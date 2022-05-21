Không phải Tiêu Chiến, người Dương Tử muốn hợp tác nhất là một người bạn thân lâu năm?

Sao quốc tế 21/05/2022 16:00

Trên Weibo lan truyền bài đăng của một blogger với nội dung liên quan đến việc Dương Tử muốn dẫn nhân vật đặc biệt quay phim cùng mình nhưng kết quả nhận lại không như mong đợi

Mới đây, trên Weibo lan truyền bài đăng của một blogger với nội dung liên quan đến việc Dương Tử muốn dẫn nhân vật đặc biệt quay phim cùng mình nhưng kết quả nhận lại không như mong đợi. Cụ thể, blogger cho biết Dương Tử muốn dẫn theo Trương Nhất Sơn đi quay phim, nhưng hiện tại chưa có đoàn phim nào muốn dùng đến nam diễn viên.

Được biết, Trương Nhất Sơn là bạn thân hơn 17 năm của Dương Tử, cả hai trải qua khoảng thời gian tươi đẹp cùng nhau thời trung học. Cặp đôi cùng gây ấn tượng với vai diễn trong phim truyền hình ăn khách Nhà Có Trai Có Gái năm 2007.

Không phải Tiêu Chiến, người Dương Tử muốn hợp tác nhất là một người bạn thân lâu năm? - Ảnh 1
Nhà Có Trai Có Gái - Ảnh: Internet

 

Dù thông tin trên chưa được các nhân vật liên quan lên tiếng xác nhận nhưng khán giả khắp nơi đã bàn luận xôn xao. Trong đó, số đông công chúng nhận thấy việc Dương Tử muốn dẫn Trương Nhất Sơn đến đoàn phim cùng cô là điều dễ hiểu. Có lẽ, Dương Tử đang muốn nâng đỡ bạn mình để anh có được chỗ đứng nhất định trong nền phim ảnh Hoa ngữ. Bởi chàng trai "lắm tài nhiều tật" Nhất Sơn có sự nghiệp phim ảnh không quá triển vọng.

Bằng chứng là sau khi đóng cùng Dương Tử trong Nhà Có Trai Có Gái năm 2007, những dự án mà anh tham gia về sau không được nhiều người biết đến. Trong đó, có lẽ bộ phim Mười Dặm Gió Xuân Không Bằng Em do Nhất Sơn đóng cùng Châu Đông Vũ vào năm 2017 là đáng chú ý nhất.

Không phải Tiêu Chiến, người Dương Tử muốn hợp tác nhất là một người bạn thân lâu năm? - Ảnh 2
Mười Dặm Gió Xuân Không Bằng Em - Ảnh: Internet

 

Bởi vì Dương Tử nổi tiếng với việc cứ hợp tác với ai là tạo couple được với người đó. Điển hình là hai bộ phim gây bão như Hương Mật Tựa Khói Sương và Thân Ái Nhiệt Ái, nàng tiểu hoa đán được netizen “ship” nhiệt tình với Đặng Luân và Lý Hiện. Nhìn vào phản ứng hóa học tuyệt vời của Dương Tử và bạn diễn trên màn ảnh nhỏ, mình cũng chẳng hề bất ngờ khi thấy cô nàng được “đẩy thuyền” mạnh mẽ đến vậy.

Không phải Tiêu Chiến, người Dương Tử muốn hợp tác nhất là một người bạn thân lâu năm? - Ảnh 3
Dương Tử và Đặng Luân - Ảnh: Internet

 

Bên cạnh đó, nhiều khán giả cho rằng ước muốn của Dương Tử khó có thể thành hiện thực. Bởi trong nền phim ảnh Hoa ngữ tồn tại nhiều gương mặt nam thần mới toanh với nhan sắc và diễn xuất triển vọng hơn Nhất Sơn. Mặt khác, các đoàn phim hiện nay rất chú trọng vào việc lựa chọn nhân vật, để giành được một vai diễn trong phim, sự cạnh tranh mà Nhất Sơn phải đối mặt là vô cùng khốc liệt.

Không phải Tiêu Chiến, người Dương Tử muốn hợp tác nhất là một người bạn thân lâu năm? - Ảnh 4
Dương Tử và Trương Nhất Sơn là bạn thân lâu năm - Ảnh: Internet

 

Tuy nhiên, khán giả vẫn đặt kỳ vọng vào sự trở lại của Nhất Sơn, bởi lần này, ngoài anh, còn có sự hỗ trợ của Dương Tử. Mong rằng, nam diễn viên sẽ nhanh chóng tìm được vai diễn phù hợp để khẳng định khả năng của mình.

 

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Từ khóa:   dương tử Trương Nhất Sơn sao hoa ngữ sao châu á cbiz

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