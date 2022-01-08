Đắm chìm trong nhan sắc 'bất biến với thời gian' của nữ vương "Tây Du Ký" ở tuổi 70

Dù đã ngoài 70 tuổi, nhưng nữ vương say đắm Đường Tăng trong “Tây Du Ký” vẫn giữ được vóc dáng đẹp như thời gái còn son.

Bộ phim "Tây Du Ký" là một trong những tác phẩm kinh điển của Trung Quốc. Khi được phát sóng tại Việt Nam, bộ phim nhanh chóng trở nên nổi tiếng và gắn bó với tuổi thơ của rất nhiều thế hệ. Người hâm mộ Tây Du Ký không chỉ nhớ đến 4 thầy trò Đường Tăng đi Tây Thiên thỉnh kinh mà còn nhiều nhân vật khác. Mỗi một tập phim, mỗi kiếp nạn lại có những nhân vật phụ gây ấn tượng. Trong tập phim "Thỉnh kinh Nữ nhi quốc" và vị nữ vương xinh đẹp. Nhan sắc của nữ diễn viên Chu Lâm thủ vai nữ vương khi ấy khiến khán giả vô cùng ấn tượng. Bà là một trong những mỹ nhân đẹp nhất của "Tây Du Ký" 1986.

Nhan sắc thời đỉnh cao của Chu Lâm - Ảnh: Internet Nữ vương xinh đẹp trong Tây du kí - Ảnh: Internet Mới đây, trang 163 đăng ảnh mới của nghệ sĩ và nhận xét bà tao nhã, trẻ so với tuổi dù ăn vận đơn giản. Trên nhiều diễn đàn, cư dân mạng thường gọi Chu Lâm là "thần tiên tỷ tỷ". Bà sở hữu vẻ ngoài đúng chuẩn "tuyệt sắc giai nhân" mà gần 40 năm qua hình ảnh Chu Lâm trong "Tây Du Ký" vẫn được ngợi ca là "đệ nhất mỹ nhân". Tài hóa thân cũng khiến nhân vật nữ vương Tây Lương nữ quốc do bà đảm nhận trở thành vai diễn kinh điển mà chưa ai vượt qua. Ở tuổi 70, Chu Lâm khiến khán giả ngỡ ngàng bởi bà vẫn giữ được vóc dáng mảnh mai - Ảnh: Internet 'Nữ vương' vẫn khiến khán giả không khỏi trầm trồ nhan sắc trẻ trung - Ảnh: Internet Đến tuổi về hưu, mặc dù khán giả giục bà tham gia nhiều chương trình nghệ thuật nhưng Chu Lâm lại hiếm xuất hiện công khai. Thi thoảng, bà tham gia chương trình đọc thơ trên truyền hình. Nữ diễn viên giờ đắm mình trong đam mê du lịch, nhiếp ảnh. Bà thích chu du khắp nơi, dùng máy ảnh ghi lại những khoảnh khắc đẹp và ý nghĩa của cuộc sống. Bên cạnh đó, bà cũng rất chăm chỉ tập thể thao, ăn uống lành mạnh. Đó là lý do "nữ vương" dù 70 tuổi nhưng vẫn giữ được vóc dáng đẹp như thời con gái.

Thành công trên con đường nghệ thuật nhưng nữ diễn viên Chu Lâm lại kín tiếng đời tư. Một nguồn tin cho hay bà đã kết hôn trước khi vào đoàn phim "Tây Du Ký" nhưng hôn nhân tan vỡ. Bà kết hôn lần hai năm 2005, vợ chồng không sinh con.

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