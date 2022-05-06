'Trầm Vụn Hương Phai' vừa tung trailer, Dương Tử bị chê 'như tát nước': Liệu có thành công như 'Hương Mật Tựa Khói Sương' trước đó?

Sao quốc tế 06/05/2022 11:04

Dương Tử gây tranh cãi sau khi những hình ảnh mới nhất của "Trầm Vụn Hương Phai" được hé lộ.

Ngay từ khi khai máy, "Trầm Vụn Hương Phai" đã khiến các "mọt phim" Hoa ngữ ngày ngóng đêm mong lên sóng. Dự án phim cổ trang tiên hiệp này được đánh giá rất cao bởi có nguyên tác hay, nổi tiếng lại thêm sự tham gia diễn xuất của 2 lưu lượng đang rất được quan tâm hiện nay là Thành Nghị Dương Tử.

Mới đây, cộng đồng mạng đã truyền tay nhau một đoạn video được cho là trailer "Trầm Vụn Hương Phai" mà Youku sẽ công bố vào ngày 1/5 nhưng bị tạm hoãn do sự cố. 

Đoạn trailer chỉ dài vỏn vẹn 1 phút, không tiết lộ quá nhiều tình tiết phim mà chỉ tập trung vào biểu cảm và đài từ của diễn viên. Tuy nhiên, ngay sau khi đoạn trailer được tung ra, nữ diễn viên chính của phim là Dương Tử ngay lập tức phải đón nhận những lời chê bai từ cộng đồng mạng. 

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Phần lớn khán giả đều cho rằng Dương Tử kém tiến bộ trong diễn xuất, biểu cảm "mười phim như một", những cảm xúc không được thể hiện rõ ràng mà luôn "một màu" nhàm chán. Màn thể hiện của Dương Tử trong "Trầm Vụn Hương Phai" bị đánh giá là không khác gì vai diễn Cẩm Mịch của "Hương Mật Tựa Khói Sương" đã đóng trước đó. Nữ diễn viên còn bị chê vì giọng thoại quá chói khiến nhiều tình huống khán giả không thể hiểu cô nàng đang muốn nói điều gì. 

Ngoài ra, đoàn làm phim cũng bị chê tơi bời vì kỹ xào không được như kỳ vọng. Mặc dù mất đến nửa năm để làm hậu kỳ nhưng dường như bộ phim vẫn chưa thể thỏa mãn khán giả bằng những thước phim đẹp nhất. 

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"Trầm vụn hương phai" là bộ phim được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của tác giả Tô Mịch, kể về Nhan Đàm - một hoa sen tinh từ thời thượng cổ, toàn thân đều là dược liệu quý giá nhất. Trong buổi thịnh yến của Vương mẫu an Đàm và tỷ muội sinh đôi Chỉ Tích của mình hóa thành hình người trước thời hạn 100 năm cho nên đã gặp phải tình kiếp lớn nhất của đời người. Nhan Đàm vốn muốn dùng một nửa trái tim của bản thân để đổi lấy chân tình của Ứng Uyên thế nhưng không ngờ Ứng Uyên lại quên mất cô ấy.

Một nửa trái tim của Nhan Đàm đã dùng cho Ứng Uyên, nửa còn lại cũng chỉ còn chút tro tàn, sau đó Nhan Đàm tử bỏ tiên thể đi vào luân hồi, linh hồn bị tổn thương của Nhan Đàm lưu lạc bên dòng Vong Xuyên hơn tám trăm năm.

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Trầm Vụn Hương Phai chính thức thông qua kiểm duyệt và cấp giấy phép lên sóng vào ngày 29 tháng 4 vừa qua.

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