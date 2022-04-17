Danh hiệu “Thánh bán phim” gọi tên Vương Nhất Bác: Phá vỡ kỷ lục chiêu thương phim truyền hình nhờ Hữu Phỉ

Vương Nhất Bác từng giúp Hữu Phỉ phá kỷ lục chiêu thương phim truyền hình.

Ở thời điểm hiện tại, Vương Nhất Bác đang là một trong những lưu lượng hàng đầu của Cbiz. Sở hữu ngoại hình điển trai, số lượng fan đông đảo, giá trị thương mại cao nên phim của Vương Nhất Bác cũng rất được lòng nhà đầu tư. Theo tiết lộ từ người trong ngành, Vương Nhất Bác từng giúp Hữu Phỉ phá kỷ lục chiêu thương phim truyền hình. Vương Nhất Bác từng giúp Hữu Phỉ phá kỷ lục chiêu thương phim truyền hình - Ảnh: Chụp màn hình Cụ thể, nhân viên đài truyền hình cho biết, về phía nam diễn viên, người có khả năng chiêu thương tốt nhất chính là Vương Nhất Bác. Ở thời điểm khi bộ phim Hữu Phỉ do Vương Nhất Bác và Triệu Lệ Dĩnh mở chiêu thương, một nhãn hiệu đã sẵn sàng bỏ ra số tiền là 120 triệu NDT (khoảng 431 tỷ đồng). Con số này lớn đến mức đã phá vỡ toàn bộ kỷ lục chiêu thương của các bộ phim truyền hình trước đó.

Hữu Phỉ do Vương Nhất Bác và Triệu Lệ Dĩnh mở chiêu thương - Ảnh: Chụp màn hình Cuối năm 2020, đầu năm 2021 bộ phim Hữu Phỉ lên sóng nhưng không tạo được tiếng vang lớn. Dù thần thái nhân vật mà Vương Nhất Bác thể hiện qua poster, trailer cũng được khen ngợi là bớt đơ cứng hơn Trần Tình Lệnh. Tuy nhiên, màn tương tác của Vương Nhất Bác - Triệu Lệ Dĩnh đều không làm hài lòng khán giả. Tuy nhiên sau khi phim kết thúc, thương hiệu từng bỏ ra 431 tỷ đồng chiêu thương Hữu Phỉ vẫn quyết định giữ hợp tác với Vương Nhất Bác. Được biết, chỉ nhờ số tiền chiêu thương Hữu Phỉ mà phía nhà đài phát sóng phim đã thu hồi về khoản vốn đầu tư ban đầu. Cảnh tương tác Vương Nhất Bác - Triệu Lệ Dĩnh không làm hài lòng khán giả - Ảnh: Chụp màn hình Không những thế, tên tuổi của Vương Nhất Bác còn giúp loạt phim, chương trình có mặt anh chàng nhận được những hợp đồng quảng cáo lớn. Sau khi bạo hồng nhờ Trần Tình Lệnh, những bộ phim được lợi khi có sự tham gia của Vương Nhất Bác gồm, Hữu Phỉ, Phong Khởi Lạc Dương. Phía nhân viên đài truyền hình cũng cho biết, năng lực bán phim của Vương Nhất Bác là rất hiếm thấy, chưa có nam diễn viên nào vượt được.

Một cảnh phim Trần Tình Lệnh - Ảnh: Chụp màn hình Vương Nhất Bác là nam diễn viên chỉ mới nổi lên từ sau bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết đam mỹ Trần Tình Lệnh năm 2019. Bộ phim này đã giúp chàng mỹ nam một bước trở thành đỉnh lưu lượng của Cbiz, vượt mặt cả bạn diễn Tiêu Chiến cũng nổi không kém. Tuy diễn xuất lúc lên, lúc xuống thế nhưng anh chàng vẫn thu hút khán giả nhờ ngoại hình điển trai, tính cách thân thiện, đáng yêu.

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