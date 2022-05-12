Tiết lộ tạo hình của nhân vật Nhan Đàm của Dương Tử trong bộ phim trọng điểm 'Trầm Vụn Hương Phai'

Sao quốc tế 12/05/2022 16:46

Mới đây, những hình ảnh mới của nhân vật Nhan Đàm do nữ diễn viên Dương Tử thủ vai được tiết lộ.

Mới đây, nhà sản xuất của bộ phim "Trầm Vụn Hương Phai" đã tiếp tục tung ra những hình ảnh mới của nhân vật Nhan Đàm do nữ diễn viên Dương Tử thủ vai. 

Xuất hiện với bộ trang phục cổ trang màu tím nhạt, Dương Tử nổi bật trong khung hình. Nhan sắc của cô nàng ngay lập tức nhận được cơn mưa lời khen của khán giả. Khoe trọn được góc nghiêng, đường sống mũi cao cùng nước da trắng sáng, Dương Tử được kỳ vọng sẽ bùng nổ nhan sắc trong bộ phim này. 

duong tu

Đây có thể coi là một trong những tạo hình đẹp nhất của Dương Tử trong "Trầm Vụn Hương Phai". Trước đó, nữ diễn viên cũng không ít lần khiến cộng đồng mạng xôn xao sau khi những hình ảnh hậu trường được tung ra. Nhan sắc của Dương Tử được khán giả đánh giá là phù hợp với những tạo hình cổ trang. 

duong tu 1duong tu 2

"Trầm vụn hương phai" là bộ phim được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của tác giả Tô Mịch, kể về Nhan Đàm - một hoa sen tinh từ thời thượng cổ, toàn thân đều là dược liệu quý giá nhất. Trong buổi thịnh yến của Vương mẫu an Đàm và tỷ muội sinh đôi Chỉ Tích của mình hóa thành hình người trước thời hạn 100 năm cho nên đã gặp phải tình kiếp lớn nhất của đời người. Nhan Đàm vốn muốn dùng một nửa trái tim của bản thân để đổi lấy chân tình của Ứng Uyên thế nhưng không ngờ Ứng Uyên lại quên mất cô ấy.

Một nửa trái tim của Nhan Đàm đã dùng cho Ứng Uyên, nửa còn lại cũng chỉ còn chút tro tàn, sau đó Nhan Đàm tử bỏ tiên thể đi vào luân hồi, linh hồn bị tổn thương của Nhan Đàm lưu lạc bên dòng Vong Xuyên hơn tám trăm năm.

Nữ thần Kim Ưng năm 2022: Viên Băng Nghiên được đề cử cùng Dương Tử, Đàm Tùng Vận, Cổ Lực Na Trát

Nữ thần Kim Ưng năm 2022: Viên Băng Nghiên được đề cử cùng Dương Tử, Đàm Tùng Vận, Cổ Lực Na Trát

Mới đây, trên mạng đã xuất hiện thông tin cho biết Viên Băng Nghiên cũng đang là cái tên được nhắm đến cho vị trí Nữ thần Kim ưng cùng Dương Tử, Đàm Tùng Vận, Cổ Lực Na Trát này.

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Tử sao Hoa ngữ nhan sắc Dương Tử sao Châu Á phim Trung Quốc Trầm Vụn Hương Phai

TIN LIÊN QUAN

Nữ thần Kim Ưng năm 2022: Viên Băng Nghiên được đề cử cùng Dương Tử, Đàm Tùng Vận, Cổ Lực Na Trát

Nữ thần Kim Ưng năm 2022: Viên Băng Nghiên được đề cử cùng Dương Tử, Đàm Tùng Vận, Cổ Lực Na Trát

Dương Tử bị 'tóm sống' khi hẹn hò với 'tình cũ' tại nhà hàng, cả 2 quyết nối lại tình xưa?

Dương Tử bị 'tóm sống' khi hẹn hò với 'tình cũ' tại nhà hàng, cả 2 quyết nối lại tình xưa?

'Trầm Vụn Hương Phai' vừa tung trailer, Dương Tử bị chê 'như tát nước': Liệu có thành công như 'Hương Mật Tựa Khói Sương' trước đó?

'Trầm Vụn Hương Phai' vừa tung trailer, Dương Tử bị chê 'như tát nước': Liệu có thành công như 'Hương Mật Tựa Khói Sương' trước đó?

Phản ứng thú vị của Tiêu chiến khi được hỏi Dương Tử có phải mẫu con gái lý tưởng hay không

Phản ứng thú vị của Tiêu chiến khi được hỏi Dương Tử có phải mẫu con gái lý tưởng hay không

Kế nhiệm vị trí 'đỉnh lưu' của Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Tử trong tương lai, liệu sao nữ Cbiz nào có thực lực?

Kế nhiệm vị trí 'đỉnh lưu' của Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Tử trong tương lai, liệu sao nữ Cbiz nào có thực lực?

Fan 'đẩy thuyền' cặp đôi Hoa Ngữ 'cùng ngành' 'khóc thét' trước thông tin Dương Tử và Nhiệt Ba sẽ chọn bạn trai không cùng ngành?

Fan 'đẩy thuyền' cặp đôi Hoa Ngữ 'cùng ngành' 'khóc thét' trước thông tin Dương Tử và Nhiệt Ba sẽ chọn bạn trai không cùng ngành?

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Tâm sự 28 phút trước
Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Tâm sự 58 phút trước
Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Tâm sự gia đình 1 giờ 28 phút trước
Lời từ chối đắt giá dành cho người mẹ chồng hụt ngày muốn để lại di sản bạc tỷ

Lời từ chối đắt giá dành cho người mẹ chồng hụt ngày muốn để lại di sản bạc tỷ

Tâm sự gia đình 1 giờ 58 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Đang đưa tin trực tiếp, 2 nhà báo bị xe ô tô đâm trúng và cái kết

Đang đưa tin trực tiếp, 2 nhà báo bị xe ô tô đâm trúng và cái kết

Video 2 giờ 28 phút trước
Phản ứng của gia đình khi người mẹ chồng đột ngột đổi ý về khoản vàng cưới của con dâu

Phản ứng của gia đình khi người mẹ chồng đột ngột đổi ý về khoản vàng cưới của con dâu

Tâm sự 2 giờ 58 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Sao quốc tế 3 giờ 15 phút trước
Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Sao quốc tế 3 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?