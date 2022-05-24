Lạc Du Nguyên tung ảnh hậu trường, netizen phát sốt với vẻ đẹp trường tồn thời gian của Cảnh Điềm

Người hâm mộ đang rất ngóng chờ Lạc Du Nguyên được ra mắt sau khi chứng kiến nhan sắc quá đỗi xinh đẹp của Cảnh Điềm.

Lạc Du Nguyên hiện đang là một trong những bộ phim nhận được sự chú ý của đông đảo khán giả. Tuy nhiên dù chưa chính thức được cho ra mắt với khán giả nhưng sức hút của bộ phim đang ngày một lớn hơn, nhất là khi họ được nhìn thấy nhan sắc của nữ diễn viên Cảnh Điềm tại hậu trường.

Cụ thể, cộng đồng mạng lại truyền tay nhau những hình ảnh mới nhất của Cảnh Điềm trong Lạc Du Nguyên. Nhan sắc của cô nàng ngay lập tức gây sốt vì quá sức ngọt ngào và xinh đẹp.

Nhan sắc xinh đẹp ở tuổi đầu 3 của Cảnh Điềm - Ảnh: Internet

Ở tuổi 33 mỹ nhân họ Cảnh vẫn chưa hề có dấu hiệu đi xuống về nhan sắc mà trái lại với điều đó, cô ngày càng xinh đẹp hơn trước và khiến cho người hâm mộ bị mê mẫn bởi vẻ đẹp trường tôn với thời gian của mình.

Ngay sau khi những hình ảnh trên được tung ra, nữ diễn viên Lạc Du Nguyên đã nhận được nhiều lời khen có cánh từ khán giả.

Trong Lạc Du Nguyên, Cảnh Điềm vào vai Thôi Lâm, đích nữ của Bình Lư tiết độ sứ Thôi Ỷ, thông minh, xinh đẹp, dù là phận nữ nhi nhưng tinh thông văn võ. Nàng sau đó gặp gỡ và nảy sinh tình cảm với hoàng tử Lý Nghi (Hứa Khải thủ vai). Khán giả đang trông chờ vào những màn tương tác ngọt ngào của cả hai trong Lạc Du Nguyên.

Một số bình luận của khán giả về tạo hình mới của Cảnh Điềm:

- Cảnh Điềm xinh thực sự, tất cả các tạo hình của cô nàng trong phim này đều không có điểm gì để chê bai.

- Về nhan sắc thì ở trong số những diễn viên nữ hiện nay hiếm ai qua được Cảnh Điềm. Cá nhân mình thấy Cảnh Điềm xứng đáng trở thành mỹ nhân cổ trang thế hệ mới hơn bất cứ ai.

Bộ phim Lạc Du Nguyên hiện vẫn đang trong thời gian ghi hình và chưa có lịch phát sóng cụ thể.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lac-du-nguyen-tung-anh-hau-truong-netizen-phat-sot-voi-ve-dep-truong-ton-thoi-gian-cua-canh-diem-470945.html