'Ngọc Hoàng' của Tây Du Ký từng 'dở khóc dở cười' khi phát hiện bản thân được in lên... tiền âm phủ

Vai diễn trong phần 2 Tây Du Ký của Vương Vệ Quốc đã được khán giả yêu thích và ca tụng là 'Ngọc Hoàng đẹp trai màn ảnh' - Ảnh: Internet

Bên cạnh những mặt lợi thì sự thành công của vai diễn này cũng mang lại những điều bất lợi cho Vương Vệ Quốc. Cụ thể, trong mổ lần về quê cúng bái tổ tiên thì nam diễn viên đã phát hiện vị "Ngọc Hoàng" được tin trên tờ tiền âm phủ chính là bản thân mình.

Hình vẽ vai Ngọc Hoàng của Vương Vệ Quốc trên tờ tiền âm phủ - Ảnh: Internet

Bởi vì việc in mặt lên tiền âm phủ chẳng phải chuyện may mắn gì nên sau khi phát hiện ra sự việc này, Vương Vệ Quốc thậm chí từng có ý định muốn kiện người đã làm ra tờ tiền này để đòi lại danh dự và hình ảnh của mình. Tuy nhiên, do tờ tiền này đã được lưu hành quá rộng rãi nên việc tìm ra người đứng sau chẳng khác nào "mò kim đáy biển cả", nam diễn viên cũng vì vậy mà đành phải bỏ qua chuyện này.