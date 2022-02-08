Nhan sắc 'hoa nhường nguyệt thẹn' của mỹ nam C-biz khi giả gái: Trương Tân Thành không thua kém nữ giới, Hoắc Kiến Hoa, Lâm Canh Tân xấu 'xúc phạm' người nhìn

Để hoàn thành tốt các vai diễn, không ít nam thần C-biz đã phải ngậm ngùi giả gái. Tuy vậy, khác với vẻ khôi ngô tuấn tú thường ngày của mình, nhiều mỹ nam đã không ngại hóa thân thành những nhân vật cải trang nữ với nhan sắc "xấu đau xấu đớn".

Nhan sắc của Hầu Minh Hạo thật sự "không phải dạng vừa đâu", khi anh chàng giả gái thì dung mạo của anh còn có phần lấn lướt hơn so với các bạn diễn nữ khác. Chỉ cần trang điểm nhẹ nhàng và một chút biến hóa với trang phục, nhiều ý kiến nhận xét nam diễn viên không hề "lố" khi giả gái mà còn vô cùng hợp nữa.

Trong Đại Tống Thiếu Niên Chí, nhan sắc của Trương Tân Thành thậm chí còn làm lu mờ đi các diễn viên nữ khác

Trong Đại Tống Thiếu Niên Chí, Trương Tân Thành đã không ngại phải giả gái. Kết quả thật không ngoài mong đợi khi nhan sắc của anh thậm chí còn làm lu mờ đi các diễn viên nữ khác, đồng thời cũng thể hiện sự đa dạng trong diễn xuất của anh chàng.

Hoắc Kiến Hoa

Dù cho đẹp trai nhất nhì C-biz thì Hoắc Kiến Hoa lại không hề hợp để cải trang nữ

Hoắc Kiến Hoa nổi tiếng là một diễn viên rất tận tâm và chịu đầu tư vào vai diễn của mình, tuy rất ghét phải giả gái nhưng để hoàn thành vai diễn xuất sắc thì anh vẫn phải nhắm mắt làm liều. Tuy vậy, có thể thấy, dù cho đẹp trai nhất nhì C-biz thì anh lại không hề hợp để cải trang nữ, khi giả gái thì nhan sắc của anh thật sự khiến người xem phải đi rửa mắt lại vài lần vì quá xấu.

Lý Dịch Phong

Lý Dịch Phong hóa thân thành một bà mối trung niên chua ngoa và đanh đá

Khi các đồng nghiệp nam khác giả gái thì đều là vai thiếu nữ, Lý Dịch Phong lại tình nguyện hóa thân thành một bà mối trung niên. Đã ăn mặc khá lòe loẹt còn trang điểm khá đậm, diễn xuất của anh càng khiến người xem cười nắc nẻ vì quá phù hợp với một bà mai chanh chua, đanh đá.

Lâm Canh Tân

Nếu có cuộc thi xem ai là người giả gái xấu nhất thì Lâm Canh Tân sẽ giành ngay cúp quán quân

Vốn có khuôn mặt khá góc cạnh cùng vóc dáng cao to, Lâm Canh Tân khi giả gái thật sự khiến người khác phải hãi hùng. Ngoài việc dung mạo khá thô kệch và kém hấp dẫn, "mỹ nữ" Lâm Canh Tân còn bị chuyên gia trang điểm dìm ác khi trang điểm má hồng cường điệu lại còn điểm xuyết cho anh thêm nốt ruồi to vô cùng xấu xí. Quả thật không ngoa khi nói nếu có cuộc thi xem ai là người giả gái xấu nhất thì Lâm Canh Tân sẽ giành ngay cúp quán quân.

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