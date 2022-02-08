Nhan sắc 'hoa nhường nguyệt thẹn' của mỹ nam C-biz khi giả gái: Trương Tân Thành không thua kém nữ giới, Hoắc Kiến Hoa, Lâm Canh Tân xấu 'xúc phạm' người nhìn

Sao quốc tế 08/02/2022 10:44

Khi đóng những cảnh giả gái, trái với những "tiểu thịt tươi" xinh đẹp không thua gì con gái thì Hoắc Kiến Hoa, Lâm Canh Tân và Lý Dịch Phong lại khiến người xem cười như được mùa vì nhan sắc xấu đến vô hạn.

Để hoàn thành tốt các vai diễn, không ít nam thần C-biz đã phải ngậm ngùi giả gái. Tuy vậy, khác với vẻ khôi ngô tuấn tú thường ngày của mình, nhiều mỹ nam đã không ngại hóa thân thành những nhân vật cải trang nữ với nhan sắc "xấu đau xấu đớn".

Hầu Minh Hạo

hoac kien hoa 1
Dung mạo e thẹn, có phần mong manh của 'thiếu nữ' Hầu Minh Hạo

Nhan sắc của Hầu Minh Hạo thật sự "không phải dạng vừa đâu", khi anh chàng giả gái thì dung mạo của anh còn có phần lấn lướt hơn so với các bạn diễn nữ khác. Chỉ cần trang điểm nhẹ nhàng và một chút biến hóa với trang phục, nhiều ý kiến nhận xét nam diễn viên không hề "lố" khi giả gái mà còn vô cùng hợp nữa.

Trương Tân Thành

hoac kien hoa 2
Trong Đại Tống Thiếu Niên Chí, nhan sắc của Trương Tân Thành thậm chí còn làm lu mờ đi các diễn viên nữ khác

Trong Đại Tống Thiếu Niên Chí, Trương Tân Thành đã không ngại phải giả gái. Kết quả thật không ngoài mong đợi khi nhan sắc của anh thậm chí còn làm lu mờ đi các diễn viên nữ khác, đồng thời cũng thể hiện sự đa dạng trong diễn xuất của anh chàng.

Hoắc Kiến Hoa

hoac kien hoa 3
Dù cho đẹp trai nhất nhì C-biz thì Hoắc Kiến Hoa lại không hề hợp để cải trang nữ

Hoắc Kiến Hoa nổi tiếng là một diễn viên rất tận tâm và chịu đầu tư vào vai diễn của mình, tuy rất ghét phải giả gái nhưng để hoàn thành vai diễn xuất sắc thì anh vẫn phải nhắm mắt làm liều. Tuy vậy, có thể thấy, dù cho đẹp trai nhất nhì C-biz thì anh lại không hề hợp để cải trang nữ, khi giả gái thì nhan sắc của anh thật sự khiến người xem phải đi rửa mắt lại vài lần vì quá xấu.

Lý Dịch Phong

hoac kien hoa 4
Lý Dịch Phong hóa thân thành một bà mối trung niên chua ngoa và đanh đá

Khi các đồng nghiệp nam khác giả gái thì đều là vai thiếu nữ, Lý Dịch Phong lại tình nguyện hóa thân thành một bà mối trung niên. Đã ăn mặc khá lòe loẹt còn trang điểm khá đậm, diễn xuất của anh càng khiến người xem cười nắc nẻ vì quá phù hợp với một bà mai chanh chua, đanh đá.

Lâm Canh Tân

hoac kien hoa 5
Nếu có cuộc thi xem ai là người giả gái xấu nhất thì Lâm Canh Tân sẽ giành ngay cúp quán quân

Vốn có khuôn mặt khá góc cạnh cùng vóc dáng cao to, Lâm Canh Tân khi giả gái thật sự khiến người khác phải hãi hùng. Ngoài việc dung mạo khá thô kệch và kém hấp dẫn, "mỹ nữ" Lâm Canh Tân còn bị chuyên gia trang điểm dìm ác khi trang điểm má hồng cường điệu lại còn điểm xuyết cho anh thêm nốt ruồi to vô cùng xấu xí. Quả thật không ngoa khi nói nếu có cuộc thi xem ai là người giả gái xấu nhất thì Lâm Canh Tân sẽ giành ngay cúp quán quân.

