'Ngọc Hoàng' của Tây Du Ký từng 'dở khóc dở cười' khi phát hiện bản thân được in lên... tiền âm phủ

Nam diễn viên Vương Vệ Quốc - người đảm nhận vai diễn Ngọc Hoàng trong tác phẩm Tây Du Ký từng gặp phải tình huống "dở khóc dở cười" khi phát hiện khuôn mặt mình bị in lên tiền âm phủ.

Trong bộ phim Tây Du Ký - tuổi thơ của nhiều khán giả thuộc thế hệ 8X, 9X, ngoài các nhân vật chính như Tôn Ngộ Không và các thầy trò Đường Tăng khác thì nhân vật Ngọc Hoàng cũng là một vai diễn để lại nhiều dấu ấn. Tuy nắm quyền sinh sát trong tay, Ngọc Hoàng lại là người thường xuyên bị Tề Thiên Đại Thánh réo gọi để phân xử mọi việc. Ngọc Hoàng là một trong những nhân vật ấn tượng nhất của Tây Du Ký Vốn dĩ chỉ là một vai diễn phụ nhưng nhờ khí chất đặc biệt và thần thái "chuẩn" Ngọc Hoàng của mình mà vai nhân vật này trong phần 2 Tây Du Ký của Vương Vệ Quốc đã được khán giả yêu thích và ca tụng là "Ngọc Hoàng đẹp trai màn ảnh".

Vai diễn trong phần 2 Tây Du Ký của Vương Vệ Quốc đã được khán giả yêu thích và ca tụng là 'Ngọc Hoàng đẹp trai màn ảnh' - Ảnh: Internet Bên cạnh những mặt lợi thì sự thành công của vai diễn này cũng mang lại những điều bất lợi cho Vương Vệ Quốc. Cụ thể, trong mổ lần về quê cúng bái tổ tiên thì nam diễn viên đã phát hiện vị "Ngọc Hoàng" được tin trên tờ tiền âm phủ chính là bản thân mình. Hình vẽ vai Ngọc Hoàng của Vương Vệ Quốc trên tờ tiền âm phủ - Ảnh: Internet Bởi vì việc in mặt lên tiền âm phủ chẳng phải chuyện may mắn gì nên sau khi phát hiện ra sự việc này, Vương Vệ Quốc thậm chí từng có ý định muốn kiện người đã làm ra tờ tiền này để đòi lại danh dự và hình ảnh của mình. Tuy nhiên, do tờ tiền này đã được lưu hành quá rộng rãi nên việc tìm ra người đứng sau chẳng khác nào "mò kim đáy biển cả", nam diễn viên cũng vì vậy mà đành phải bỏ qua chuyện này.

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