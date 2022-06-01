‘Đệ nhất mỹ nhân Bắc Kinh’ Cảnh Điềm được xem là hết thời, sự nghiệp ngày càng xuống dốc khi không còn ai chống lưng

Sao quốc tế 01/06/2022 17:07

Vốn được xưng danh là minh tinh hoa ngữ hạng A có được một số dự án lớn-nhỏ trong sự nghiệp, tuy nhiên, ngôi sao này ngày càng xuống dốc, sự nghiệp gần như bị hủy hoại với tin đồn ‘không-còn-ai-chống-lưng’.

Cảnh Điềm là ai?

Được biết đến một trong những ngôi sao giải trí hàng đầu Trung Quốc. Cô từng đóng các phim như: Câu chuyện cảnh sát 2013, Sóng gió ở Macau, Tử chiến Trường Thành, Kong: Skull Island...

‘Đệ nhất mỹ nhân Bắc Kinh’ Cảnh Điềm được xem là hết thời, sự nghiệp ngày càng xuống dốc khi không còn ai chống lưng - Ảnh 1

Trong sự nghiệp của mình, nữ diễn viên gây chú ý vì gương mặt khả ái, xinh đẹp. Tuy nhiên, hoạt động nghệ thuật không quá xuất sắc vì kĩ năng diễn xuất mờ nhạt. Ngôi sao chỉ được ngợi khen có gương mặt xinh trời phú và thành công nhờ có mối quan hệ quen biết, được ‘chống lưng’ bởi các thế lực ngầm.

Sao Hoa ngữ hạng A đầu tiên bị phạt hơn 23 tỉ đồng vì quảng cáo sai

Đỉnh điểm của sự nghiệp ngày càng tụt dốc mới đây nhất chính là ngôi sao bị quản lý thị trường thành phố Quảng Châu phải nộp phạt hơn 7,2 triệu nhân dân tệ (hơn một triệu USD). Nguồn tin cho hay, Cảnh Điềm ký hợp đồng làm đại diện hình ảnh cho một công ty thực phẩm với quảng cáo rằng "có tác dụng ngăn ngừa hấp thu mỡ và đường". Tuy nhiên, chưa có báo cáo nào chứng minh sản phẩm đó có tác dụng này.

‘Đệ nhất mỹ nhân Bắc Kinh’ Cảnh Điềm được xem là hết thời, sự nghiệp ngày càng xuống dốc khi không còn ai chống lưng - Ảnh 2

 Sau khi bị phạt, Cảnh Điềm đã chính thức gửi lời xin lỗi đến khán giả. Cô cho biết bản thân hối hận và đang thực hiện nghiêm chỉnh các yêu cầu từ cơ quan chức năng “Chúng tôi thành thật xin lỗi vì đã không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ xem xét trong quá trình ký kết hợp đồng”. "Trong công việc tương lai, tôi sẽ tiếp tục giữ vững nguyên tắc chịu trách nhiệm cao trước đông đảo người tiêu dùng, và tôi sẽ không bao giờ xác nhận bất kỳ sản phẩm nào liên quan như vậy. Nữ diễn viên cam kết “kiên quyết ngăn chặn những sự cố như vậy tái diễn".

‘Đệ nhất mỹ nhân Bắc Kinh’ Cảnh Điềm được xem là hết thời, sự nghiệp ngày càng xuống dốc khi không còn ai chống lưng - Ảnh 3

Sau khi bị phạt hợp đồng quảng cáo, danh tiếng của nữ diễn viên càng sụt giảm. Một số nhãn hàng nữ minh tinh đại diện đã ẩn tất cả bài đăng, và các nhãn hàng quảng cáo khác không có ý định hợp tác thêm. Cũng trong sự việc trên, nữ diễn viên bị cấm sóng quảng cáo lên đến 3 năm.

Nữ diễn viên được xem là ‘bình hoa di động’ thất bại khi không còn ai chống lưng

Có thời gian hoạt động dài trong showbiz, đồng thời thường xuyên được ưu ái trong các vai diễn. Tuy nhiên, nữ diễn viên vẫn không được khen ngợi vì khả năng diễn xuất 'một màu'. Hơn thế nữa, cô cũng được cho là một trong những minh tinh thích làm lố và khoe mẽ quá đáng.

‘Đệ nhất mỹ nhân Bắc Kinh’ Cảnh Điềm được xem là hết thời, sự nghiệp ngày càng xuống dốc khi không còn ai chống lưng - Ảnh 4

Trước đây, Cảnh Điềm thường bị đồn rằng có thế lực mạnh phía sau. Do vậy, sự việc lần này được lan truyền mạnh mẽ khiến nhiều người đặt nghi vấn Cảnh Điềm đã không còn được chống lưng, che chở. Hàng loạt những thất bại với các dự án phim ảnh trước đó cũng chứng minh rõ ràng chân dài có nguy cơ bị tẩy chay khỏi showbiz Hoa ngữ.

Hiện nay, nhiều người lo ngại nữ diễn viên Cảnh Điềm và có thể sẽ gặp thất bại trong sự nghiệp ngày càng xuống dốc của mình.

 

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