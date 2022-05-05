Dân tình hào hứng khi Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lộ dấu hiệu hẹn hò: Fan 'đam mỹ' được dịp 'chèo thuyền ra khơi' nhiệt tình

Sao quốc tế 05/05/2022 16:57

Sau bộ phim Trần Tình Lệnh, mối quan hệ giữa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến luôn luôn là chủ đề được nhiều người quan tâm, đặc biệt là các fan "đẩy thuyền couple".

Theo đó, mới đây, một blogger đã đăng tải một bài viết hé lộ câu chuyện "đáng ngờ" của cặp đôi vào năm 2020, và cho rằng cả 2 không hẳn chỉ là những đồng nghiệp bình thường. 

Dân tình hào hứng khi Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lộ dấu hiệu hẹn hò: Fan 'đam mỹ' được dịp 'chèo thuyền ra khơi' nhiệt tình - Ảnh 1
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Ảnh: Internet

Theo blogger này, lịch trình của Tiêu Chiến gần như không được công khai. Nhưng đột nhiên, đối với chuyến bay đến Bắc Kinh lần đó của anh lại được công khai một cách bất ngờ. Cùng ngày, Vương Nhất Bác cũng có lịch bay đến Bắc Kinh nhưng từ một địa điểm khác. 

Dân tình hào hứng khi Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lộ dấu hiệu hẹn hò: Fan 'đam mỹ' được dịp 'chèo thuyền ra khơi' nhiệt tình - Ảnh 2
 
Dân tình hào hứng khi Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lộ dấu hiệu hẹn hò: Fan 'đam mỹ' được dịp 'chèo thuyền ra khơi' nhiệt tình - Ảnh 3
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến liên tục đổi lịch bay. Ảnh: Internet
Dân tình hào hứng khi Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lộ dấu hiệu hẹn hò: Fan 'đam mỹ' được dịp 'chèo thuyền ra khơi' nhiệt tình - Ảnh 4
Nhiều chuyến bay đến Bắc Kinh bị hủy. Ảnh: Internet

Sau khi Tiêu Chiến đến được Bắc Kinh thì thời tiết trở nên xấu, nhiều chuyến bay bắt đầu hủy do thời tiết quá khắc nghiệt khiến Vương Nhất Bác phải tiếp tục chuyển sang chuyến bay khác. Anh liên tục đổi chuyến bay từ đêm sang 5 giờ chiều, sang 4 giờ chiều và cuối cùng lên chuyến bay đến Bắc Kinh vào khoảng 2 giờ chiều. Tin tức ngày hôm đó cho biết hơn 100 chuyến bay đến Bắc Kinh đã bị hủy nhưng cả 2 diễn viên đều cố gắng đến địa điểm này.

Dân tình hào hứng khi Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lộ dấu hiệu hẹn hò: Fan 'đam mỹ' được dịp 'chèo thuyền ra khơi' nhiệt tình - Ảnh 5
Vương Nhất Bác -Tiêu Chiến. Ảnh: Internet

Việc Vương Nhất Bác bất chấp mưa gió để đến Bắc Kinh khiến nhiều người đặt nghi vấn phải chăng nam diễn viên đến đây để gặp Tiêu Chiến? Tuy nhiên tất cả chỉ là suy đoán, còn "nội tình" thì chỉ có Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác là rõ nhất.

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Từ khóa:   Vương Nhất Bác Tiêu Chiến Tiêu Chiến - Vương Nhất Bác Sao Hoa Ngữ Sao Châu Á

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