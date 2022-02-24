Tiểu Long Nữ phiên bản nam là ai mà ăn đứt "Cô Cô đùi gà" Trần Nghiên Hy?

Tuy nhiên hiếm khi Tiểu Long Nữ lại được... một chàng trai hóa thân thành, đơn cử như trường hợp ngay sau đây.

Tiểu Long Nữ là một trong những nhân vật nổi tiếng nhất bước ra từ tiểu thuyết của Kim Dung. Rất nhiều diễn viên tiếng tăm từng hóa thân thành Tiểu Long Nữ. Một số cái tên nổi bật nhờ thể hiện đúng khí phách “trong sáng như gương, dịu dàng như ngọc” của nhân vật, có người lại để lại ấn tượng sâu đậm vì...“phá hủy” hình tượng “thần tiên tỷ tỷ”.

Cụ thể trong chương trình Happy Camp diễn ra vào ngày 27/5/2017, một tiết mục đặc biệt của Tiểu Long Nữ đã khiến khán giả và dàn khách mời phải vỡ òa. Hóa thân thành Cô Cô lần này không phải mỹ nữ kinh diễm mà là nam diễn viên đình đám Nhậm Gia Luân .

Tạo hình Tiểu Long Nữ của Nhậm Gia Luân thậm chí khiến bạn diễn Dương Tử và dàn khách mời tại chương trình "chết trân". Có vẻ như Nhậm Gia Luân đã thể hiện lại hình tượng Tiểu Long Nữ "đùi gà" của Trần Nghiên Hy. Với gương mặt nam tính, mái tóc ngắn chẳng hề liên quan, phiên bản Cô Cô của nam chính Châu Sinh Như Cố vừa ngộ nghĩnh, vừa lầy lội không kém gì Thần Điêu Đại Hiệp của Vu Chính.

Có lẽ khán giả vốn đã quen với hình ảnh đúng chuẩn nam thần của Nhậm Gia Luân trong các bộ phim truyền hình nên khi nam diễn viên xuất hiện với những tạo hình “dìm hàng” này, netizen không nhịn được cười.

Một số bình luận của netizen Việt:

- Chỉ cần anh đẹp trai thì dù có gắn đùi gà lên anh vẫn đẹp.

- Ai làm thần tượng của tôi thành như vậy?

- Tiểu Long Nữ... à không, Tiểu Long Nam!!!

- Dễ thương xỉu, nhưng nhìn ngộ quá anh ơi.

Tổng hợp từ YouTube.

Nhậm Gia Luân cũng từng khiến khán giả khóc thét khi hóa trang thành nữ trong phim Đại Đường vinh diệu. Thậm chí, anh chàng còn khiêu chiến với “kẻ thù” của phái nữ: Son màu hồng cánh sen.