Dân tình hào hứng khi Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lộ dấu hiệu hẹn hò: Fan 'đam mỹ' được dịp 'chèo thuyền ra khơi' nhiệt tình

Theo đó, mới đây, một blogger đã đăng tải một bài viết hé lộ câu chuyện "đáng ngờ" của cặp đôi vào năm 2020, và cho rằng cả 2 không hẳn chỉ là những đồng nghiệp bình thường.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Ảnh: Internet

Theo blogger này, lịch trình của Tiêu Chiến gần như không được công khai. Nhưng đột nhiên, đối với chuyến bay đến Bắc Kinh lần đó của anh lại được công khai một cách bất ngờ. Cùng ngày, Vương Nhất Bác cũng có lịch bay đến Bắc Kinh nhưng từ một địa điểm khác.