Cổ Lực Na Trát đau xót tiết lộ lý do khóa bình luận suốt 6 năm ròng

Sao quốc tế 04/05/2022 10:31

Bắt nguồn từ một bình luận tiêu cực về cha của mình, Cổ Lực Na Trát đã phải trải qua những cảm xúc nặng nề dẫn đến việc khóa tính năng bình luận của các bài đăng trên MXH kể từ năm 2016.

Vào ngày 2/5 vừa qua, nhập dịp sinh nhật tuổi 30 của mình, lần đầu tiên trong 6 năm, Cổ Lực Na Trát đã mở tính năng bình luận trong một bài đăng trên MXH của mình để có thể giao lưu cùng với các fan. Tuy nhiên, nữ minh tinh vẫn chưa có đủ dũng khí để đối mặt với cư dân mạng vì tất cả các bài đăng khác vẫn đang ở trong trạng thái không thể bình luận được.

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Cổ Lực Na Trát đã mở khóa bình luận một bài đăng để giao lưu với fan nhân dịp sinh nhật 30 tuổi - Ảnh: Internet

Đối với một người nổi tiếng có độ phủ sóng như Cổ Lực Na Trát, việc khóa bình luận gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc giao lưu với các fan của mình. Tuy nhiên, chuyện gì cũng có nguyên do, người đẹp Tân Cương từng chia sẻ cô làm vậy là vì các bình luận tiêu cực từ phía anti-fan.

“Tôi phải cố tỏ ra bình thường trong khi tâm trạng lao dốc. Tôi cảm nhận được sự khủng khiếp từ việc bị người khác tấn công bằng bình luận trên mạng, nhất là khi cha tôi qua đời.

Ai đó đã nhắn tin bảo rằng cha tôi đã bị giết chết và hãy chờ đợi để thấy mẹ tôi trong nhà xác. Tôi chấp nhận để họ chê tôi xấu, mắng tôi diễn xuất tệ, nhưng sao có thể nói cha mẹ tôi như vậy được. Thật quá tàn nhẫn." - Cổ Lực Na Trát tâm sự.

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Cổ Lực Na Trát có thể bỏ qua các bình luận xúc phạm mình nhưng lại không thể chấp nhận việc cha mẹ bị đối xử như vậy - Ảnh: Internet

Trước đây, khi tham gia vào một chương trình truyền hình, Cổ Lực Na Trát từng cho biết, cô cảm thấy bất kỳ việc gì mình làm, bất kỳ lời nói nào của mình đều sai và luôn vấp phải nhiều chỉ trích vô cớ. Không những vậy, nữ diễn viên còn kể lại những ảnh hưởng không nhỏ mà các bình luận tiêu cực kia đã gây ra đến sức khỏe tinh thần của cô.

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Vì áp lực từ phía các bình luận tiêu cực, Cổ Lực Na Trát từng stress đến mức ghét bản thân mình - Ảnh: Internet

"Tóc rụng trắng cả mặt sàn. Giai đoạn đó tôi khủng hoảng đến mức ghét bản thân, thiếu tự tin. Mỗi lần muốn nói ra điều gì phải uốn 7 tấc lưỡi vì sợ sai và người hâm mộ lại có cớ ghét bỏ." - Cổ Lực Na Trát bộc bạch.

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