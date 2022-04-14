Tài nguyên vai diễn 'ngon nghẻ', Nam Thần này vẫn chưa 'sáng' bằng Hứa Khải hay Vương Nhất Bác, netizen tiếc nuối nhưng vẫn cổ vũ có vai diễn mới

Nếu như bên dàn tiểu hoa có Trương Tử Phong, Lý Nhất Đồng luôn nhận được kịch bản chất lượng thì bên nhà trai có Trương Tân Thành - dù còn khá trẻ nhưng tài nguyên luôn thuộc vào dạng vô cùng "ngon nghẻ", được hợp tác với nhiều đạo diễn lão làng trong nghề.

Nhắc đến lứa tiểu sinh hậu 95 nổi bật trong làng giải trí Hoa ngữ, chắc hẳn nhiều người sẽ nghĩ đến những cái tên như Hứa Khải, Vương Nhất Bác, Tống Uy Long... Nhưng lại bỏ qua mất một nhân vật có tài nguyên cực tốt, diễn xuất cũng được đánh giá cao, chỉ tiếc vẫn chưa thể đạt tới đỉnh cao của sự nghiệp - đó chính là Trương Tân Thành.

Trương Tân Thành quả thực rất may mắn khi được tham gia vào một bộ tác phẩm chính kịch và hợp tác cùng các tiền bối lão làng trong nghề.

Mới đây nhất, bộ phim truyền hình Huyện Ủy Đại Viện đã chính thức công bố đội hình diễn viên, ngay lập tức khiến netizen phải cảm thán trước tài nguyên quá tốt của Trương Tân Thành, khi có thể chiếm được một suất diễn chính bên cạnh những tiền bối "chất lượng cao" như Hồ Ca, Ngô Việt, Hoàng Lỗi... Phim do đạo diễn Khổng Sênh cầm trịch - người đóng góp lớn nhất vào thành công của Lang Nha Bảng, Hoan Lạc Tụng... và được sản xuất bởi Chính Ngọ.

Đương nhiên, nói đi cũng phải nói lại, định hướng đoàn đội của Trương Tân Thành khác hoàn toàn so với Hứa Khải hay Tống Uy Long. Trước giờ, nam diễn viên "Lấy Danh Nghĩa Người Nhà" có xu hướng tập chung nhiều hơn vào các bộ phim chính kịch và phái thực lực thay vì chạy theo con đường lưu lượng.

Đáng tiếc, như đã nói ở trên, may mắn vẫn chưa mỉm cười với anh chàng. Nói không đâu xa, nửa cuối năm 2021, bộ phim "Hào Quang" do Trương Tân Thành và Thái Văn Tịnh đóng chính, dù kịch bản chắc tay, diễn xuất được giới chuyên môn đánh giá cao nhưng khán giả Đại lục lại chẳng mấy đón nhận, rating khá lẹt đẹt.

"Hào quang" do Tân Thành đóng chính - Ảnh: Chụp màn hình

Trương Tân Thành debut năm 2013 với bộ điện ảnh Xe Buýt Trường Học, bắt đầu nhận được chú ý nhờ vai diễn học bá Lâm Dương trong Xin Chào Ngày Xưa Ấy (2017), nhưng phải đến 3 năm sau đó, tên tuổi nam diễn viên 1995 mới thực sự phổ biến khi hóa thân vào vai anh nhỏ Hạ Tử Thu của Lấy Danh Nghĩa Người Nhà - hợp tác cùng Tống Uy Long, Đàm Tùng Vận.

"Lấy danh nghĩa người nhà" đưa tên tuổi Trương Tân Thành đến gần với khán giả - Ảnh: Chụp màn hình

Trong phim “Lấy danh nghĩa người nhà”, Trương Tân Thành diễn xuất quá xuất sắc khiến khán giả cùng khóc, cùng cười với nhân vật Hạ Tử Thu. Từ ánh mắt, cử chỉ cho đến lời nói đều toát lên thần thái, nội tâm của nhân vật. Điều này đã khiến khán giả quên đi đó là Trương Tân Thành mà chỉ nhớ đây là Hạ Tử Thu. Đây chính là niềm ao ước, mong muốn của bất cứ diễn viên nào khi tham gia một bộ phim. Họ mong muốn được để lại dấu ấn với khán giả để vai diễn của mình được nhớ mãi không quên. Và Trương Tân Thành đã làm được điều đó.

Nhân vật "Hạ Tử Thu" lấy nhiều nước mắt của khán giả - Ảnh: Chụp màn hình

Một số bình luận của cư dân mạng:

- Tài nguyên của Trương Tân Thành khiến tôi phải cảm thán luôn đó trời!

- Trương Tân Thành giống kiểu Lý Nhất Đồng bên nữ ấy nhỉ, tài nguyên vừa nhiều vừa ngon mà vẫn không bật lên được.

- Hi vọng anh nhỏ sẽ thành công với vai diễn này.

- Tài nguyên của Trương Tân Thành ngon vậy? Toàn hợp tác với đạo diễn lão làng.

- Mong chờ vai diễn của Tân Thành quá đi!

Mong rằng, bộ phim truyền hình mới lần này sẽ là cơ hội để Trương Tân Thành bứt phá và có được chỗ đứng vững chắc hơn trong làng giải Hoa ngữ.