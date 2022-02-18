"Điêu Thuyền đẹp nhất màn ảnh' Trần Hảo theo nghiệp giảng viên, vừa trở lại đã oanh tạc bảng xếp hạng phim truyền hình

Sao quốc tế 18/02/2022 14:35

Từ bỏ nghiệp diễn nhiều năm, bộ phim mới nhất do Trần Hảo thủ vai đã gây được tiếng vang lớn trong giới phim ảnh dù chưa chính thức phát sóng công khai. Đây được xem là nỗ lực cứu vớt hình tượng của cô sau scandal làm giả học vị.

Sau thời gian dài lui về phía sau sân khấu để theo đuổi nghiệp giảng viên của Học viện Hý kịch Trung ương Trung Quốc, Trần Hảo vừa qua đã trở lại với bộ phim Công Huân dài 40 tập, tác phẩm này được đánh giá tới 9/10 trên Douban. Trong phim. Trần Hảo có tạo hình một nữ sinh trẻ trung, khác hẳn với độ tuổi ngoài 40 bây giờ của mình nhưng nhờ nhan sắc không tuổi, cô đã chinh phục người xem ngoạn mục.

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Trần Hảo thời gian qua lui về phía sau sân khấu để theo đuổi nghiệp giảng viên của Học viện Hý kịch Trung ương Trung Quốc

Tuy vậy, vào năm 2021, Trần Hảo từng vướng vào lùm xùm làm giả học vị khi cô không hề có nhiều bài báo khoa học, giải thưởng hay thành tích nhưng vẫn được giới thiệu như một giáo sư trong khi các đồng nghiệp khác lại có bề dày kinh nghiệm hơn nhiều lần.

Ngoài ra, khi tiến hành kiểm tra luận án thạc sĩ của nữ diễn viên họ Trần bằng phần mềm CNKI, truyền thông Trung Quốc phát hiện tỷ lệ lặp lại lên tới 22,75%, vượt quá các quy định liên quan về nghiên cứu chuyên ngành.

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Điêu Thuyền là vai diễn để đời của Trần Hảo

Theo trang 163, Trần Hảo kết hôn cùng doanh nhân Lưu Hải Phong và sinh hai con gái liên tiếp vào các năm 2011 và 2013, thời điểm này cô cũng tham gia vào tác phẩm Tân Câu Chuyện Ban Biên Tập (vai nữ chính Annie) kéo dài 3 tháng, hoàn thành việc nghiên cứu sinh và ở lại trường giảng dạy.

Chính mốc thời gian san sát nhau này đã khiến công chúng đặt câu hỏi về khả năng "không tưởng" của cô trong việc hoàn thành việc học. Khi so sánh với Triệu Vy - nữ diễn viên nổi tiếng có học vị cao cũng đã phải hai lần xin hoãn bảo vệ luận án thạc sĩ vì sinh con và đóng phim.

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Trần Hảo hiện đang cật lực tìm kiếm các vai diễn hay để cứu vớt hình tượng của mình

Scandal này như một "nhát dao" chém thẳng vào sự nghiệp và danh tiếng của Trần Hảo. Sau hàng loạt nghi vấn được đưa ra, Học viện Hý kịch Trung ương Trung Quốc đã tiến hành xóa "giáo sư" ra khỏi phần giới thiệu của cô và thay vào đó là "diễn viên cấp một cấp quốc gia". Để cứu vớt hình tượng của mình, nữ minh tinh hiện đang tích cực lựa chọn các kịch bản nổi bật và Công Huân là một trong số đó.

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