Vận đen mãi đeo bám không buông tha, chưa kịp ra mắt phim mới của Tiêu Chiến đã gặp sự cố

Sao quốc tế 24/05/2022 23:50

Bộ phim tiếp theo của Tiêu Chiến và Lý Thấm vướng phải thị phi gây xôn xao cộng đồng mạng Trung Quốc.

Vùng Biển Trong Mơ do Tiêu Chiến và Lý Thấm chủ diễn được quay tại Bắc Kinh, Vân Nam. Nhưng mới đây, bộ phim đã vướng vào thị phi không đáng có. 

Cụ thể, người dân đã đăng bài viết dài trên weibo để tố cáo đoàn làm phim dựng đạo cụ quay phim trong khu dân cư làm ảnh hưởng tới tình hình chống dịch.

Vận đen mãi đeo bám không buông tha, chưa kịp ra mắt phim mới của Tiêu Chiến đã gặp sự cố - Ảnh 1
Nam diễn viên Tiêu Chiến - Ảnh: Internet

Bài đăng xuất hiện trong khoảng một ngày thì biến mất. Sau đó, phía đoàn làm phim cũng chuyển địa điểm quay sang Hoành Điếm.

Ngoài ra kể từ khi công bố dự án, Vùng Biển Trong Mơ vướng phải không ít tin đồn. Một số người cho biết, Lý Thấm bị kẹt tại Thượng Hải vì dịch bệnh. Nữ diễn viên không thể vào đoàn như dự định nên ảnh hưởng đến tiến độ quay phim.

Vận đen mãi đeo bám không buông tha, chưa kịp ra mắt phim mới của Tiêu Chiến đã gặp sự cố - Ảnh 2
Poster mới nhất của Vùng Biển Trong Mơ - Ảnh: Internet

Vùng biển trong mơ là bộ phim thuộc thể loại chính kịch. Nếu tác phẩm thành công sẽ giúp Tiêu Chiến có cơ hội phát triển đường dài. Dẫu vậy tất cả chỉ dừng ở mức tin đồn và vẫn chưa có điều gì xác thực thông tin trên là hoàn toàn có thật cả. 

Không chỉ mình Vùng Biển Trong Mơ bị vận đen đeo bám mà bản thân Tiêu Chiến trong giai đoạn gầy đây cũng gặp rất nhiều vận rủi ảnh hưởng đến hình ảnh của bản thân trong mắt công chúng. 

Trong quá trình Thượng Hải phong tỏa, fan Tiêu Chiến đã lấy hàng quyên góp của người khác nhận thành đồ cứu trợ của thần tượng. Hành động này khiến nam diễn viên bị chê cười, danh tiếng cũng giảm sút.

Một số người còn cho rằng phải chăng tài tử họ Tiêu đang gặp hạn trong năm nay và khuyên nhủ có lẽ nam diễn viên nên đi giải hạn thì sẽ tốt hơn. 

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Từ khóa:   Tiêu Chiến Vùng biển trong mơ sao châu á Cbiz phim hoa ngữ

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