Chấp nhận đánh đổi điều này để hợp tác với Vương Nhất Bác, netizen thắc mắc: Liệu Dương Tử có đánh đổi quá lớn trong dự án này?

Sao quốc tế 12/05/2022 22:03

Netizen xứ Trung đang xôn xao thông tin Dương Tử đang làm mọi cách để được đóng chung với người đàn em trong nghề.

Dương Tử và Vương Nhất Bác đều là 2 đỉnh lưu lượng đang rất nổi tiếng của Cbiz hiện nay. Sở hữu ngoại hình đẹp, lượng fan đông đảo nhiều người cho rằng nếu hợp tác chung trong một bộ phim, chắc chắn 2 ngôi sao trẻ 9x này sẽ gặt hái được thành tích lớn. 

Chấp nhận đánh đổi điều này để hợp tác với Vương Nhất Bác, netizen thắc mắc: Liệu Dương Tử có đánh đổi quá lớn trong dự án này? - Ảnh 1
Cả 2 đều đang là những cái tên đình đám trong giới Cbiz - Ảnh: Internet

Mới đây theo một số thông tin từ blogger, để giúp con gái trong sự nghiệp, ba của Dương Tử đã bỏ ra một số tiền không hề nhỏ để mua kịch bản phim. Cụ thể, dự án phim sẽ do nữ diễn viên họ Dương thủ vai chính và Vương Nhất Bác trong vai chính còn lại. 

Ngoài ra, còn xuất hiện thông tin cho rằng để được hợp tác cùng Vương Nhất Bác, Dương Tử còn chấp nhận đứng ở vị trí phiên 2 trong phim. Có thể thấy, nữ diễn viên sẵn sàng đánh đổi mọi thử để được đóng chung với Vương Nhất Bác, bởi nếu nhìn vào vị trí, lẫn tên tuổi của mỹ nhân họ Dương đang có ở hiện tại việc để cô đồng ý đứng ở phiên 2 là chuyện không hề dễ dàng.

Bằng chứng Dương Tử là nữ chính trong 2 cuộc chiến tranh giành phiên vị trong Thanh Trâm Hành với Ngô Diệc Phàm và Trầm Vụn Hương Phai cùng Thành Nghị.

Chấp nhận đánh đổi điều này để hợp tác với Vương Nhất Bác, netizen thắc mắc: Liệu Dương Tử có đánh đổi quá lớn trong dự án này? - Ảnh 2
Dương Tử đang làm mọi cách để được đóng chung với Vương Nhất Bác - Ảnh: Internet

Sau khi nổi lên nhờ Trần Tình Lệnh cùng Tiêu Chiến,Vương Nhất Bác nhanh chóng leo lên hàng đỉnh lưu lượng thế hệ mới của Cbiz. Chính vì vậy, không có gì khó hiểu khi Dương Tử lại muốn hợp tác cùng Vương Nhất Bác như vậy.

Dẫu vậy, tất cả chỉ mới dừng lại ở tin đồn và chưa có bất cứ thông tin nào chắc chắn câu chuyện trên là hoàn toàn có thật. 

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Từ khóa:   Vương Nhất Bác Dương Tử sao châu á Cbiz phim hoa ngữ

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