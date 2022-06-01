Dù sở hữu tài nguyên lớn nhất nhì làng giải trí Hoa ngữ ở thời điểm hiện tại, Vương Nhất Bác vẫn bị đánh giá thấp về thực lực của mình.

Ở thời điểm hiện tại, Vương Nhất Bác, Cung Tuấn và Tiêu Chiến được xem là những nam thần lưu lượng hàng đầu làng giải trí Hoa ngữ. Thời gian qua, với tin đồn "nên duyên" với tiểu hoa Dương Tử, tên tuổi của anh chàng này thậm chí còn xuất hiện nhiều hơn trên hot search Weibo. Vương Nhất Bác sở hữu tài nguyên lớn nhưng vẫn chưa bật lên được - Ảnh: Internet Mới đây, một blogger nổi tiếng trên nền tảng Weibo đã đăng tải một bài viết giải thích lý do vì sao Vương Nhất Bác dù được hợp tác với dàn diễn viên nổi tiếng và có thực lực nhưng vẫn "flop". Trong đó, khả năng diễn xuất yếu kém, "trăm vai như một" của anh được nhấn mạnh đặc biệt.

Theo bài viết, Vương Nhất Bác hiện tại có trong tay tài nguyên dồi dào bậc nhất C-biz. Trước đây, nam diễn viên từng có cơ hội kết hợp với Triệu Lệ Dĩnh trong Hữu Phỉ - điều mà nhiều sao nam ước ao. Không những vậy, những bộ phim điện ảnh gần đây của Vương Nhất Bác, anh chàng này còn may mắn khi được hợp tác với những Ảnh đế hàng đầu, trong đó tiêu biểu là tác phẩm Nhiệt Liệt có sự tham gia của "ông hoàng phòng vé" Hoàng Bột. Nam diễn viên từng may mắn có cơ hội kết hợp với Triệu Lệ Dĩnh trong Hữu Phỉ - Ảnh: Internet Vương Nhất Bác sánh vai với 'ông hoàng phòng vé' Hoàng Bột trong phim điện ảnh Nhiệt Liệt - Ảnh: Internet Dẫu vậy, blogger này cho rằng, việc được sánh vai cùng các tên tuổi lớn không giúp cho Vương Nhất Bác đọ lại với các nam thần hàng đầu khác mà lý do chính là vì thực lực của anh. Năng lực diễn xuất của nam tài tử họ Vương trước nay chưa từng được đánh giá cao, thậm chí ở cả hai bộ phim nổi tiếng nhất của mình là Trần Tình Lệnh và Hữu Phỉ thì anh cũng cần bạn diễn "gánh còng lưng".

Dưới bài đăng này, cư dân mạng đã thay nhau bàn luận vô cùng rôm rả, phần đông đặt ra hoài nghi về việc liệu Vương Nhất Bác có thể cải thiện năng lực diễn xuất của mình để đảm nhận các vai diễn khó nhằn hơn trong tương lai hay không. Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến bênh vực Vương Nhất Bác và đặt nhiều kỳ vọng vào sự thể hiện của anh trong các tác phẩm tương lai. Giải thích cho việc này, họ cho biết có thể nhìn thấy được sự cố gắng và nghiêm túc học hỏi của nam tài tử họ Vương.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/duoc-trieu-le-dinh-va-dan-anh-de-nang-do-nhiet-tinh-vi-sao-vuong-nhat-bac-cu-mai-bi-danh-gia-thap-472858.html