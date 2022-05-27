Hot Vương Nhất Bác kết hợp với 'ông hoàng phòng vé Trung Quốc', netizen kỳ vọng sẽ có sự bứt phá lớn trong năm nay

Thông tin Vương Nhất Bác 'nên duyên' với Chương Nhược Nam khiến người hâm mộ xứ Trung cực kỳ phấn khích.

Vương Nhất Bác là diễn viên giành được nhiều sự quan tâm của khán giả yêu phim Hoa ngữ. Mới đây, nam chính Trần Tình Lệnh xác nhận sẽ đóng chính trong bộ phim điện ảnh thứ 2 liên tiếp trong năm.

Cụ thể, tài khoản Weibo của đoàn phim Nhiệt Liệt vừa đăng nội dung: "Trong cuộc sống, nhất định sẽ luôn có tia sáng không bao giờ tắt, cuối cùng có thể trở thành sức mạnh chạm đến bầu trời". Bên dưới nội dung trên, đoàn phim tiếp tục công bố dàn cast chính thức bao gồm nam diễn viên Hoàng Bột và Vương Nhất Bác.

Nam diễn viên Vương Nhất Bác - Ảnh: Internet

Trước thông tin trên netizen không khỏi giấu diếm sự vui mừng bởi lẽ mỹ nam họ Vương đang có độ hot vô cùng cao tại Cbiz ở thời điểm hiện tại, dù cho khả năng diễn xuất vẫn có phần hạn chế nhưng mỗi bộ phim anh tham gia đều mang lại lượng rating vô cùng lớn.

Như vậy, sau khi "chốt kèo" đóng chính trong Tôi Và Thanh Xuân Của Tôi với tình đầu quốc dân Chương Nhược Nam, Nhất Bác lại tiếp tục chọn địa hạt điện ảnh. Tuy nhiên, khán giả lại đặt kỳ vọng vào dự án Nhiệt Liệt hơn cả. Bởi ở phim này, Nhất Bác có cơ hội đóng chính với ông hoàng phòng vé xứ Trung - Hoàng Bột.

Không cần phải nói quá nhiều về nam diễn viên gạo cội Hoàng Bột bởi chỉ biệt danh mà người hâm mộ đặt cho ông thôi cũng đủ để mọi người biết khả năng của ông là lớn như thế nào. Thậm chí một số người hâm mộ của Vương Nhất Bác cho rằng rất có thể sau sự kết hợp này tên tuổi của mỹ nam họ Vương rồi sẽ còn bay cao hơn nữa tỏng tương lai.

Nam diễn viên Hoàng Bột - Ảnh: Internet

Nhiệt Liệt do Vương Nhất Bác và Hoàng Bột đóng chính, được cầm trịch bởi đạo diễn Đại Bằng. Hiện các thông tin về nội dung chính của phim vẫn chưa được tiết lộ.

Trước đó, có tin đồn Nhất Bác sẽ "nên duyên" với Dương Tử nhưng cả hai diễn viên đều chưa lên tiếng xác nhận. Khán giả rất mong chờ diễn xuất của Nhất Bác trong dự án lần này.

Lộ diện sau tin đồn hẹn hò Tiêu Chiến, fan lo lắng với gương mặt có phần nhợt nhạt của Vương Nhất Bác Những hình ảnh mới nhất của Vương Nhất Bác sau khi tin đồn hẹn hò với Tiêu Chiến được lan ra nhận được nhiều sự quan tâm từ phía khán giả.

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