Tuy vô cùng tài năng nhưng nữ diễn viên Vương Sa Sa từng bị gọi là "sao nhí kém sắc nhất Trung Quốc" và bị đánh rớt đại học cũng chỉ vì ngoại hình có phần thua thiệt hơn so với các đồng nghiệp khác.

Nữ diễn viên Vương Sa Sa vốn là một tài năng trẻ triển vọng khi chỉ mới 12 tuổi đã có độ nổi tiếng nhất định, vượt xa nhiều tên tuổi khác trong giới giải trí nhờ khả năng diễn xuất tài tình của mình. Sau thành công của hai bộ phim Tiểu Binh Trường Ca và Võ Lâm Ngoại Truyện, cô được nhiều nhãn hàng săn đón. Vương Sa Sa vốn là một tài năng trẻ triển vọng khi chỉ mới 12 tuổi đã có độ nổi tiếng nhất định - Ảnh: Internet Tuy nhiên, vì vẻ ngoài kém sắc của mình mà dù cho nổi tiếng, nữ diễn viên sinh năm 1992 vẫn lớn lên trong sự chê cười của bạn bè và người xung quanh. Thậm chí, Vương Sa Sa còn gắn liền với biệt danh "Sao nhí xấu nhất Trung Quốc". Tuy vậy, vào năm 2012, độ nổi tiếng của cô không phải "dạng vừa" đâu, theo bảng giá ăn tối cùng ngôi sao, nếu muốn ăn tối cùng cô thì đối phương sẽ phải chi ra số tiền 11.000 NDT (khoảng 250 triệu đồng).

Vì diện mạo kém sắc, Vương Sa Sa bị đánh rớt khỏi Học viện Điện Ảnh Bắc Kinh dù tài năng và nhiều năm ôn luyện chăm chỉ - Ảnh: Internet Do có mơ ước diễn xuất từ tấm bé, cộng thêm việc tài năng nổi trội, Vương Sa Sa luôn có mong muốn được trau dồi khả năng diễn xuất của mình tại trường đại học đứng đầu Trung Quốc về đào tạo diễn viên đó là Học viện Điện Ảnh Bắc Kinh. Tuy nhiên sự thật tàn khốc khi mà nữ diễn viên trẻ đã bị đánh rớt mà lý do theo netizen đồn thổi đó chính là do ngoại hình của cô có phần hơi kém sắc, không phù hợp với mặt bằng trai xinh gái đẹp của ngôi trường này.

Nhan sắc hiện tại của Vương Sa Sa - Ảnh: Internet Tuy vậy, Vương Sa Sa vẫn kiên trì đến cùng và theo học tại ngôi trường nằm ở nguyện vọng 2 là Học viện Hí kịch Thượng Hải - ngôi trường top 2 về đào tạo hý kịch nghệ của Trung Hoa. Người hâm mộ khi biết tin đã liên tục gửi lời chúc mừng đến cô vì đã đạt thành quả xứng đáng sau nhiều năm ôn luyện. Ở thời điểm hiện tại, Vương Sa Sa khiến khán giả phải choáng ngợp với diện mạo xuất sắc của mình. Sau nhiều năm diễn xuất, nữ diễn viên đã có nhiều thành tựu và nhận được nhiều phản ứng tích cực từ phía công chúng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/truot-dai-hoc-vi-nhan-sac-duoi-trung-binh-sao-nhi-lot-xac-ngoan-muc-muon-an-toi-cung-phai-chi-toi-250-trieu-dong-452130.html