Mới đây, đạo diễn kiêm nhà biên kịch, diễn viên điện ảnh Hong Kong - Sở Nguyên qua đời ở tuổi 88.

Theo Orientaldaily, vào ngày 21/2, nam nghệ sĩ Sở Nguyên đã trút hơi thở cuối cùng tại quê nhà, hưởng thọ 87 tuổi. Sự ra đi của nam diễn viên gạo cội khiến người hâm mộ xót xa. Trên khắp các trang mạng xã hội, nhiều người hâm mộ đã chia sẻ lại hình ảnh những năm tháng cố nghệ sĩ hoạt động tận tụy với nghề. Trong số đó, vai diễn Phật Tổ Như Lai của ông trong Tây Du Ký (bản Hong Kong) thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng nhất. Điền Khải Văn, trưởng hội Nhà làm phim Hong Kong, nói: "Sáng qua đạo diễn thấy không khỏe. Vợ ông gọi xe đưa tới bệnh viện, nhưng hai tiếng sau ông qua đời".

Nam diễn viên gạo cội Sở Nguyên ghi dấu ấn trong lòng khán giả với vai Phật Tổ trong Tây Du Ký - Ảnh: Internet Hàng loạt nhà làm phim Hoa ngữ thương tiếc, chia buồn với gia đình Sở Nguyên. Đạo diễn Vương Tinh viết trên trang cá nhân: "Ông là đạo diễn tôi vô cùng kính trọng. Những điều tôi học từ ông đủ cho tôi áp dụng đến suốt đời. Trong nghề phim ảnh, dù ở hoàn cảnh nào, thời kỳ nào hay trào lưu nào, ông đều thích ứng được và tạo nên những làn gió mới. Tôi tin, cuộc đời này ông không có gì hối tiếc. Mong ông an nghỉ".

Nam diễn viên gạo cội Sở Nguyên được nhiều khán giả kính trọng vì tài năng cùng đời tư không tai tiếng. Đạo diễn kiêm nhà biên kịch, diễn viên Sở Nguyên - Ảnh: Internet Sở Nguyên sinh năm 1934, tên thật Trương Bảo Kiên. Cha là diễn viên, từ nhỏ, Sở Nguyên hứng thú với biểu diễn, sản xuất phim, biên kịch. Trong sự nghiệp, Sở Nguyên chỉ đạo thực hiện hơn 120 phim, viết kịch bản cho hơn 70 tác phẩm và tham gia diễn xuất khoảng 40 phim điện ảnh, truyền hình. Cùng Lý Hàn Tường, Hồ Kim Thuyên và Trương Triệt, Sở Nguyên được mệnh danh "Tứ đại sư" của ngành phim Hong Kong, đồng thời được gọi là "thủy tổ khai sơn" của dòng phim võ hiệp. Ông đạo diễn nhiều tác phẩm gây tiếng vang, làm nên tên tuổi cho Tạ Hiền, Gia Linh... Sở Nguyên biên kịch và chỉ đạo hàng loạt tác phẩm kiếm hiệp, như Long Mộc Hương, Nhất kiếm câu hồn, Thiên nhai minh nguyệt đao, Sở Lưu Hương, Ỷ Thiên Đồ Long Ký 1978, Ma kiếm hiệp tình 1981... Về đời tư, nam diễn viên cưới nữ ca sĩ nổi tiếng Nam Hồng vào năm 1967 và có một con trai.

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