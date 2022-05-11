Tiêu Chiến bị đồn có thái độ chảnh chọe, khó tính, nhân viên trong ê-kíp tiết lộ con người thật khiến nhiều người bất ngờ

Trước lời đồn thường xuyên có thái độ chảnh chọe, khó tính khi quay phim. Mới đây, ekip trong đoàn quay đã hé lộ con người thật của Tiêu Chiến đến với khán giả.

Tiêu Chiến là nam diễn viên, ca sĩ nổi tiếng với ngoại hình điển trai được công chúng biết đến rộng rãi nhờ vai diễn trong các bộ phim Ôi! Hoàng đế bệ hạ của ta (2017) và Trần Tình Lệnh (2019).

Nam diễn viên Tiêu Chiến - Ảnh: Internet

Chính vì sự nổi tiếng mà mọi nhất cử nhất động của Tiêu Chiến đều lọt vào tầm ngắm của khán giả. Thậm chí, thời gian gần đây nam diễn viên điển trai liên tục vướng vào lời đồn có thái độ chảnh chọe khi quay phim.

Trước những lời cáo buộc không đúng sự thật, nhân viên trong ê-kíp đã có những chia sẻ về "con người thật" của Tiêu Chiến. Theo đó, người này cho biết nam diễn viên là một trường trầm tính và điều này khiến nhiều người lầm tưởng anh tỏ vẻ chảnh chọe nhưng đó vốn là bản tính của anh ấy khi làm việc cực kỳ chuyên nghiệp, còn khi giải lao my nam họ Tiêu vẫn đùa giỡn như bao người khác.

Tiêu Chiến có tính cách khá điềm đạm - Ảnh minh họa: Internet

Tiêu Chiến, là nam diễn viên/ca sĩ nổi tiếng nhất nhì hiện nay của Trung Quốc. Anh được xem là một trong những nghệ sĩ thế hệ 9x của Trung Quốc có lượng fan khủng nhất tại châu Á.

Ở tuổi 30, sau rất nhiều thành công trong diễn xuất giờ đây anh đang là gương mặt đại diện cho nhiều nhãn hiệu và được săn đón mời tham dự nhiều sự kiện lớn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tieu-chien-bi-don-co-thai-do-chanh-choe-kho-tinh-nhan-vien-trong-e-kip-tiet-lo-con-nguoi-that-khien-nhieu-nguoi-bat-ngo-468002.html