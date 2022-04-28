CĐM háo hức với thông tin Vương Nhất Bác nên duyên với sao nữ nổi tiếng này trong phim mới, netizen nhận đình: 'Đây sẽ là một bộ phim đáng để thưởng thức'

Sao quốc tế 28/04/2022 21:05

Sau thời gian im ắng, Vương Nhất Bác đã quyết định comeback và người đóng cùng nam tài tử, không đâu khác chính là ''tình đầu quốc dân'' Chương Nhược Nam.

Sau một thời gian biến mất trên thị trường điện ảnh xứ Trung. Mới đây, nam thần Vương Nhất Bác đã quyết định trở lại và đang nhận được rất nhiều sự chú ý từ phía người hâm mộ. 

CĐM háo hức với thông tin Vương Nhất Bác nên duyên với sao nữ nổi tiếng này trong phim mới, netizen nhận đình: 'Đây sẽ là một bộ phim đáng để thưởng thức' - Ảnh 1
Nam diễn viên Vương Nhất Bác - Ảnh: Internet 

Cụ thể, Vương Nhất Bác sẽ góp mặt trong câu chuyện thứ 2 của phim Tôi Và Thanh Xuân Của Tôi mang tên Khán Kiến Thiên. Dàn diễn viên ngoài Vương Nhất Bác còn có Vương Tử Dị, Chương Nhược Nam và Cao Á Lân.

Trong đó, Chương Nhược Nam là cái tên nhận được sự quan tâm lớn từ phía khán giả xứ Trung. Sở hữu nhan sắc xinh đẹp nhưng khả năng đóng phim của cô nàng vẫn là một dấu hỏi lớn. Chính vì vậy, CĐM lo sợ bộ phim sẽ thất bại thảm hại, dù cho cặp chính có đẹp đôi đến đâu đi chăng nữa. 

CĐM háo hức với thông tin Vương Nhất Bác nên duyên với sao nữ nổi tiếng này trong phim mới, netizen nhận đình: 'Đây sẽ là một bộ phim đáng để thưởng thức' - Ảnh 2
Vương Nhất Bác và Chương Nhược Nam - Ảnh: Internet

Bộ phim Tôi Và Thanh Xuân Của Tôi gồm nhiều câu chuyện khác nhau. Phim kể về cuộc hành trình của những thanh niên nhiệt huyết "cắm rễ" nơi núi sâu để ươm mầm tri thức, giúp đỡ trẻ em nhìn ra thế giới rộng lớn bên ngoài. 

Với nội dung hấp dẫn và dàn diễn viên đình đám, Tôi Và Thanh Xuân Của Tôi chính là bộ phim điện ảnh đáng mong đợi trong thời gian tới. Khán giả đặt nhiều kỳ vọng vào lần trở lại này của nam thần Vương Nhất Bác.

Netizen 'thúc giục' Dương Tử xác nhận mối quan hệ với Vương Nhất Bác còn chưa đâu vào đâu, nữ diễn viên lại đón nhận thêm một thông tin không thể nào vui hơn

Netizen 'thúc giục' Dương Tử xác nhận mối quan hệ với Vương Nhất Bác còn chưa đâu vào đâu, nữ diễn viên lại đón nhận thêm một thông tin không thể nào vui hơn

Nữ diễn viên đang trải qua những ngày tháng hết sức vui vẻ khi mới đây, cô còn được giáo viên dạy lễ nghi cho phim Thanh Trâm Hành khen tới tấp vì điều này.

Xem thêm
Từ khóa:   sao châu á Vương Nhất Bác Chương Nhược Nam Tôi và thanh xuân của tôi Cbiz

TIN LIÊN QUAN

Netizen 'thúc giục' Dương Tử xác nhận mối quan hệ với Vương Nhất Bác còn chưa đâu vào đâu, nữ diễn viên lại đón nhận thêm một thông tin không thể nào vui hơn

Netizen 'thúc giục' Dương Tử xác nhận mối quan hệ với Vương Nhất Bác còn chưa đâu vào đâu, nữ diễn viên lại đón nhận thêm một thông tin không thể nào vui hơn

Xôn xao tin Dương Tử 'nên duyên' cùng Vương Nhất Bác sau khi 'chia tay' với Tiêu Chiến

Xôn xao tin Dương Tử 'nên duyên' cùng Vương Nhất Bác sau khi 'chia tay' với Tiêu Chiến

Điểm mặt những người tình màn ảnh của Tiêu Chiến: Dương Tử, Lý Thấm có chemistry 'cực ngọt' vẫn không 'vượt mặt' được nam thần Vương Nhất Bác  

Điểm mặt những người tình màn ảnh của Tiêu Chiến: Dương Tử, Lý Thấm có chemistry 'cực ngọt' vẫn không 'vượt mặt' được nam thần Vương Nhất Bác  

Vương Nhất Bác bị antifan chế giễu 'đồ không có não', netizen 'bức xúc' lên tiếng thay chính chủ: 'Mấy người chế giễu Vương Nhất Bác mới là hành động mất não đó'

Vương Nhất Bác bị antifan chế giễu 'đồ không có não', netizen 'bức xúc' lên tiếng thay chính chủ: 'Mấy người chế giễu Vương Nhất Bác mới là hành động mất não đó'

Tài nguyên vai diễn 'ngon nghẻ', Nam Thần này vẫn chưa 'sáng' bằng Hứa Khải hay Vương Nhất Bác, netizen tiếc nuối nhưng vẫn cổ vũ có vai diễn mới

Tài nguyên vai diễn 'ngon nghẻ', Nam Thần này vẫn chưa 'sáng' bằng Hứa Khải hay Vương Nhất Bác, netizen tiếc nuối nhưng vẫn cổ vũ có vai diễn mới

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 16/3/2022: Hậu Đặng Luân trốn thuế, Nghê Ni 'nên duyên' cùng Vương Nhất Bác, phim của Triệu Lệ Dĩnh bị lùi lịch chiếu?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 16/3/2022: Hậu Đặng Luân trốn thuế, Nghê Ni 'nên duyên' cùng Vương Nhất Bác, phim của Triệu Lệ Dĩnh bị lùi lịch chiếu?

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?