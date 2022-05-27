'Công chúa Thiên Trúc' xinh đẹp nhất Tây Du Ký ở tuổi 59 vẫn khiến khán giả bồi hồi thổn thức

Bên cạnh việc được biết đến với 2 vai diễn thỏ tinh và công chúa Thiên Trúc trong Tây Du Ký 1986, Lý Linh Ngọc còn là một ca sĩ tài năng, được mệnh danh là 'thiên hậu nhạc nhẹ'.

Nữ diễn viên - ca sĩ Lý Linh Ngọc vừa qua đã chia sẻ một video trình bày bài hát Thiếu Nữ Thiên Trúc lên tài khoản mạng xã hội của mình, đây cũng là một trong những ca khúc nổi bật nhất trong sự nghiệp ca hát của cô. Trong video này, ngoài giọng hát tuyệt mỹ, nữ minh tinh còn khiến công chúng bất ngờ khi tái hiện lại tạo hình công chúa Thiên Trúc trong Tây Du Ký 1986 của mình.

Sau khi đăng tải, video này của Lý Linh Ngọc nhận được hàng nghìn lượt bình luận, đều là các phản ứng vô cùng tích cực. Nhiều khán giả bày tỏ sự mến mộ đến nhan sắc trẻ trung và giọng hát ngọt ngào của cô ở tuổi 59. Nhiều khán giả bày tỏ sự mến mộ đến nhan sắc trẻ trung và giọng hát ngọt ngào của Lý Linh Ngọc ở tuổi 59 - Ảnh: Internet Bên cạnh đó, không ít người tiết lộ rằng đoạn clip trên đã khiến họ vô cùng xúc động vì như được quay lại tuổi thơ một lần nữa vậy. Thậm chí, nhiều netizen chia sẻ rằng nhân vật thỏ tinh của Lý Linh Ngọc trong Tây Du Ký 1986 chính là nhân vật yêu quái xinh đẹp và được họ yêu thích nhất.

Nhan sắc ở tuổi 59 của Lý Linh Ngọc - Ảnh: Internet Được biết, Lý Linh Ngọc vốn có xuất phát điểm là ca sĩ của đoàn ca kịch Trung Quốc với giọng hát trong trẻo, ngọt ngào. Trong suốt sự nghiệp của mình, cô được trao nhiều giải thưởng âm nhạc danh giá và được mệnh danh là "thiên hậu nhạc nhẹ". Ca khúc Thiếu Nữ Thiên Trúc trong Tây Du Ký 1986 do Lý Linh Ngọc thể hiện chính là một trong những bản nhạc phim được yêu thích nhất và xếp vào hàng kinh điển. Lý Linh Ngọc diễn tròn trịa cả hai vai diễn Ngọc Thố Tinh và công chúa Thiên Trúc - Ảnh: Internet Theo Sina, lý do mà đạo diễn Dương Khiết tin tưởng giao cả hai vai là Ngọc Thố Tinh (thỏ ngọc trốn xuống nhân gian làm loạn" và cả công chúa Thiên Trúc là vì bà nhận thấy thần thái cao sang, hút hồn lẫn trong sáng, tinh anh ở trong cô.

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