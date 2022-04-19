Vương Nhất Bác bị antifan chế giễu 'đồ không có não', netizen 'bức xúc' lên tiếng thay chính chủ: 'Mấy người chế giễu Vương Nhất Bác mới là hành động mất não đó'

Sao quốc tế 19/04/2022 23:18

Mọi hành động của Vương Nhất Bác cho dù là tốt hay xấu, cũng đều bị antifan cho rằng là đồ ''không có não, chỉ giỏi làm màu''.

Sau hai năm vươn lên đỉnh cao, Vương Nhất Bác dường như rất ít xuất hiện tại các show truyền hình, mà thay vào đó nam diễn viên hầu như dành hết thời gian của mình vào việc trau dồi kỹ năng diễn xuất. Việc làm này của nam diễn viên, nhận về vô số lời tán thành từ người hâm mộ nhưng bên cạnh đó, đối với các antifan của anh chàng, thì việc này hoàn toàn vô nghĩa và sáo rỗng. 

Vương Nhất Bác bị antifan chế giễu 'đồ không có não', netizen 'bức xúc' lên tiếng thay chính chủ: 'Mấy người chế giễu Vương Nhất Bác mới là hành động mất não đó' - Ảnh 1
Vương Nhất Bác - Ảnh: Internet

Mới đây, sau một thời gian im hơi lặng tiếng, Vương Nhất Bác đã cập nhật một bài viết chúc mừng sinh nhật đàn anh Uông Hàm - người từng làm việc chung với nam diễn viên 9x trong gameshow Thiên Thiên Hướng Thượng. Chỉ một dòng chúc đơn giản, tưởng chừng như chẳng có gì lại gây ra không ít tranh cãi. 

Nguyên nhân là bởi, Vương Nhất Bác đã nói lời chia tay Thiên Thiên Hướng Thượng vào năm ngoái vì không có chứng chỉ hành nghề MC, không còn là đồng nghiệp với Uông Hàm nữa, nên antifan cho rằng lời chúc của anh chàng là "thiếu thành tâm", tỏ ra thân thiết với tiền bối chỉ là vẻ bề ngoài. 

Vương Nhất Bác bị antifan chế giễu 'đồ không có não', netizen 'bức xúc' lên tiếng thay chính chủ: 'Mấy người chế giễu Vương Nhất Bác mới là hành động mất não đó' - Ảnh 2
Vương Nhất Bác và Uông Hàm - Ảnh: Internet

Chứng kiến idol của mình bị bôi nhọ một cách quá đáng, các fan của anh chàng đã có đôi lời bênh vực nam diễn viên như :  

- Mấy người chế giễu Vương Nhất Bác mới là hành động mất não đó. 

- Chúc mừng sinh nhật đàn anh thân thiết thôi mà cũng không yên với mấy bạn "hắc tử". 

- Làm biếng đến nỗi không còn muốn nói gì với mấy người. Chúc sinh nhật mà kêu anh tôi làm màu với diễn, nực cười. 

- Mấy bạn anti fan sống tích cực lên tí đi, cứ kiếm chuyện hoài là sao.

 

Chả biết Vương Nhất Bác có làm điều gì đắc tội với antifan hay không, mà mọi nhất cử, nhất động của anh chàng đều bị soi mói một cách kỹ lưỡng và sẽ chỉ trích gay gắt nếu anh chàng này, làm sai điều gì đó. 

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