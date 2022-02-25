TVB chính thức ĐÓNG CỬA vì bùng dịch tràn lan, sốc khi nam diễn viên này bị đưa lên ‘chịu trận’

Sao quốc tế 25/02/2022 14:56

Nhà đài Hong Kong quyết định chính thức đóng cửa do ảnh hưởng của dịch bệnh. 

Hôm qua (24/2), nhà đài TVB đã chính thức đưa ra thông báo khẩn tạm ngưng toàn bộ các đoàn phim, chính thức đóng cửa. Nguyên nhân được công bố là do tình hình dịch bệnh đột ngột bùng phát trong nội bộ các đoàn phim. Tình hình bùng phát nghiêm trọng khiến TVB phải tạm đóng cửa.

TVB chính thức ĐÓNG CỬA vì bùng dịch tràn lan, sốc khi nam diễn viên này bị đưa lên ‘chịu trận’ - Ảnh 1

Điều đáng nói hơn là TVB lại công khai chỉ ra nguồn cơn dịch bệnh lần này, đưa một cái tên nổi tiếng lên "chịu trận". Theo QQ, người này là diễn viên Châu Gia Lạc. Anh gia nhập TVB từ năm 2015 và được biết đến với vaKim Thành An trong Mái ấm gia đình 4. Châu Gia Lạc được đánh giá có diễn xuất khá tốt. 

TVB chính thức ĐÓNG CỬA vì bùng dịch tràn lan, sốc khi nam diễn viên này bị đưa lên ‘chịu trận’ - Ảnh 2

Năm 2019, sao nam đoạt giải Nam diễn viên phụ xuất sắc tại Lễ trao giải thường niên TVB. Anh là gương mặt chiến thắng trẻ nhất ở hạng mục này vào thời điểm nhận giải. Với việc được trở thành Tân Ngũ hổ tướng, vừa qua, Châu Gia Lạc đã được đôn lên hàng nam chính. Anh sẽ thay Giám đốc sáng tạo Vương Tổ Lam đóng chính trong phim hài cổ trang Kim Thành An.

 TVB chính thức ĐÓNG CỬA vì bùng dịch tràn lan, sốc khi nam diễn viên này bị đưa lên ‘chịu trận’ - Ảnh 3

Tuy nhiên giờ đây, "cậu con cưng" này lại bị TVB lôi ra điểm mặt trong thông báo mới nhất. Cụ thể Châu Gia Lạc đang tham gia 2 dự án phim cùng lúc là Hồi Quy và Thự Quang, thế nhưng từ ngày 23 anh đã có dấu hiệu ốm nặng, mệt mỏi.

TVB chính thức ĐÓNG CỬA vì bùng dịch tràn lan, sốc khi nam diễn viên này bị đưa lên ‘chịu trận’ - Ảnh 4

Vốn dĩ tình hình dịch bệnh trong nội bộ TVB đã "râm ran" từ ngày 18, mạnh mẽ nhất là giai đoạn ngày 20-23. Trước đó, từ ngày 7/2, TVB đã thực hiện nhiều biện pháp phòng chống dịch sau khi được báo cáo về những trường hợp đầu tiên nhiễm bệnh. Đài liên tục tổ chức xét nghiệm cho trên dưới 1.000 nhân viên, phun khử trùng toàn bộ trụ sở và địa điểm ghi hình.

Nhiều diễn viên như mỹ nhân Bằng Chứng Thép Trần Vỹ, ngôi sao "giàu sụ" Mã Chấn Đông,... đều tiếp xúc với nhân viên nghi nhiễm. Thế nhưng giờ đây phải đến trường hợp của Châu Gia Lạc - cái tên xác nhận dương tính COVID-19 đầu tiên, TVB mới tiến hành biện pháp mạnh. 

 TVB chính thức ĐÓNG CỬA vì bùng dịch tràn lan, sốc khi nam diễn viên này bị đưa lên ‘chịu trận’ - Ảnh 5

 TVB chính thức ĐÓNG CỬA vì bùng dịch tràn lan, sốc khi nam diễn viên này bị đưa lên ‘chịu trận’ - Ảnh 6

Hiện tại TVB dự kiến đóng cửa từ ngày 24 đến hết ngày 28/2 để tiến hành rà soát, cố gắng khống chế dịch bệnh đến mức tối thiểu. Ngoại trừ Châu Gia Lạc, TVB không công bố bất cứ cái tên diễn viên nào khác có kết quả dương tính.  

Âu Dương Na Na cùng dàn sao Hoa ngữ trẻ 'tài năng có hạn nhưng scandal tình ái thì có thừa'

Âu Dương Na Na cùng dàn sao Hoa ngữ trẻ 'tài năng có hạn nhưng scandal tình ái thì có thừa'

Ở độ tuổi còn khá trẻ và chưa có nhiều dấu ấn nghệ thuật, những ngôi sao Hoa ngữ như Âu Dương Na Na, Trương Minh Ân hay Yên Hủ Gia lại thường xuyên xuất hiện trên mặt báo vì đời sống tình cảm của mình.

Xem thêm
Từ khóa:   sao hoa ngữ TVB đóng cửa Châu Gia Lạc TVB sao hong kong

TIN LIÊN QUAN

Âu Dương Na Na cùng dàn sao Hoa ngữ trẻ 'tài năng có hạn nhưng scandal tình ái thì có thừa'

Âu Dương Na Na cùng dàn sao Hoa ngữ trẻ 'tài năng có hạn nhưng scandal tình ái thì có thừa'

Khoảnh khắc để đời trên sân khấu của sao Hoa ngữ: Cúc Tịnh Y như nữ thần, Vương Nhất Bác cực phẩm

Khoảnh khắc để đời trên sân khấu của sao Hoa ngữ: Cúc Tịnh Y như nữ thần, Vương Nhất Bác cực phẩm

Cười chảy nước mắt với tạo hình 'muốn đội quần' trong vai vai diễn đầu đời của loạt sao Hoa ngữ

Cười chảy nước mắt với tạo hình 'muốn đội quần' trong vai vai diễn đầu đời của loạt sao Hoa ngữ

Những sao Hoa ngữ xuất thân nông thôn 'trở mình' thành công: Triệu Lệ Dĩnh kiên trì nỗ lực, 'Ảnh hậu' Châu Đông Vũ thành 'bà hoàng phòng vé'

Những sao Hoa ngữ xuất thân nông thôn 'trở mình' thành công: Triệu Lệ Dĩnh kiên trì nỗ lực, 'Ảnh hậu' Châu Đông Vũ thành 'bà hoàng phòng vé'

Phản ứng của sao Hoa ngữ khi được bế kiểu công chúa: Người phấn khích, kẻ ngại ngùng

Phản ứng của sao Hoa ngữ khi được bế kiểu công chúa: Người phấn khích, kẻ ngại ngùng

Sao Hoa ngữ 'chi mạnh' thưởng cuối năm cho nhân viên: Trăm triệu tiền mặt là chuyện nhỏ, xe hơi tiền tỷ là chuyện thường

Sao Hoa ngữ 'chi mạnh' thưởng cuối năm cho nhân viên: Trăm triệu tiền mặt là chuyện nhỏ, xe hơi tiền tỷ là chuyện thường

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 59 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 59 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 59 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 9 phút trước
Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 8 giờ 29 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 14 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 9 giờ 29 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào