỳ Kỹ trong 'Hộc Châu phu nhân' - Ảnh: Chụp màn hình

 

Trong những tập đầu tiên của 'Hộc Châu phu nhân', khoảnh khắc Tiểu Hải Thị xuất hiện có thể được miêu tả bằng bốn chữ - kinh ngạc tột đỉnh. Đến nỗi nhiều khán giả không khỏi tỏ ra hụt hẫng khi nhìn thấy tạo hình trưởng thành do Dương Mịch thủ vai.

Ngoài vai diễn Hải Thị lúc nhỏ, Lưu Kỳ Kỹ còn được chú ý đến với nhân vật Tiểu Thời Nghi của Châu Sinh như cố. Thời Nghi có một vẻ ngoài dịu dàng, duyên dáng, cộng thêm khuôn mặt thanh tú đã ngay lập tức chiếm được cảm tình của người xem.

Bùi Giai Hân

Vũ trụ phim hoa ngữ gọi tên 5 sao nhí tiềm năng, 'Tiểu Bảo' là ngôi sao sáng nhất, một mỹ nhân nhí 'bản sao' Cổ Lực Na Trát - Ảnh 2
Bùi Giai Hân trong Đương gia chủ mẫu - Ảnh: Chụp màn hình

Ngôi sao nhí 12 tuổi của Đương gia chủ mẫu - Bùi Giai Hân là một trong những diễn viên nhí hot nhất nhì của màn ảnh Hoa ngữ nhờ vẻ ngoài ấn tượng, thần thái. Còn nhỏ nhưng Giai Hân đã tham gia không ít tác phẩm truyền hình.

Ngoài Đương gia chủ mẫu, Bùi Giai Hân còn đóng vai Bạch Lộc thời thơ ấu trong Ngọc Lâu Xuân. Tình cờ là cả hai tác phẩm của năm 2021 này đều được biên kịch bởi Vu Chính. Có vẻ như 'Vu Mama' rất thích cô bé Bùi Giai Hân.

Cũng chính vì vẻ ngoài khả ái này, khi tham gia Thiên Thiên Hướng Thượng, Vương Nhất Bác không ngần ngại bày tỏ muốn có một cô con gái xinh đẹp như Giai Hân trong tương lai.

Tôn Tư Trình

Vũ trụ phim hoa ngữ gọi tên 5 sao nhí tiềm năng, 'Tiểu Bảo' là ngôi sao sáng nhất, một mỹ nhân nhí 'bản sao' Cổ Lực Na Trát - Ảnh 3
'Tiểu Bảo' Tôn Tư Trình trong Hạ tiên sinh lưu luyến không quên - Ảnh: Chụp màn hình

 Sẽ thật khó khi bỏ qua 'Tiểu Bảo' Hạ Duy Phi trong Hạ tiên sinh lưu luyến không quên do ngôi sao nhí Tôn Tư Trình thủ vai. Nói không ngoa, nhưng Tôn Tư Trình chính là điểm sáng duy nhất, thậm chí chiếm luôn "spotlight" của cặp đôi chính.

Xuyên suốt bộ phim, Tiểu Bảo dù không có nhiều lời thoại, nhưng những hành động của cậu nhóc này lại đặc biệt đáng yêu, khiến khán giả cảm thấy thích thú. Thậm chí các fan còn cho rằng Tôn Tư Trình sẽ là một mầm non vô cùng sáng giá trong tương lai của màn ảnh xứ Trung.

Ái Khắc Đạt

Một 'Tiểu mỹ nhân Tân Cương' nữa của làng giải trí Hoa ngữ chính là cô bé Ái Khắc Đạt. Thật tình cờ, vừa hay Cổ Lực Na Trát cũng đến từ mảnh đất Tân Cương. Đoàn làm phim Đại đường minh nguyệt quả thật rất tinh tế khi lựa chọn Ái Khắc Đạt cho vai diễn lúc nhỏ của Na Trát.

Vũ trụ phim hoa ngữ gọi tên 5 sao nhí tiềm năng, 'Tiểu Bảo' là ngôi sao sáng nhất, một mỹ nhân nhí 'bản sao' Cổ Lực Na Trát - Ảnh 4
Ái Khắc Đạt diễn vai lúc nhỏ của Cổ Lực Na Trát - Ảnh: Chụp màn hình

Được biết, Cổ Lực Na Trát là người đóng vai Lưu Ly lúc lớn trong Phong khởi nghê thường. Do đó, vẻ đẹp của Ái Khắc Đạt và Cổ Lực Na Trát không tránh khỏi bị đặt lên “bàn cân” so sánh. Có ý kiến khẳng định Ái Khắc Đạt rất giống Cổ Lực Na Trát lúc nhỏ và tán thưởng đoàn làm phim đã tuyển diễn viên nhí quá phù hợp. Thậm chí, có bình luận còn khen ngợi Ái Khắc Đạt đẹp hơn đàn chị và có nét giống với Địch Lệ Nhiệt Ba. Ngoài đời, Ái Khắc Đạt và Cổ Lực Na Trát rất thân thiết. Mỹ nhân Tân Cương 29 tuổi còn tặng quà cho Ái Khắc Đạt. 

Nhưng đáng tiếc, cô bé lại không có niềm đam mê mãnh liệt với bộ môn nghệ thuật thứ bảy. Đại đường minh nguyệt có lẽ tác phẩm duy nhất mà Ái Khắc Đạt tham gia tính đến thời điểm hiện tại.

Tùng Thượng

Vũ trụ phim hoa ngữ gọi tên 5 sao nhí tiềm năng, 'Tiểu Bảo' là ngôi sao sáng nhất, một mỹ nhân nhí 'bản sao' Cổ Lực Na Trát - Ảnh 5
Tùng Thượng trong 'Lấy danh nghĩa người nhà' - Ảnh: Chụp màn hình

Nếu ai đã từng theo dõi 'Lấy danh nghĩa người nhà', chắc hẳn vẫn chưa quên được hình ảnh cô bé Tiêm Tiêm lúc nhỏ do Tùng Thượng hóa thân. Sở hữu gương mặt bầu bình, hai chiếc răng thưa đặc biệt, Tùng Thượng để lại dấu ấn trong lòng khán giả về một cô nhóc ngây thơ, có chút ngổ ngáo, tinh nghịch.

Ngoài Tiểu Tiêm Tiêm, Tùng Thượng cũng tham gia diễn xuất trong vai cô học trò nhỏ bị mù của Hóa ra em rất yêu anh. Mất cả cha lẫn mẹ, mất luôn cả đôi mắt quý giá nhưng nghị lực sống của Tiểu Vy vẫn rất mãnh liệt, biết yêu quý, trận trọng cuộc sống mà bố mẹ và ông trời đã ban cho mình.

 

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