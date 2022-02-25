TVB chính thức ĐÓNG CỬA vì bùng dịch tràn lan, sốc khi nam diễn viên này bị đưa lên ‘chịu trận’

Điều đáng nói hơn là TVB lại công khai chỉ ra nguồn cơn dịch bệnh lần này, đưa một cái tên nổi tiếng lên "chịu trận". Theo QQ, người này là diễn viên Châu Gia Lạc . Anh gia nhập TVB từ năm 2015 và được biết đến với vai Kim Thành An trong Mái ấm gia đình 4. Châu Gia Lạc được đánh giá có diễn xuất khá tốt.

Hôm qua (24/2), nhà đài TVB đã chính thức đưa ra thông báo khẩn tạm ngưng toàn bộ các đoàn phim, chính thức đóng cửa. Nguyên nhân được công bố là do tình hình dịch bệnh đột ngột bùng phát trong nội bộ các đoàn phim. Tình hình bùng phát nghiêm trọng khiến TVB phải tạm đóng cửa.

Năm 2019, sao nam đoạt giải Nam diễn viên phụ xuất sắc tại Lễ trao giải thường niên TVB. Anh là gương mặt chiến thắng trẻ nhất ở hạng mục này vào thời điểm nhận giải. Với việc được trở thành Tân Ngũ hổ tướng, vừa qua, Châu Gia Lạc đã được đôn lên hàng nam chính. Anh sẽ thay Giám đốc sáng tạo Vương Tổ Lam đóng chính trong phim hài cổ trang Kim Thành An.

Tuy nhiên giờ đây, "cậu con cưng" này lại bị TVB lôi ra điểm mặt trong thông báo mới nhất. Cụ thể Châu Gia Lạc đang tham gia 2 dự án phim cùng lúc là Hồi Quy và Thự Quang, thế nhưng từ ngày 23 anh đã có dấu hiệu ốm nặng, mệt mỏi.

Vốn dĩ tình hình dịch bệnh trong nội bộ TVB đã "râm ran" từ ngày 18, mạnh mẽ nhất là giai đoạn ngày 20-23. Trước đó, từ ngày 7/2, TVB đã thực hiện nhiều biện pháp phòng chống dịch sau khi được báo cáo về những trường hợp đầu tiên nhiễm bệnh. Đài liên tục tổ chức xét nghiệm cho trên dưới 1.000 nhân viên, phun khử trùng toàn bộ trụ sở và địa điểm ghi hình.

Nhiều diễn viên như mỹ nhân Bằng Chứng Thép Trần Vỹ, ngôi sao "giàu sụ" Mã Chấn Đông,... đều tiếp xúc với nhân viên nghi nhiễm. Thế nhưng giờ đây phải đến trường hợp của Châu Gia Lạc - cái tên xác nhận dương tính COVID-19 đầu tiên, TVB mới tiến hành biện pháp mạnh.

Hiện tại TVB dự kiến đóng cửa từ ngày 24 đến hết ngày 28/2 để tiến hành rà soát, cố gắng khống chế dịch bệnh đến mức tối thiểu. Ngoại trừ Châu Gia Lạc, TVB không công bố bất cứ cái tên diễn viên nào khác có kết quả dương tính.