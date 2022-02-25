Tượng đài Hoa ngữ U70 vẫn đủ sức 'hớp hồn' tình trẻ kém 37 tuổi, đón con gái khi đã gần 'thất thập cổ lai hy'

Sao quốc tế 25/02/2022 14:51

Sau khi kết hôn với người đẹp kém mình tận 37 tuổi, nam diễn viên Hoa ngữ gạo cội Vương Khuê Vinh còn mừng rỡ đón con gái nhỏ ở độ tuổi 69.

Ở thời điểm hiện tại, nhiều người vẫn bất ngờ khi ở độ tuổi 76 thì nam diễn viên gạo cội của màn ảnh Hoa ngữ Vương Khuê Vinh vẫn vô cùng minh mẫn và khỏe mạnh. Bên cạnh ông luôn có sự xuất hiện của một người vợ trẻ trung là Nhiêu Tâm Ngữ, được biết cả hai cách nhau đến tận 37 tuổi.

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Ở tuổi 76, Vương Khuê Vinh vẫn vô cùng minh mẫn và đóng phim đều đặn

Theo truyền thông Trung Hoa, mối tình giữa Vương Khuê Vinh và Nhiêu Tâm Ngữ từng khiến công chúng lao xao một thời gian dài vì chênh lệch độ tuổi của họ. Nhiều thông tin cho biết, đôi vợ chồng này quen biết nhau khi cùng tham gia bộ phim Đả Cẩu Côn và nữ diễn viên họ Nhiêu chính là vợ thứ 2 của ông.

Qua lời kể của Nhiêu Tâm Ngữ, cô đã bị "hớp hồn" bởi phong thái nho nhã và trưởng thành của nam diễn viên Vương Khuê Vinh nên đã chủ động theo đuổi ông. Tuy vậy, nam diễn viên gạo cội do ngại chuyện tuổi tác quá chênh lệch nên đã liên tục khước từ người đẹp.

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Nhiêu Tâm Ngữ lui về hậu trường để chuyên tâm chăm sóc Vương Khuê Vinh và con nhỏ

Tuy nhiên, do sự kiên trì không ngừng nghỉ của Nhiêu Tâm Ngữ, cuối cùng cô cũng được nam diễn viên họ Vương "rước về dinh". Vào năm Vương Khuê Vinh 69 tuổi, hai người hạ sinh một cô con gái, buổi tiệc 100 ngày của bé gái này có sự góp mặt của nhiều ngôi sao đình đám như Ngô Kinh, Cát Ưu...

Cũng từ đó, nữ diễn viên họ Nhiêu từ bỏ hào quang showbiz mà chuyên tâm lui về sau, chăm sóc chồng con. Nam diễn viên Vương Khuê Vinh vẫn liên tục cống hiến cho nền điện ảnh nước nhà, lần gần nhất ông đóng phim là tác phẩm Vân Nam Trùng Cốc do Phan Việt Minh và Trương Vũ Kỳ đóng chính.

Ảnh: Internet

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