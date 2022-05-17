Được xem là mỹ nam có sức hút khủng tại cbiz, nhưng chính điều này lại sắp sửa mang họa cho Vương Nhất Bác

CĐM Trung Quốc đang xôn xao trước tin đồn Vương Nhất Bác phải dùng tiền để để dìm phim của chính mình vì lo sợ ảnh hưởng đến hình ảnh của mình.

Cách đây không lâu, bộ phim chưa chiếu của Vương Nhất Bác và Trần Ngọc Kỳ là Thanh Ca Trục Tửu Thiếu Niên Hành bỗng được dân mạng nhắc tới. Dù đã hoàn thành từ khá lâu nhưng mãi cho đến tận thời điểm hiện tại, phim vẫn chưa được ra mắt đến với công chúng thậm chí theo nhiều nguồn tin từ vlogger xứ Trung còn cho rằng nam diễn viên họ Vương còn đang dùng tiền để dìm bộ phim xuống vì sợ diễn xuất dở trong phim sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp hiện tại của mình.

Nam diễn viên Vương Nhất Bác - Ảnh: Internet

Sau thành công của Trần Tình Lệnh, tên tuổi của Vương Nhất Bác lên như diều gặp gió, sở hữu gương mặt điển trai cộng thêm khả năng diễn xuất ở mức khả khiến cho nam diễn viên ở thời điểm hiện tại, anh chàng đã trở thành một trong những nam lưu lượng tuyến 1 của Cbiz.

Định hướng sự nghiệp của Vương Nhất Bác là đi theo con đường điện ảnh vậy nên Thanh Ca Trục Tửu Thiếu Niên Hành sẽ có thể là bước lùi trong con đường diễn xuất của anh chàng nên việc anh dùng tiền của mình để dìm bộ phim xuống là việc làm hoàn toàn dễ hiểu.

Tạo hình của Vương Nhất Bác trong Thanh Ca Trục Tửu Thiếu Niên Hành - Ảnh: Internet

Sau khi tin tức này được đưa ra, nhiều cư dân mạng đã mỉa mai Vương Nhất Bác, bởi lẽ diễn xuất của anh chàng từ đó đến nay vẫn y như cũ không có tiến bộ. Từ sau Trần Tình Lệnh loạt phim do chàng mỹ nam này đóng chính đều bị chê bai diễn xuất. Gương mặt cứng đờ, ánh mắt lúc nào cũng vô hồn chính là điểm chí mạng trong diễn xuất của Vương Nhất Bác.

Tựu chung lại tất cả những nhận định trên từ netizen chỉ mới dừng lại ở mức tin đồn và chưa hề có bất kỳ thông tin chính thức nào được đưa ra từ phía quản lý của Vương Nhất Bác.

Xôn xao tin Vương Nhất Bác 'nghỉ đóng' phim tiên hiệp, Dương Tử bất ngờ bị 'réo tên' Mới đây, cư dân mạng xứ Trung xôn xao trước thông tin Vương Nhất Bác vừa từ chối một kịch bản phim mới, có khả năng liên quan đến tin đồn hợp tác với Dương Tử.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/duoc-xem-la-my-nam-co-suc-hut-khung-tai-cbiz-nhung-chinh-dieu-nay-lai-sap-sua-mang-hoa-cho-vuong-nhat-bac-469419.html