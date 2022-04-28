CĐM háo hức với thông tin Vương Nhất Bác nên duyên với sao nữ nổi tiếng này trong phim mới, netizen nhận đình: 'Đây sẽ là một bộ phim đáng để thưởng thức'

Sau thời gian im ắng, Vương Nhất Bác đã quyết định comeback và người đóng cùng nam tài tử, không đâu khác chính là ''tình đầu quốc dân'' Chương Nhược Nam.

Sau một thời gian biến mất trên thị trường điện ảnh xứ Trung. Mới đây, nam thần Vương Nhất Bác đã quyết định trở lại và đang nhận được rất nhiều sự chú ý từ phía người hâm mộ.

Nam diễn viên Vương Nhất Bác - Ảnh: Internet

Cụ thể, Vương Nhất Bác sẽ góp mặt trong câu chuyện thứ 2 của phim Tôi Và Thanh Xuân Của Tôi mang tên Khán Kiến Thiên. Dàn diễn viên ngoài Vương Nhất Bác còn có Vương Tử Dị, Chương Nhược Nam và Cao Á Lân.

Trong đó, Chương Nhược Nam là cái tên nhận được sự quan tâm lớn từ phía khán giả xứ Trung. Sở hữu nhan sắc xinh đẹp nhưng khả năng đóng phim của cô nàng vẫn là một dấu hỏi lớn. Chính vì vậy, CĐM lo sợ bộ phim sẽ thất bại thảm hại, dù cho cặp chính có đẹp đôi đến đâu đi chăng nữa.

Vương Nhất Bác và Chương Nhược Nam - Ảnh: Internet

Bộ phim Tôi Và Thanh Xuân Của Tôi gồm nhiều câu chuyện khác nhau. Phim kể về cuộc hành trình của những thanh niên nhiệt huyết "cắm rễ" nơi núi sâu để ươm mầm tri thức, giúp đỡ trẻ em nhìn ra thế giới rộng lớn bên ngoài.

Với nội dung hấp dẫn và dàn diễn viên đình đám, Tôi Và Thanh Xuân Của Tôi chính là bộ phim điện ảnh đáng mong đợi trong thời gian tới. Khán giả đặt nhiều kỳ vọng vào lần trở lại này của nam thần Vương Nhất Bác.

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