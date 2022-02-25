Trượt đại học vì nhan sắc 'dưới trung bình', sao nhí lột xác ngoạn mục, muốn ăn tối cùng phải chi tới 250 triệu đồng

Sao quốc tế 25/02/2022 15:58

Tuy vô cùng tài năng nhưng nữ diễn viên Vương Sa Sa từng bị gọi là "sao nhí kém sắc nhất Trung Quốc" và bị đánh rớt đại học cũng chỉ vì ngoại hình có phần thua thiệt hơn so với các đồng nghiệp khác.

Nữ diễn viên Vương Sa Sa vốn là một tài năng trẻ triển vọng khi chỉ mới 12 tuổi đã có độ nổi tiếng nhất định, vượt xa nhiều tên tuổi khác trong giới giải trí nhờ khả năng diễn xuất tài tình của mình. Sau thành công của hai bộ phim Tiểu Binh Trường Ca và Võ Lâm Ngoại Truyện, cô được nhiều nhãn hàng săn đón.

vuong sa sa 1
Vương Sa Sa vốn là một tài năng trẻ triển vọng khi chỉ mới 12 tuổi đã có độ nổi tiếng nhất định - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, vì vẻ ngoài kém sắc của mình mà dù cho nổi tiếng, nữ diễn viên sinh năm 1992 vẫn lớn lên trong sự chê cười của bạn bè và người xung quanh. Thậm chí, Vương Sa Sa còn gắn liền với biệt danh "Sao nhí xấu nhất Trung Quốc". Tuy vậy, vào năm 2012, độ nổi tiếng của cô không phải "dạng vừa" đâu, theo bảng giá ăn tối cùng ngôi sao, nếu muốn ăn tối cùng cô thì đối phương sẽ phải chi ra số tiền 11.000 NDT (khoảng 250 triệu đồng).

vuong sa sa 2
Vì diện mạo kém sắc, Vương Sa Sa bị đánh rớt khỏi Học viện Điện Ảnh Bắc Kinh dù tài năng và nhiều năm ôn luyện chăm chỉ - Ảnh: Internet

Do có mơ ước diễn xuất từ tấm bé, cộng thêm việc tài năng nổi trội, Vương Sa Sa luôn có mong muốn được trau dồi khả năng diễn xuất của mình tại trường đại học đứng đầu Trung Quốc về đào tạo diễn viên đó là Học viện Điện Ảnh Bắc Kinh.

Tuy nhiên sự thật tàn khốc khi mà nữ diễn viên trẻ đã bị đánh rớt mà lý do theo netizen đồn thổi đó chính là do ngoại hình của cô có phần hơi kém sắc, không phù hợp với mặt bằng trai xinh gái đẹp của ngôi trường này.

vuong sa sa 3
Nhan sắc hiện tại của Vương Sa Sa - Ảnh: Internet

Tuy vậy, Vương Sa Sa vẫn kiên trì đến cùng và theo học tại ngôi trường nằm ở nguyện vọng 2 là Học viện Hí kịch Thượng Hải - ngôi trường top 2 về đào tạo hý kịch nghệ của Trung Hoa. Người hâm mộ khi biết tin đã liên tục gửi lời chúc mừng đến cô vì đã đạt thành quả xứng đáng sau nhiều năm ôn luyện.

Ở thời điểm hiện tại, Vương Sa Sa khiến khán giả phải choáng ngợp với diện mạo xuất sắc của mình. Sau nhiều năm diễn xuất, nữ diễn viên đã có nhiều thành tựu và nhận được nhiều phản ứng tích cực từ phía công chúng.

Thực hư chuyện Cảnh Điềm bị 'bóc mẽ' thiếu chuyên nghiệp trong ‘Lưu Quang Chi Thành’

Thực hư chuyện Cảnh Điềm bị 'bóc mẽ' thiếu chuyên nghiệp trong ‘Lưu Quang Chi Thành’

Cảnh Điềm bất ngờ bị một blogger đăng đàn bóc mẽ vì sự thiếu chuyên nghiệp trong phim mới.

Xem thêm
Từ khóa:   Vương Sa Sa sao nhí sao Hoa ngữ diễn viên trẻ làng sao

TIN LIÊN QUAN

Thực hư chuyện Cảnh Điềm bị 'bóc mẽ' thiếu chuyên nghiệp trong ‘Lưu Quang Chi Thành’

Thực hư chuyện Cảnh Điềm bị 'bóc mẽ' thiếu chuyên nghiệp trong ‘Lưu Quang Chi Thành’

Đệ nhất minh tinh Hoa ngữ một thời phải chạy trốn chủ nợ liên tục, đến cuối đời chết trong cô độc và lãng quên

Đệ nhất minh tinh Hoa ngữ một thời phải chạy trốn chủ nợ liên tục, đến cuối đời chết trong cô độc và lãng quên

TVB chính thức ĐÓNG CỬA vì bùng dịch tràn lan, sốc khi nam diễn viên này bị đưa lên ‘chịu trận’

TVB chính thức ĐÓNG CỬA vì bùng dịch tràn lan, sốc khi nam diễn viên này bị đưa lên ‘chịu trận’

Tượng đài Hoa ngữ U70 vẫn đủ sức 'hớp hồn' tình trẻ kém 37 tuổi, đón con gái khi đã gần 'thất thập cổ lai hy'

Tượng đài Hoa ngữ U70 vẫn đủ sức 'hớp hồn' tình trẻ kém 37 tuổi, đón con gái khi đã gần 'thất thập cổ lai hy'

Hậu ly hôn giữa Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby: Liệu có đúng như những lời đồn?

Hậu ly hôn giữa Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby: Liệu có đúng như những lời đồn?

Từng 'đọ sắc' chung một khung hình, Thang Duy liệu có bị 'thần tiên tỷ tỷ' Lưu Diệc Phi lấn át?

Từng 'đọ sắc' chung một khung hình, Thang Duy liệu có bị 'thần tiên tỷ tỷ' Lưu Diệc Phi lấn át?

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 59 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 59 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 59 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 9 phút trước
Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 8 giờ 29 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 14 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 9 giờ 29 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào