Bà xã Hoắc Kiến Hoa thoải mái khoe mặt mộc đẹp không tỳ vết ở độ tuổi U50

Lâm Tâm Như được biết đến là một ngôi sao đa tài, được khán giả yêu mến. Cô đóng nhiều phim như Đại hỷ lâm môn, Tân dòng sông ly biệt, Hoàn Châu cách cách... Cô có cuộc sống viên mãn bên nam diễn viên đồng hương Hoắc Kiến Hoa và con gái tên là Cá Heo Nhỏ.

Trong ảnh, bà xã Hoắc Kiến Hoa mặc một bộ váy len màu đỏ sọc trắng rất thoải mái, mái tóc dài qua vai không cầu kì. Nữ diễn viên trang điểm nhẹ nhàng, phong thái thư thả mà kiều diễm chăm chú đọc tạp chí. Đáng chú ý là Lâm Tâm Như còn đặt một chiếc túi xách hiệu trị giá hơn 60 triệu đồng.

Mới đây, Lâm Tâm Như đã đăng tải những bức ảnh đời thường lên trang cá nhân Instagram của mình kèm theo dòng caption: "Cuối tuần rồi, cố gắng thêm một buổi chiều nữa là mọi người có thể thư giãn rồi". Nhan sắc mộc mạc của Lâm Tâm Như khiến người hâm mộ yêu thích đến không thể rời mắt.

Đồng thời, thần thái của nữ điễn viên toát lên khí chất sang trọng, thanh thoát. Nhan sắc mặt mộc của nàng "Hạ Tử Vi" ở tuổi 45 khiến dân tình không ngại tặng cho cô cả "cơn mưa" thả tim. Không ít người cho rằng, nhan sắc của Lâm Tâm Như hiện giờ vẫn vượt xa nhiều diễn viên đàn em.

Nữ diễn viên gây ấn tượng với nhan sắc tỏa sáng - Ảnh: Internet

Cô có cuộc sống viên mãn bên nam diễn viên đồng hương Hoắc Kiến Hoa và con gái tên là Cá Heo Nhỏ - Ảnh: Internet

Để có một làn da đẹp và cơ thể khỏe mạnh ở độ tuổi U50, Lâm Tâm Như không chỉ chăm sóc da bằng việc rửa, dưỡng da, cô còn chịu khó cả trong ăn uống. Cô còn ăn nhiều hoa quả và uống canh để bổ sung dinh dưỡng cho làn da. Tuy nhiên, cô thường từ chối những loại canh nhiều mỡ và quá bổ.

Ngoài ra, bà xã của Hoắc Kiến Hoa còn cố gắng duy trì cân nặng ở trong tầm kiểm soát để da và dáng đẹp. Ngay khi có dấu hiệu tăng cân, bà mẹ một con lập tức siết chặt chế độ ăn uống, tránh ăn thực phẩm chứa nhiều tinh bột, đường, thực phẩm dầu mỡ. Cô chọn ăn các loại thức ăn tươi, ăn nhạt, thường xuyên bổ sung vi chất bằng các loại hoa quả theo mùa.