Vương Nhất Bác bị 'công chúa Huawei' đeo bám để 'cạ nhiệt', đàn trai cự tuyệt mãi vẫn không chịu buông tha?

Sao quốc tế 12/05/2022 18:14

Tuy đã lôi kéo Vương Nhất Bác trong hơn 1 năm nay, Diêu An Na được cho là "không có cửa" để đóng chung phim với nam tài tử.

Vương Nhất Bác ở thời điểm hiện tại là một trong những nam thần có lượng người hâm mộ thuộc hàng đông đảo bậc nhất của C-biz. Cũng vì vậy mà rất nhiều nghệ sĩ mong sẽ được hợp tác với anh chàng dù chỉ là một lần để tên tuổi có thể "thăng hạng" dễ dàng.

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Vương Nhất Bác ở thời điểm hiện tại là một trong những nam thần có lượng người hâm mộ thuộc hàng đông đảo bậc nhất của C-biz

Mới đây, trên Weibo - trang MXH hàng đầu Trung Quốc, một blogger có tiếng đã đăng tải một bài viết với nội dung Diêu An Na (hay còn được biết đến với biệt danh "công chúa Huawei") đang tích cực đeo bám Vương Nhất Bác với mong muốn anh sẽ giúp bản thân thăng tiến trong sự nghiệp. Thông tin này sau đó được netizen nhanh chóng lan truyền với tốc độ "chóng mặt".

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Diêu An Na đang tích cực đeo bám Vương Nhất Bác với mong muốn anh sẽ giúp bản thân thăng tiến trong sự nghiệp

Cũng theo blogger này, tuy bị đoàn đội của Diêu An Na tiếp xúc nhiệt tình nhưng Vương Nhất Bác đã từng cự tuyệt thẳng thừng với hy vọng sẽ cắt đuôi được cô, nhưng theo thời gian dài phía nam tài tử đã án binh bất động.

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Với năng lực diễn xuất hiện tại Diêu An Na 'không có cửa' để được đóng cặp cùng Vương Nhất Bác

Lý giải cho thái độ này của phía Vương Nhất Bác, nguồn tin này cho rằng các bộ phim gần đây mà anh tham gia đều có một ê-kíp chuyên nghiệp, công tác tuyển chọn diễn viên cũng được chú trọng nên các diễn viên hợp tác với nam tài tử đều có năng lực và vị thế nhất định trong nghề. Vậy nên, với năng lực diễn xuất hiện tại Diêu An Na "không có cửa" để được đóng cặp cùng Vương Nhất Bác.

Hiện vẫn chưa rõ tính xác thực của thông tin này là bao nhiêu nhưng cư dân mạng đã tranh cãi kịch liệt về vấn đề hai nghệ sĩ trên hợp tác với nhau.

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Bộ phim Một Vách Đá Nhô Lên Từ Biển do cô đóng chính vừa xuất sắc lọt vào danh sách đề cử cho hạng mục phim ngắn tại LHP Cannes lần thứ 75

Theo đó, tuy năng lực của Diêu An Na từng có đôi lúc thất thường nhưng thời gian gần đây cô đã cố gắng thể hiện khả năng của mình, bằng chứng là bộ phim điện ảnh do cô đóng chính – Một Vách Đá Nhô Lên Từ Biển vừa xuất sắc lọt vào danh sách đề cử cho hạng mục phim ngắn tại LHP Cannes lần thứ 75.

Ngoài ra, cũng có nhiều bình luận động viên Diêu An Na hãy tự tin và kiên trì theo đuổi nghệ thuật bằng chính đôi chân của mình chứ đừng dựa dẫm vào tên tuổi của người khác.

Ảnh: Internet

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