Dù đã ở độ tuổi U60, Lưu Hiểu Khánh vẫn tự tin hóa thân vào vai diễn một cô nương mới 18 xuân xanh. Không chỉ vậy, cô còn diễn cảnh nóng với một bạn diễn nam nhỏ hơn cô tới tận 2 con giáp đến mức "sập giường".

Khi tham gia diễn xuất vào bộ phim Tôi Có Một Ước Mơ năm 2014, nữ diễn viên gạo cội Lưu Hiểu Khánh dù đã 59 tuổi vẫn đảm nhận vai diễn một thiếu nữ mới chỉ 18 xuân xanh và đóng cặp cùng bạn diễn trẻ hơn cô gần 2 con giáp - Trịnh Quốc Lâm.

Lưu Hiểu Khánh đóng cặp với Trịnh Quốc Lâm nhưng chênh lệch quá lớn về tuổi tác là điều có thể thấy rõ

Với tạo hình tóc hai bím trong sáng "cưa sừng làm nghé", nữ minh tinh đã hứng chịu loạt chỉ trích từ phía công chúng như "già còn ham vui", "lợi dụng cảnh nóng để ve vãn trai trẻ",... Tuy vậy, cô vẫn không quan tâm và chỉ cố gắng hoàn thành tốt vai diễn của mình.

Tạo hình thiếu nữ 18 của Lưu Hiểu Khánh gây ra nhiều tranh cãi

Tuy nhiên, phía khán giả lại không ngờ rằng Lưu Hiểu Khánh còn mạnh dạn hơn khi cô sẵn sàng xông pha vào việc đóng cảnh nóng cùng bạn diễn trẻ. Được biết, cảnh nóng này đã mất hơn 120 phút để quay xong và cần có sự hỗ trợ từ 7 người khác trong đoàn làm phim này.

Dù có tới 7 người khác hỗ trợ, Lưu Hiểu Khánh và bạn diễn vẫn bị sập giường

Vì có tận 9 người "đu" vào chung nên kết cục là chiếc giường đã bị sập, hư hỏng nặng ngay khi đang quay khiến cả hai nhân vật chính và ê-kíp quay phim vô cùng xấu hổ, nhưng vẫn phải đợi tổ đạo cụ dựng lại giường rồi mới quay tiếp được.

Khi thông tin này bị truyền ra ngoài, netizen xứ Trung đã có dịp "khoái trá" khi để lại những bình luận vô cùng hài hước, đa phần là chọc ghẹo Lưu Hiểu Khánh vì đã có tuổi rồi mà còn đua đòi đóng cảnh nóng rồi sập giường trong ê chề xấu hổ.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/luu-hieu-khanh-u60-van-lan-giuong-cung-ban-dien-tre-hon-2-con-giap-manh-liet-den-muc-lam-hong-thu-nay-truoc-mat-ca-doan-lam-phim-451440.html