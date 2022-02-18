Âu Dương Na Na cùng dàn sao Hoa ngữ trẻ 'tài năng có hạn nhưng scandal tình ái thì có thừa'

Sao quốc tế 18/02/2022 15:26

Ở độ tuổi còn khá trẻ và chưa có nhiều dấu ấn nghệ thuật, những ngôi sao Hoa ngữ như Âu Dương Na Na, Trương Minh Ân hay Yên Hủ Gia lại thường xuyên xuất hiện trên mặt báo vì đời sống tình cảm của mình.

Bên cạnh những sao Hoa ngữ được bến đến với tài năng vượt trội khi hoạt động nghệ thuật thì cũng có nhiều nghệ sĩ trẻ bị khán giả chê bai vì tài năng yếu kém của mình. Không những vậy, những ngôi sao trẻ này còn thường xuyên khiến sự nghiệp của mình lao đao bởi các tin đồn tình ái.

Trương Minh Ân

Ngôi sao trẻ sinh năm 1995 Trương Minh Ân từng được biết đến là diễn viên trẻ triển vọng nhờ các bộ phim như Lão Cửu Môn, Sa Hải, Đinh Mão... Tuy vậy, khi sự nghiệp mới có chút khởi sắc thì vào tháng 6/2020, hàng loạt bức ảnh nam diễn viên ôm hôn thắm thiết với Hồ Băng Khanh bị tung ra khiến netizen được phen dậy sóng vì thời điểm này anh đang công khai hẹn hò với nữ diễn viên Từ Lộ.

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Vào tháng 9/2021, diễn viên Trương Minh Ân còn bị nghi là trai bao chuyên tiếp rượu cho các nữ đại gia

Scandal này đã khiến sự nghiệp của Trương Minh Ân sụt giảm nghiêm trọng, hàng loạt khán giả tuyên bố tẩy chay, đặc biệt là sau khi Hồ Băng Khanh tố cáo rằng Trương Minh Ân đã chủ động theo đuổi và yêu cầu cô dùng truyền thông để hạ bệ Từ Lộ. Không những vậy, vào tháng 9/2021, nam diễn viên còn bị nghi là thành viên của đường dây trai bao, chuyên tiếp rượu cho các nữ đại gia.

Yên Hủ Gia

Thời gian gần đây, công chúng biết đến Yên Hủ Gia nhiều hơn nhờ việc vướng vào nghi án hẹn hò với "em gái quốc dân" Trương Tử Phong. Nam nghệ sĩ trẻ từng hoạt động trong 2 nhóm nhạc thần tượng là X Cửu Thiếu Niên Đoàn và R1SE và tham gia khá nhiều tác phẩm phim ảnh.

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Thời gian gần đây, công chúng biết đến Yên Hủ Gia nhiều hơn nhờ việc vướng vào nghi án hẹn hò với 'em gái quốc dân' Trương Tử Phong

Tuy nhiên, dù cho mới chỉ hơn 20 tuổi, nhưng tình trường của Yên Hủ Gia không phải là chuyện đùa, anh từng bị bạn gái cũ và 6 cô gái khác tố cáo ngoại tình nhiều lần, "bắt cá nhiều tay" trong khi hẹn hò. Netizen Trung Quốc sau khi biết chuyện còn đặt cho anh chàng cái tên thân thương "Ông hoàng quản lý thời gian" khi có thể yêu một lúc 7 cô mà không biết mệt.

Âu Dương Na Na

Âu Dương Na Na vốn có tài năng thiên bẩm với âm nhạc, cô còn từng được gọi "là thần đồng cello xứ Đài". Ngoài các giải thưởng lớn trong nước, nữ minh tinh sinh năm 2000 còn từng lọt vào top “Những người có sức ảnh hưởng dưới 30 tuổi" của tạp chí Forbes và là người trẻ nhất trong 160 học viên trên toàn thế giới được học viện âm nhạc Curtis (Curtis Institute of Music) chiêu mộ vào năm 2013. Tuy vậy, cô vẫn từ bỏ việc học để theo đuổi đời sống showbiz.

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Tính đến thời điểm hiện tại, ngoài cái tên Âu Dương Na Na như một thương hiệu thì nữ minh tinh trẻ tuổi này chưa thật sự có tác phẩm phim ảnh nào nổi bật

Tính đến thời điểm hiện tại, ngoài cái tên Âu Dương Na Na như một thương hiệu thì nữ minh tinh trẻ tuổi này chưa thật sự có tác phẩm phim ảnh nào nổi bật, khán giả cũng nhớ về cô vì tình trường hơn là các vai diễn đơ cứng, không cảm xúc của mình. Trong sự nghiệp của mình, Âu Dương Na Na từng vướng tin đồn hẹn hò với 3 mỹ nam trẻ nổi tiếng là Phạm Thừa Thừa (em trai Phạm Băng Băng), Lưu Hạo Nhiên và Trần Phi Vũ.

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Từ khóa:   Âu Dương Na Na Yên Hủ Gia Trương Minh Ân sao Hoa ngữ Sao Hoa ngữ hẹn hò

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