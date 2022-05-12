Tiết lộ tạo hình của nhân vật Nhan Đàm của Dương Tử trong bộ phim trọng điểm 'Trầm Vụn Hương Phai'

Mới đây, những hình ảnh mới của nhân vật Nhan Đàm do nữ diễn viên Dương Tử thủ vai được tiết lộ.

Mới đây, nhà sản xuất của bộ phim "Trầm Vụn Hương Phai" đã tiếp tục tung ra những hình ảnh mới của nhân vật Nhan Đàm do nữ diễn viên Dương Tử thủ vai.

Xuất hiện với bộ trang phục cổ trang màu tím nhạt, Dương Tử nổi bật trong khung hình. Nhan sắc của cô nàng ngay lập tức nhận được cơn mưa lời khen của khán giả. Khoe trọn được góc nghiêng, đường sống mũi cao cùng nước da trắng sáng, Dương Tử được kỳ vọng sẽ bùng nổ nhan sắc trong bộ phim này.

Đây có thể coi là một trong những tạo hình đẹp nhất của Dương Tử trong "Trầm Vụn Hương Phai". Trước đó, nữ diễn viên cũng không ít lần khiến cộng đồng mạng xôn xao sau khi những hình ảnh hậu trường được tung ra. Nhan sắc của Dương Tử được khán giả đánh giá là phù hợp với những tạo hình cổ trang.

"Trầm vụn hương phai" là bộ phim được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của tác giả Tô Mịch, kể về Nhan Đàm - một hoa sen tinh từ thời thượng cổ, toàn thân đều là dược liệu quý giá nhất. Trong buổi thịnh yến của Vương mẫu an Đàm và tỷ muội sinh đôi Chỉ Tích của mình hóa thành hình người trước thời hạn 100 năm cho nên đã gặp phải tình kiếp lớn nhất của đời người. Nhan Đàm vốn muốn dùng một nửa trái tim của bản thân để đổi lấy chân tình của Ứng Uyên thế nhưng không ngờ Ứng Uyên lại quên mất cô ấy.

Một nửa trái tim của Nhan Đàm đã dùng cho Ứng Uyên, nửa còn lại cũng chỉ còn chút tro tàn, sau đó Nhan Đàm tử bỏ tiên thể đi vào luân hồi, linh hồn bị tổn thương của Nhan Đàm lưu lạc bên dòng Vong Xuyên hơn tám trăm năm.

Nữ thần Kim Ưng năm 2022: Viên Băng Nghiên được đề cử cùng Dương Tử, Đàm Tùng Vận, Cổ Lực Na Trát Mới đây, trên mạng đã xuất hiện thông tin cho biết Viên Băng Nghiên cũng đang là cái tên được nhắm đến cho vị trí Nữ thần Kim ưng cùng Dương Tử, Đàm Tùng Vận, Cổ Lực Na Trát này.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tiet-lo-tao-hinh-cua-nhan-vat-nhan-dam-cua-duong-tu-trong-bo-phim-trong-diem-tram-vun-huong-phai-468245.html