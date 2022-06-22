Giữa nghi vấn bị 'cấm sóng', Cảnh Điềm bất ngờ 'nên duyên' cùng Phùng Thiệu Phong trong dự án mới

Sao quốc tế 22/06/2022 19:19

Mới đây, cư dân mạng "dậy sóng" trước thông tin bộ phim 'Chước Chức Phong Lưu' tuyên bố diễn viên chính là Phùng Thiệu Phong và Cảnh Điềm.

Cách đây không lâu, Cảnh Điềm bị phạt 7,2 triệu NDT (hơn 1 triệu USD) vì vi phạm luật quảng cáo, giới thiệu tới công chúng một sản phẩm kém chất lượng. Đây cũng là bê bối lớn nhất trong sự nghiệp của nữ diễn viên. Scandal ảnh hưởng nhiều tới sự nghiệp vừa khởi sắc của Cảnh Điềm. Hiện tại, giá trị thương mại của nữ diễn viên đang lao dốc.

Tuy nhiên, trong đại hội chiêu thương của Tencent, bộ phim "Chước Chước Phong Lưu" đã chính thức công bố dàn diễn viên chính. Lần này, Cảnh Điềm sẽ nên duyên cùng chồng cũ của Triệu Lệ Dĩnh là Phùng Thiệu Phong. Chính vì vậy, tin đồn Cảnh Điềm bị "cấm sóng" sau lùm xùm là không đúng sự thật.

Giữa nghi vấn bị 'cấm sóng', Cảnh Điềm bất ngờ 'nên duyên' cùng Phùng Thiệu Phong trong dự án mới - Ảnh 1

Không chỉ có dàn diễn viên quen mặt, Chước Chước Phong Lưu còn sở hữu nguyên tác được đánh giá cao. Ngoài ra, đội ngũ sản xuất phim cũng được đánh giá là chất lượng với đạo diễn Ôn Đức Quang (Diên Hi Công Lược, Cẩm Tâm Tựa Ngọc), biên kịch Uông Hồng (Tư Đằng)… Dự án phim này nhanh chóng nhận được sự ủng hộ lớn của khán giả.

Giữa nghi vấn bị 'cấm sóng', Cảnh Điềm bất ngờ 'nên duyên' cùng Phùng Thiệu Phong trong dự án mới - Ảnh 2

Bộ phim "Chước Chước Phong Lưu" xoay quanh câu chuyện của Mộ Chước Hoa từ nhỏ đã hiểu rằng một khi người con gái lấy chồng thì cuộc đời của cô ấy sẽ kết thúc, học hành thi cử là lối thoát duy nhất cho người phụ nữ. Không lấy chồng, không sinh con mới bảo đảm cả đời bình an, thăng quan tiến chức mới là con đường đúng đắn. Sau này, cô hiểu ra một chân lý khác quan trọng hơn - hoa dại bên vệ đường không được giẫm lên, nam nhân bên trệ đường không được cứu.

Hậu ồn ào bị phạt tiền vi phạm quảng cáo, Cảnh Điềm hạn chế hoạt động

Hậu ồn ào bị phạt tiền vi phạm quảng cáo, Cảnh Điềm hạn chế hoạt động

Mới đây, Cảnh Điềm trở thành gương mặt trang bìa của tạp chí Elle Men. Song, đây là hoạt động đã được thực hiện trước khi xảy ra scandal bị phạt vì vi phạm luật quảng cáo sản phẩm.

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