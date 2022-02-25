Từ một bóng hồng được ao ước nhất làng giải trí Hoa ngữ, Lý Tinh đến khi già vẫn liên tục chạy trốn chủ nợ và cuối cùng là ra đi trong cô độc và sự lãng quên.

Đối với khán giả trẻ hiện nay, Lý Tinh có thể là một cái tên tương đối xa lạ nhưng ở những năm 60 - 70 của thế kỷ trước, cô là một đại minh tinh được nhiều người yêu mến và ngưỡng mộ. Giới truyền thông Trung Hoa từng ưu ái gọi cô với danh xưng "Chúc Anh Đài đẹp nhất của màn ảnh Hoa ngữ". Nhờ dung nhan kiều diễm của mình, Lý Tinh từng được gọi là 'Búp bê Hong Kong' Là con út của một gia đình có 8 người con, Lý Tinh từ khi còn nhỏ đã có cơ hội gia nhập làng giải trí nhờ gương mặt bầu bĩnh, đáng yêu tựa như búp bê. Vậy nên, nàng thơ sinh năm 1948 cũng từng được nhiều khán giả yêu thích gọi cô là "Búp bê Hong Kong".

Nhờ nhan sắc diễm lệ, hiếm có khó tìm của mình mà Lý Tinh đã lọt vào mắt xanh của Thiệu Thị, giúp cô bước chân vào làng giải trí. Không ngoa khi nói Lý Tinh sinh ra là để nổi tiếng vì chỉ 5 ngày kể từ khi bộ phim đầu tay của cô là Mỹ Nhân Ngư ra mắt, nó đã gây ra tiếng vang dữ dội lúc bấy giờ. Vai diễn này thành công đến mức mà mãi về sau khi có diễn viên nữ nào đảm nhận đều cảm thấy vô cùng áp lực vì cái bóng quá lớn của Lý Tinh. Nhiều tác phẩm mà Lý Tinh tham gia đã trở thành 'kinh điển' của màn ảnh Hoa ngữ Sự nghiệp của cô phải nói là vô cùng đồ sộ khi mà chỉ trong 10 năm hoạt động, cô đã góp mặt vào khoảng 100 tác phẩm lớn nhỏ khác nhau. Những bộ phim để đời của Lý Tinh phải kể đến Bảo Liên Đăng, Tân Hồng Lâu Mộng, Mỹ Nhân Ngư, Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài,... Có thể thấy, đây cũng chính là những tác phẩm kinh điển của nền phim ảnh Hong Kong.

Tuy xinh đẹp và nổi tiếng, lại thêm việc gia nhập showbiz từ sớm nhưng Lý Tinh không hề bị gắn mác lẳng lơ bởi cả cuộc đời cô chỉ yêu duy nhất mỗi một người đàn ông là thiếu gia giàu có. Tuy nhiên, vị thiếu gia này lại ra đi đột ngột khiến trái tim cô chết lặng và không thể mở lòng thêm cho một ai khác. Lý Tinh hạnh phúc bên người bạn trai thiếu gia Cùng với thời điểm đó, Lý Tinh nhận được tin mẹ mình lâm bệnh nặng, vậy nên cô đã đưa ra quyết định nghỉ đóng phim để toàn tâm lo cho mẹ. Tuy nhiên, sau đó cô lại lao đầu vào cổ phiếu và cờ bạc. Cổ phiếu thì thua lỗ nặng còn bài bạc thì càng đánh càng thua nhưng suốt nhiều năm người ta vẫn thấy một đại minh tinh suốt ngày chỉ lang thang khắp các sòng bài lớn nhỏ ở Macao. Sau khi gánh trên vai một số nợ khổng lồ, Lý Tinh quyết định sẽ quay lại đóng phim, làm lại cuộc đời. Gia đình của người tình cũ cũng vô cùng thương cảm và quyết định giúp đỡ cô trả nợ, nhưng một kẻ nghiện cờ bạc như cô chẳng thể quay đầu, nợ cũ chưa xong thì nợ mới đã đến. Những năm cuối đời, theo nhiều nguồn tin, bà vẫn liên tục chuyển chỗ ở, trốn chui trốn lủi khắp nơi để tránh mặt chủ nợ. Hình ảnh hiếm có khi về già của Lý Tinh được một người chụp lại trước khi cô qua đời Vào ngày 22/2 năm 2018, cảnh sát phát hiện một thi thể nữ đã qua đời được 10 ngày và phân hủy đến mức bốc mùi, qua khám nghiệm tử thi, người ta mới biết đó là nữ minh tinh Lý Tinh đình đám một thời. Do chỉ có một người cháu họ ở xa không thể về kịp, đám tang của bà do nữ diễn viên Thiệu Âm Âm đứng ra tổ chức và nhiều đồng nghiệp, bạn bè, đàn em cũng gửi lời tiếc thương đến Lý Tinh - một ngôi sao sáng nhưng sống đời bi kịch.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/de-nhat-minh-tinh-hoa-ngu-mot-thoi-phai-chay-tron-chu-no-lien-tuc-den-cuoi-doi-chet-trong-co-doc-va-lang-quen-452124.html