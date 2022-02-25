'Ngự giao ký' đạt lượt đăng ký xem trước cực khủng, liệu có trở thành 'bom tấn' phim tiên hiệp năm 2022?

Sao quốc tế 25/02/2022 09:40

Cư dân mạng đang vô cùng mong chờ 'Ngự giao ký' của Địch Lệ Nhiệt Ba và Nhậm Gia Luân lên sóng. Lý do nào khiến phim nổi đình nổi đám đến vậy?

Bộ phim Ngự giao ký với sự tham gia của Nhậm Gia LuânĐịch Lệ Nhiệt Ba đang rục rịch lên sóng vào quý 1 năm 2022. Trước thời điểm phim ra mắt đã có hơn 700.000 lượt đăng ký xem trước và hiện tại vẫn đang trong đà tăng trưởng nhanh chóng. Đây được xem là con số đáng nể với một dự án phim truyền hình. 

'Ngự giao ký' đạt lượt đăng ký xem trước cực khủng, liệu có trở thành 'bom tấn' phim tiên hiệp năm 2022? - Ảnh 1

Theo dòng chảy tích cực của dòng phim tiên hiệp, Ngự giao ký quy tụ nhiều yếu tố để thành bộ phim ăn khách năm tới. Trước tiên, phải kể đến dàn diễn viên chính tham gia trong phim Địch Lệ Nhiệt Ba và Nhậm Gia Luân. Đây là lần hợp tác đầu tiên của hai ngôi sao đình đám nhất nhì Cbiz.

'Ngự giao ký' đạt lượt đăng ký xem trước cực khủng, liệu có trở thành 'bom tấn' phim tiên hiệp năm 2022? - Ảnh 2

Nhậm Gia Luân được biết đến là một nam thần màn ảnh hoa ngữ khi anh gần đây đã góp mặt vào những bộ phim ăn khách như Cẩm Y Chi Hạ, Châu Sinh Như Cố… đã thu về một lượng fan đông đảo. 

'Ngự giao ký' đạt lượt đăng ký xem trước cực khủng, liệu có trở thành 'bom tấn' phim tiên hiệp năm 2022? - Ảnh 3

Trong khi đó, Địch Lệ Nhiệt Ba là tiểu hoa đán đình đám ở thế hệ sau 90. Hai năm trở lại đây, cô vụt sáng trong làng phim truyền hình và nằm trong trường phái diễn xuất được công nhận. Năm 2021, nữ diễn viên gây sốt màn ảnh với vai nữ chính trong phim Trường Ca hành

Nhan sắc đỉnh cao của hai diễn viên chính kết hợp với chemistry giữa họ là một sự kết hợp đáng được chờ đợi. 

'Ngự giao ký' đạt lượt đăng ký xem trước cực khủng, liệu có trở thành 'bom tấn' phim tiên hiệp năm 2022? - Ảnh 4

Một lợi thế cũng giúp Ngự giao ký được nhiều khán giả quan tâm chính là bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Cửu Lộ Phi Hương.

Cửu Lộ Phi Hương là cây bút quen thuộc với những khán giả yêu đọc tiểu thuyết ngôn tình Trung Quốc với phong cách hài hước, sủng ngọt pha ngược nhẹ. Lối văn của tác giả này bi hài đan xen viễn cảnh phong phú nhưng logic và đi vào trọng tâm, luôn vẽ ra một bức tranh huyền huyễn đầy màu sắc. Chính vì vậy,  nhiều khán giả hi vọng Ngự giao ký sẽ trở thành "bom tấn" khuynh đảo màn ảnh trong năm 2022. 

'Ngự giao ký' đạt lượt đăng ký xem trước cực khủng, liệu có trở thành 'bom tấn' phim tiên hiệp năm 2022? - Ảnh 5

Không chỉ có đội hình ngôi sao hạng A nổi tiếng, kịch bản hay, phim còn có đội ngũ sản xuất giỏi. Đây cũng chính là yếu tố khiến bộ phim được nhiều khán giả mong đợi. Ngự giao ký do đạo diễn cấp cao Chu Duệ Bân đảm nhiệm, vì vậy chắc chăn chất lượng phim sẽ được đảm bảo.

'Ngự giao ký' đạt lượt đăng ký xem trước cực khủng, liệu có trở thành 'bom tấn' phim tiên hiệp năm 2022? - Ảnh 6

Chu Duệ Bân có ý tưởng mới lạ, hình thức thể hiện đa dạng, nắm bắt cảm xúc nhân vật giỏi, kỹ thuật chụp tinh tế, ngôn ngữ ống kính phong phú, hình ảnh đẹp, khắc họa nhân vật sống động và đầy đủ. Anh là người đứng sau bộ phim đình đám màn ảnh Hoa ngữ Hương mật tựa khói sương

'Ngự giao ký' đạt lượt đăng ký xem trước cực khủng, liệu có trở thành 'bom tấn' phim tiên hiệp năm 2022? - Ảnh 7

 'Ngự giao ký' đạt lượt đăng ký xem trước cực khủng, liệu có trở thành 'bom tấn' phim tiên hiệp năm 2022? - Ảnh 8

Hiện tại Ngự giao ký chỉ chờ được lên lịch phát sóng. Phim xoay quanh câu chuyện của một cô gái mang ẩn mạch tên Kỷ Vân Hoà là một Ngự yêu sư (Trừ yêu phục yêu) và một chàng trai tên Trường Ý là một giao nhân (Người cá).

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