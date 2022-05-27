Lộ diện sau tin đồn hẹn hò Tiêu Chiến, fan lo lắng với gương mặt có phần nhợt nhạt của Vương Nhất Bác

Sao quốc tế 27/05/2022 15:32

Những hình ảnh mới nhất của Vương Nhất Bác sau khi tin đồn hẹn hò với Tiêu Chiến được lan ra nhận được nhiều sự quan tâm từ phía khán giả.

Sáng ngày 27/5, đoàn làm phim Nhiệt Liệt đã tung ra loạt ảnh có sự xuất hiện của Vương Nhất Bác, sau thời gian miệt mài quay hình ở Bắc Kinh.

Lộ diện sau tin đồn hẹn hò Tiêu Chiến, fan lo lắng với gương mặt có phần nhợt nhạt của Vương Nhất Bác - Ảnh 1

Lộ diện sau tin đồn hẹn hò Tiêu Chiến, fan lo lắng với gương mặt có phần nhợt nhạt của Vương Nhất Bác - Ảnh 2
Gương mặt có phần mệt mỏi của Vương Nhất Bác - Ảnh: Internet

Trong loạt ảnh có thể thấy dường như Vương Nhất Bác đã thay đổi màu tóc, đồng thời khuôn mặt có phần nhợt nhạt. Tuy nhiên với nhan sắc đẹp trai vốn có của mình dù có chút mệt mỏi nhưng cũng đủ để anh chiếm mọi ánh nhìn từ phía báo chí. 

Trước đó không lâu, có tin đồn cho biết đã bắt gặp Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến 2 lần đi test Covid ở một địa điểm cùng đoàn phim với Tiêu Chiến, dù đoàn phim của Vương Nhất Bác cách địa điểm của Tiêu Chiến khá xa. 

Chính điều này làm dấy lên nghi vấn cả 2 đang bí mật hẹn hò với nhau, dẫu vậy vẫn chưa có bất kì thông tin nào xác nhận được việc này đồng thời 2 ngôi sao Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng im lặng trong chuyện này nên tất cả vẫn chỉ là nhận định từ phía người hâm mộ. 

Lộ diện sau tin đồn hẹn hò Tiêu Chiến, fan lo lắng với gương mặt có phần nhợt nhạt của Vương Nhất Bác - Ảnh 3
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác - Ảnh: Internet

Nói về phim điện ảnh Nhiệt Liệt, bộ phim kể về câu chuyện của Trần Thước (Vương Nhất Bác đóng chính) - một người ở trong hoàn cảnh khốn cùng vẫn kiên trì với ước mơ của mình. 

Tình cờ anh gặp được Đinh Lôi (Hoàng Bột đóng) - Bá Nhạc của cuộc đời mình. Đối diện với nhiều trở ngại và khó khăn, họ liệu có thể lật ngược tình thế và đánh bại những khó khăn của đời người?

Phim dự kiến sẽ chính thức ra mắt quý vị khán giả vào cuối năm 2022.

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