Ảnh: Internet

Lâm Tâm Như lần đầu hé lộ bí mật 'động trời' khi về 'chung một nhà' với Hoắc Kiến Hoa

Lâm Tâm Như lần đầu hé lộ bí mật 'động trời' khi về 'chung một nhà' với Hoắc Kiến Hoa

Mới đây, trang sohu đăng bài viết về việc Lâm Tâm Như đã có những chia sẻ về công việc cũng như cuộc sống hôn nhân khiến nhiều người chú ý.

Xem thêm
Từ khóa:   Hoắc Kiến Hoa Lâm Canh Tân Lý Dịch Phong sao Hoa ngữ nam thần giả gái

TIN LIÊN QUAN

Lâm Tâm Như lần đầu hé lộ bí mật 'động trời' khi về 'chung một nhà' với Hoắc Kiến Hoa

Lâm Tâm Như lần đầu hé lộ bí mật 'động trời' khi về 'chung một nhà' với Hoắc Kiến Hoa

Bà xã Hoắc Kiến Hoa thoải mái khoe mặt mộc đẹp không tỳ vết ở độ tuổi U50

Bà xã Hoắc Kiến Hoa thoải mái khoe mặt mộc đẹp không tỳ vết ở độ tuổi U50

'Dập tan' tin đồn lục đục, Lâm Tâm Như cùng Hoắc Kiến Hoa làm một điều đặc biệt dành cho 'con gái rượu'

'Dập tan' tin đồn lục đục, Lâm Tâm Như cùng Hoắc Kiến Hoa làm một điều đặc biệt dành cho 'con gái rượu'

Sau một thời gian 'lặn mất tăm', Hoắc Kiến Hoa khiến dân tình 'mắt tròn mắt dẹt' khi gặp ngoài đời

Sau một thời gian 'lặn mất tăm', Hoắc Kiến Hoa khiến dân tình 'mắt tròn mắt dẹt' khi gặp ngoài đời

Lâm Tâm Như gửi lời chúc sinh nhật Hoắc Kiến Hoa cực tình cảm, đập tan tin đồn ly hôn

Lâm Tâm Như gửi lời chúc sinh nhật Hoắc Kiến Hoa cực tình cảm, đập tan tin đồn ly hôn

Lâm Tâm Như kể về 'lần đầu' nên duyên với Hoắc Kiến Hoa, 'ngượng chín mặt' nhưng lại thành tri kỷ sau này

Lâm Tâm Như kể về 'lần đầu' nên duyên với Hoắc Kiến Hoa, 'ngượng chín mặt' nhưng lại thành tri kỷ sau này

TIN MỚI NHẤT

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đời sống 19 phút trước
Lợi ích sức khỏe và giá trị dinh dưỡng dồi dào từ loại củ quen thuộc

Lợi ích sức khỏe và giá trị dinh dưỡng dồi dào từ loại củ quen thuộc

Dinh dưỡng 25 phút trước
Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đời sống 1 giờ 23 phút trước
Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Vận rủi lùi xa, hào quang rực rỡ trong 9 ngày tới, 3 con giáp tha hồ làm giàu, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ

Vận rủi lùi xa, hào quang rực rỡ trong 9 ngày tới, 3 con giáp tha hồ làm giàu, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 7/10/2026: Bật tăng, vàng nhẫn đắt thêm 500 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 7/10/2026: Bật tăng, vàng nhẫn đắt thêm 500 nghìn/lượng

Đời sống 2 giờ 4 phút trước
3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc' sau ngày 7/10/2026

3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc' sau ngày 7/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI BAN, đánh đâu thắng đó, tiền của dư dả, tiêu xài thả ga, đào hoa rộng mở

Sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI BAN, đánh đâu thắng đó, tiền của dư dả, tiêu xài thả ga, đào hoa rộng mở

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào